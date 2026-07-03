Motorola lanza Global Connect y ofrece roaming gratis durante el Mundial 2026

Una forma sencilla de mantenerte conectado en el extranjero

Motorola indicó que "Global Connect hace que conectarse a Internet mientras viajas sea sencillo y sin complicaciones. Entre sus ventajas se incluyen:

Datos globales gratis : Prueba hoy mismo 1 GB, por cuenta nuestra

: Prueba hoy mismo 1 GB, por cuenta nuestra Una sola eSIM, cobertura global : Mantente conectado vayas donde vayas con una única eSIM

: Mantente conectado vayas donde vayas con una única eSIM Activación instantánea : Descárgala en línea, activa tu eSIM y conéctate

: Descárgala en línea, activa tu eSIM y conéctate Datos de alta velocidad : Colaboramos con cientos de redes para ofrecerte la señal más potente disponible donde sea que vayas

: Colaboramos con cientos de redes para ofrecerte la señal más potente disponible donde sea que vayas Sin cargos sorpresa: Precios transparentes, itinerancia sin preocupaciones"

Seguir conectado durante la temporada de fútbol y los viajes de verano

Motorola indicó que ."la aplicación Global Connect se lanza el 2 de julio en seis mercados: Brasil, México, Argentina, Perú y Chile, a los que se sumarán otros a lo largo de este año" Y que a través de Google Play Store se puede descargar la aplicaciòn o buscarla en el dispositivo Motorola que tenga el usuario.

¿Cuánto cuestan los datos con Global Connect?

El primer 1 GB de datos es gratuito para todos los usuarios de dispositivos Motorola; a partir de ahí, se pueden adquirir datos adicionales a partir de 1 GB por USD2,99, 3 GB por USD4,99, 5 GB por USD5,99, 10GB por USD9,99 y 20GB por USD13,99. Motorola ofrece precios competitivos que varían según el tipo de plan y la región. Para consultar la lista completa de precios, visita la aplicación Global Connect.

¿Qué dispositivos Motorola pueden utilizar la eSIM?

El usuario debe ir a Ajustes > Red móvil > Añadir eSIM en tu teléfono. Si ves esta opción, tu dispositivo es compatible con la eSIM.

Dispositivos Motorola en los que está disponible Global Connect

Global Connect está disponible para todos los dispositivos compatibles con eSIM, que se enumeran a continuación:

Cobertura en 160 países

Motorola ofrece cobertura en más de 160 países a través de cientos de redes asociadas en todo el mundo. Puedes consultar directamente los países y planes disponibles.