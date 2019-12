Para Xbox One, los títulos disponibles serán Styx: Shards of Darkness y Batman: The Telltale Series. Luego Xbox 360, -y Xbox One, gracias a la retrocompatibilidad-, se destacan Tekken 6 y LEGO Star Wars II: The Original Story.

Como todos los meses, los juegos estarán disponibles en Argentina por un período de tiempo determinado como parte del programa Games with Gold:

• Styx: Shards of Darkness: disponible del 1 al 31 de enero en Xbox One

• Batman: The Telltale Series: disponible del 16 de enero al 15 de febrero en Xbox One

• Tekken 6: disponible del 1 al 15 de enero en Xbox One y Xbox 360

• LEGO Star Wars II: The Original Trilogy: disponible del 16 al 31 de enero en Xbox One y Xbox 360.

El detalle de cada título:

El mes comienza con el desafío de infiltrarse en la ciudad de los Elfos Oscuros en Styx: Shards of Darkness.

En esta entrega, el jugador podrá disfrutarlo de manera individual o con un amigo pero siempre con el mismo objetivo: que no lo descubran sus enemigos. Para eso también tendrá la posibilidad de crear muy buenas trampas y utilizar su habilidad de libertad de movimiento para concretar el atraco su vida.

El siguiente juego invita al usuario de Xbox a proteger la oscura ciudad de Gotham en Batman: The Telltale Series. Bajo la piel de Bruce Wayne, deberá enfrentarse a cuanto villano encuentre y cada una de sus acciones determinará el destino de este personaje. A través de los 5 episodios completos, conocerá la perturbada psique del multimillonario y las distintas realidades que habitan en su ciudad.

Luego es el turno de un juego de acción rápida y gran personalización de los personajes: Tekken 6. En la sexta versión del Torneo del rey del puño de hierro, el jugador elegirá a su luchador favorito de entre un abanico de opciones, cada uno con sus propias técnicas y combinaciones mortales.

Por último, regresa la épica y legendaria saga de una galaxia muy, muy lejana en LEGO Star Wars II: The Original Trilogy. El jugador disfrutará de tres películas de Star Wars con el estilo y característico humor de LEGO. Solo lo esperan horas de construcción con más de 50 personajes de esta clásica historia.