Google Traductor sumará una función al estilo Duolingo para aprender idiomas

El widget indicará la cantidad de días consecutivos de práctica y servirá como acceso directo al Modo Práctica. Su presencia permanente en la pantalla principal busca actuar como un recordatorio para que los usuarios mantengan el hábito diario sin necesidad de abrir la aplicación y buscar manualmente la sección correspondiente.

El Modo Práctica fue presentado por Google en 2025 como una herramienta gratuita basada en inteligencia artificial. A través de conversaciones simuladas y ejercicios de comprensión auditiva, el sistema recrea situaciones cotidianas para ayudar a mejorar la pronunciación, la fluidez y la comprensión del idioma elegido.

La propuesta se asemeja a la estrategia utilizada por Duolingo, que hace años utiliza rachas, widgets y notificaciones para fomentar la práctica diaria. Sin embargo, Google apuesta por aprovechar la enorme base de usuarios de Translate, una aplicación instalada de forma masiva en dispositivos Android.

Otra diferencia es la integración directa con el ecosistema de Android. Desde el widget será posible ingresar inmediatamente a la actividad de aprendizaje, reduciendo pasos y facilitando el acceso a los ejercicios impulsados por inteligencia artificial.

Por ahora, Google no confirmó cuándo llegará la función a la versión estable ni en qué mercados comenzará su despliegue. El diseño y algunas características todavía podrían modificarse antes del lanzamiento definitivo.