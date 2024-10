Motorola y la versatilidad de la Inteligencia Artificial del mañana en Lenovo Tech World '24

Este año, en Lenovo Tech World ’24, la compañía llevó estos tres pilares al siguiente nivel con nuevos conceptos y funciones de IA que realmente se centran en los deseos y necesidades de los usuarios, para que puedan disfrutar de todo lo que la IA tiene para ofrecer hoy y echar un vistazo a nuestra visión de futuro.

moto ai ofrece interacción sin esfuerzo y asistencia personalizada

Motorola está explorando lo que es posible incorporando Large Action Models (LAM) con la potencia de moto ai. Con este software de prueba de concepto, el LAM de Motorola puede entender el entorno del usuario, aprender del comportamiento para ofrecer respuestas personalizadas y traducir el lenguaje natural en acciones y ejecutarlas sin problemas en su nombre. El resultado es un asistente personal consciente del contexto, que ofrece interacciones similares a las humanas a través del lenguaje natural.

En Tech World ’24, la compañía mostró cómo los usuarios pueden decir “pídeme un latte frío”, y moto ai localizará la cafetería más cercana y hará el pedido por ellos, avisándoles cuándo estará listo para recogerlo. Esto también puede funcionar para acciones frecuentes como pedir un Uber. Los usuarios sólo tienen que decir adónde quieren ir y moto ai utilizará su ubicación para confirmar el viaje y dar al usuario detalles sobre el conductor, el tipo de automóvil, el punto de recogida y el tiempo estimado de llegada.

A medida que el LAM aprende los hábitos y preferencias del usuario, se vuelve más útil. En el futuro, podría automatizar tareas cotidianas como el ajuste de la alarma, el pedido del café de la mañana o la selección de listas de reproducción, entre otras.

Funciones avanzadas de moto ai que son personales, colaborativas e intuitivas

moto ai se basa en los años de experiencia que Motorola tiene integrando la IA en muchas áreas de sus dispositivos, como la cámara, la batería, la pantalla y el rendimiento. En Tech World ’24, Motorola anunció que sus nuevas experiencias moto ai están en programa beta, y las invitaciones a esta etapa serán ampliadas progresivamente a lo largo del año.

Catch me up ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo ofreciéndoles un resumen priorizado de las comunicaciones personales, para que no tengan que desplazarse interminablemente por las notificaciones que se perdieron. En segundo lugar, Pay attention ayuda a los usuarios a recordar instrucciones o detalles específicos sin tener que escribir notas o escuchar largas grabaciones. Permite grabar conversaciones u oradores, que luego se transcriben y resumen para que los usuarios puedan revisarlos. Y el comando Remember this captura momentos en directo o información en pantalla cuando se activa, guardándolos al instante con información inteligente generada por IA. Cuando se hace una foto, moto ai utiliza un LLM en segundo plano para extraer detalles clave, contexto y hechos sobre el contenido capturado. Estos recuerdos son personales y sólo se guardan cuando el usuario lo decide. Se almacenan localmente y se protegen en el dispositivo. Los recuerdos pueden recuperarse en cualquier momento con una simple pregunta. Es como tener un asistente inteligente que convierte cada instantánea en una historia a la espera de ser redescubierta.

A medida que la compañía siga perfeccionando moto ai, se irán incorporando los comentarios de los consumidores, con el objetivo de crear experiencias aún más personalizadas que se anticipen mejor a las necesidades y hagan que las interacciones cotidianas sean más fluidas e inteligentes.

Nuevas funciones de Smart Connect que integran IA, impulsan la productividad y la conectividad

Cuando Motorola lanzó Smart Connect, la visión era crear una experiencia multidispositivo sin fisuras unificando los ecosistemas de Motorola y Lenovo. En Tech World 24′, se presentó un adelanto del siguiente nivel de esa experiencia con funciones impulsadas por IA que hacen que Smart Connect sea más intuitivo, humano y agradable.

Con Intelligent Awareness, los usuarios manejarán sus dispositivos sin esfuerzo a través de comandos de lenguaje natural, permitiéndoles descubrir, conectar y controlar todo, desde smartphones hasta dispositivos IoT, todo dentro de un ecosistema totalmente integrado. Smart Connect aprovecha la potencia de la IA híbrida, seleccionando el mejor modelo de IA para cada tarea con el fin de impulsar tanto la productividad como la creatividad, ya sea a través de Magic Canvas o de la zona de creación de PC impulsada por IA. Esto significa que, a través de Smart Connect, los dispositivos tradicionales que no disponen de herramientas de IA integradas también pueden habilitarse para la IA.

Smart Connect ofrece ahora a los usuarios la posibilidad de compartir sin problemas datos personales a través de sus dispositivos conectados.1 Las búsquedas entre dispositivos y las acciones inteligentes permiten a los usuarios encontrar y transferir archivos, iniciar aplicaciones específicas y encontrar fotos relevantes en todos los dispositivos conectados con un simple comando. Los usuarios también pueden activar las funciones de moto ai directamente desde su PC con comandos como “Catch me Up”, que proporciona un resumen rápido de las notificaciones de comunicación personal más importantes.

Además de esto, Meta y Motorola están colaborando para ampliar las capacidades de los teléfonos inteligentes con los auriculares Quest, lo que significa que los usuarios pueden acceder a mensajes, sus aplicaciones favoritas y más sin quitarse los auriculares. En un futuro cercano, Smart Connect estará disponible también en la tienda Meta Horizon Store. ¡Mantente al pendiente!

Innovación inteligente para hoy y mañana

A medida que la IA sigue creciendo y evolucionando, Motorola invierte en nuevas funciones y conceptos centrados en mejorar la experiencia del usuario a todos los niveles. Tanto si la IA se utiliza para simplificar tareas difíciles o tediosas, como para explorar nuevas ideas y fomentar la creatividad, moto ai tiene el poder de transformar la experiencia del smartphone y la vida de todos, y no hace más que mejorar con el tiempo.