Google recibe un duro revés en Europa: confirman una multa de 4.125 millones de euros

Durante la revisión judicial, el Tribunal General anuló parcialmente algunos aspectos relacionados con acuerdos de reparto de ingresos entre Google, fabricantes de dispositivos y operadores móviles. Sin embargo, consideró probado el resto de las conductas investigadas y recalculó el monto definitivo de la multa en 4.125 millones de euros.

El Tribunal de Justicia respaldó ahora ese criterio y sostuvo que el Tribunal General no incurrió en errores de derecho al concluir que las prácticas cuestionadas eran aptas para restringir la competencia y consolidar la posición dominante de Google. También confirmó la legalidad de las restricciones que impedían a los fabricantes comercializar dispositivos con versiones de Android no autorizadas por la empresa.

Tras conocerse el fallo, Google cuestionó la decisión. "Esta sentencia no reconoce las importantes inversiones realizadas para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito. Sin embargo, ajustamos nuestros acuerdos para cumplir con la sentencia inicial en 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores", señaló un portavoz de la compañía.

Con este fallo, el litigio queda prácticamente cerrado y se consolida una de las mayores sanciones antimonopolio impuestas por la Unión Europea a una empresa tecnológica. El caso también refuerza la estrategia del bloque para limitar prácticas consideradas anticompetitivas en los mercados digitales y aumentar el control sobre las grandes plataformas.