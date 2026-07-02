Google Traductor sumará una función al estilo Duolingo para aprender idiomas

Google prueba un nuevo widget para Android que mostrará la racha de práctica desde la pantalla de inicio y facilitará el acceso al Modo Práctica.
Google trabaja en una nueva función para su aplicación Traductor que busca convertir la herramienta en una plataforma de aprendizaje de idiomas. La novedad es un widget para Android que mostrará la racha de práctica diaria, con una dinámica similar a la popularizada por Duolingo para incentivar la constancia de los usuarios.
El desarrollo, que todavía se encuentra en fase de pruebas, permitirá visualizar desde la pantalla de inicio cuántos días consecutivos se practicó un idioma. Con un solo toque, el usuario accederá al Modo Práctica, la función impulsada por inteligencia artificial que Google incorporó para entrenar conversación y comprensión auditiva.
La iniciativa forma parte de la estrategia de Google para ampliar el alcance de su Traductor. La aplicación ya no apunta únicamente a resolver traducciones puntuales, sino también a convertirse en una herramienta que acompañe el aprendizaje continuo de idiomas mediante ejercicios interactivos.
Según reveló el medio Android Authority, el nuevo widget está siendo probado en la versión 10.23.29.934758792.2-release de Google Translate para Android. Aunque todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, las versiones preliminares muestran cómo funcionará la nueva herramienta.
El widget indicará la cantidad de días consecutivos de práctica y servirá como acceso directo al Modo Práctica. Su presencia permanente en la pantalla principal busca actuar como un recordatorio para que los usuarios mantengan el hábito diario sin necesidad de abrir la aplicación y buscar manualmente la sección correspondiente.
El Modo Práctica fue presentado por Google en 2025 como una herramienta gratuita basada en inteligencia artificial. A través de conversaciones simuladas y ejercicios de comprensión auditiva, el sistema recrea situaciones cotidianas para ayudar a mejorar la pronunciación, la fluidez y la comprensión del idioma elegido.
La propuesta se asemeja a la estrategia utilizada por Duolingo, que hace años utiliza rachas, widgets y notificaciones para fomentar la práctica diaria. Sin embargo, Google apuesta por aprovechar la enorme base de usuarios de Translate, una aplicación instalada de forma masiva en dispositivos Android.
Otra diferencia es la integración directa con el ecosistema de Android. Desde el widget será posible ingresar inmediatamente a la actividad de aprendizaje, reduciendo pasos y facilitando el acceso a los ejercicios impulsados por inteligencia artificial.
Por ahora, Google no confirmó cuándo llegará la función a la versión estable ni en qué mercados comenzará su despliegue. El diseño y algunas características todavía podrían modificarse antes del lanzamiento definitivo.