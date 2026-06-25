Alerta de terremotos de Google avisó segundos antes del sismo en Venezuela

Usuarios reportaron que el sistema de alertas de Android emitió avisos instantes antes del terremoto, gracias a una red global que utiliza millones de teléfonos como sensores sísmicos.
El sistema de alertas de terremotos de Android volvió a demostrar su capacidad para anticipar eventos sísmicos. Usuarios en Venezuela aseguraron haber recibido una notificación de Google segundos antes de que se registrara el fuerte terremoto que sacudió varias zonas del país, lo que les permitió evacuar edificios y buscar resguardo antes de que comenzaran los movimientos más intensos.
Según los testimonios difundidos en redes sociales, la advertencia llegó alrededor de las 18:04, instantes antes del primer temblor. Para muchos usuarios, esos segundos de anticipación resultaron determinantes para reaccionar y alejarse de zonas de riesgo antes del impacto principal del sismo.
La herramienta forma parte del Sistema de Alertas de Terremotos de Android, una tecnología desarrollada por Google que transforma millones de teléfonos en una red de detección sísmica distribuida. El sistema aprovecha sensores presentes en los dispositivos para identificar vibraciones compatibles con un terremoto y compartir esa información en tiempo real.
La clave está en el acelerómetro, un componente integrado en prácticamente todos los teléfonos Android. Aunque habitualmente se utiliza para detectar la orientación del dispositivo y rotar la pantalla, también puede registrar las vibraciones producidas por las ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.
Cuando miles de teléfonos detectan simultáneamente una señal compatible con un terremoto, la información se envía a los servidores de Google. Allí, algoritmos especializados analizan los datos, estiman la ubicación y la magnitud del evento y, si corresponde, envían alertas a los usuarios que se encuentran en la zona de riesgo.
El sistema busca detectar la llegada de "la onda sísmica inicial" (la onda P), la primera señal sísmica que suele ser menos destructiva. Esa ventaja temporal permite emitir una alerta antes de que llegue la onda S, responsable de la mayor parte de los daños durante un terremoto. Dependiendo de la intensidad estimada, Android puede mostrar avisos informativos o activar una alerta sonora de emergencia que ocupa toda la pantalla.
Google ya utilizó esta tecnología en eventos sísmicos ocurridos en distintos países. La compañía informó que el sistema emitió alertas masivas durante terremotos registrados en Filipinas y Nepal en 2023, así como en Turquía durante 2025, donde millones de usuarios recibieron advertencias antes de los movimientos más fuertes.
La función está disponible en la mayoría de los dispositivos con Android 9 o versiones superiores mediante los Servicios de Google Play. Para utilizarla, es necesario mantener activadas las opciones de ubicación y contar con acceso a Internet, ya sea mediante datos móviles o una conexión WiFi.
La activación puede verificarse desde el menú de configuración del teléfono, dentro de la sección "Seguridad y emergencia". Allí se encuentra la opción "Alertas de terremotos", que permite habilitar o deshabilitar el servicio según las preferencias del usuario.
Aunque los dispositivos iPhone no tienen acceso a esta red desarrollada por Google, Apple cuenta con sus propios sistemas de alertas gubernamentales. Sin embargo, la disponibilidad de esas notificaciones depende de la integración de cada país con la infraestructura de emergencias correspondiente, algo que todavía no está plenamente implementado en buena parte de América Latina.