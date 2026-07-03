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Motorola lanza Global Connect y ofrece roaming gratis durante el Mundial 2026

Todos los usuarios de Motorola que cumplan los requisitos obtienen 1 GB de datos gratuitos, suficientes para cuatro horas de streaming de video o más de 10 horas de navegación, que pueden utilizar en más de 160 países.

Motorola presentò Global Connect, la aplicación oficial de Motorola para la conectividad durante los viajes. Desarrollada por Gigs, líder mundial en conectividad integrada,

Según informó la empresa, "Global Connect está disponible para su descarga en determinados países a través de Google Play Store y viene preinstalada en millones de dispositivos Motorola".

Además, la firma indico que "todos los usuarios de Motorola que cumplan los requisitos obtienen 1 GB de datos gratuitos, suficientes para aproximadamente cuatro horas de streaming de video o más de 10 horas de navegación web, que pueden utilizar en más de 160 países. A partir de ahí, recargar es muy sencillo: solo tienes que abrir la aplicación, elegir tu destino y la cantidad de datos, realizar la compra, instalar la eSIM y conectarte".

"No es necesario instalar una nueva eSIM al desplazarse de un país a otro. Puedes utilizar una única eSIM para conectarte vayas donde vayas, añadiendo nuevos planes de datos cuando lo necesites", agregó Motorola en un comunicado.

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Una forma sencilla de mantenerte conectado en el extranjero

Motorola indicó que "Global Connect hace que conectarse a Internet mientras viajas sea sencillo y sin complicaciones. Entre sus ventajas se incluyen:

  • Datos globales gratis: Prueba hoy mismo 1 GB, por cuenta nuestra
  • Una sola eSIM, cobertura global: Mantente conectado vayas donde vayas con una única eSIM
  • Activación instantánea: Descárgala en línea, activa tu eSIM y conéctate
  • Datos de alta velocidad: Colaboramos con cientos de redes para ofrecerte la señal más potente disponible donde sea que vayas
  • Sin cargos sorpresa: Precios transparentes, itinerancia sin preocupaciones"

Seguir conectado durante la temporada de fútbol y los viajes de verano

Motorola indicó que ."la aplicación Global Connect se lanza el 2 de julio en seis mercados: Brasil, México, Argentina, Perú y Chile, a los que se sumarán otros a lo largo de este año" Y que a través de Google Play Store se puede descargar la aplicaciòn o buscarla en el dispositivo Motorola que tenga el usuario.

¿Cuánto cuestan los datos con Global Connect?

El primer 1 GB de datos es gratuito para todos los usuarios de dispositivos Motorola; a partir de ahí, se pueden adquirir datos adicionales a partir de 1 GB por USD2,99, 3 GB por USD4,99, 5 GB por USD5,99, 10GB por USD9,99 y 20GB por USD13,99. Motorola ofrece precios competitivos que varían según el tipo de plan y la región. Para consultar la lista completa de precios, visita la aplicación Global Connect.

¿Qué dispositivos Motorola pueden utilizar la eSIM?

El usuario debe ir a Ajustes > Red móvil > Añadir eSIM en tu teléfono. Si ves esta opción, tu dispositivo es compatible con la eSIM.

Dispositivos Motorola en los que está disponible Global Connect

Global Connect está disponible para todos los dispositivos compatibles con eSIM, que se enumeran a continuación:

Cobertura en 160 países

Motorola ofrece cobertura en más de 160 países a través de cientos de redes asociadas en todo el mundo. Puedes consultar directamente los países y planes disponibles.

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