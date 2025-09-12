Llegan los nuevos moto buds loop y el motorola razr 60 con cristales Swarovski

Con acabados premium, detalles meticulosamente seleccionados y un brillo distintivo, esta colección eleva la experiencia del usuario, convirtiendo cada dispositivo en una declaración de estilo.

The-Brilliant-Collection

moto buds loop: elegancia, comodidad y calidad de audio

Presentados por primera vez en un impresionante color French Oak, los moto buds loop estarán ahora disponibles en el asombroso color Ice Melt. Con un diseño tipo aro y de oído abierto, los moto buds loop ofrecen una experiencia auditiva cómoda y segura, permitiendo a los usuarios mantenerse conectados con su entorno, lo que es perfecto para desplazarse al trabajo, correr o simplemente realizar las actividades diarias: la forma perfecta de disfrutar de un sonido excelente sin dejar de estar conectado con el mundo que te rodea. Esta edición con incrustaciones de cristales Swarovski es perfecta para aquellos que buscan un accesorio de alto desempeño con un toque sofisticado e innovador.

Estos auriculares abiertos permiten disfrutar de un sonido único con Sound by Bose, que brilla con el mismo esplendor que los cristales Swarovski, combinando sin esfuerzo una calidad de sonido excepcional con un estilo personal distintivo. Además, el marco elegante y ligero y la silueta refinada, están diseñados para ajustarse de forma segura y cómoda al oído externo, lo que los hace ideales para un uso prolongado y con un aspecto atractivo y cómodo.

razr-60-buds-loop-swarovski

motorola razr 60: smartphone plegable que combina innovación y glamour

El icónico diseño razr siempre llamó la atención, y ahora, cada cristal Swarovski que lleva incrustado realza su silueta inconfundible, transformándolo en una creación de alta costura que irradia confianza y atrae la atención desde todos los ángulos.

El nuevo motorola razr 60 en el fascinante color PANTONE Ice Melt redefine la experiencia plegable, combinando un diseño de lujo con características de primer nivel. Este dispositivo no solo es un smartphone, es una declaración de estilo. Su pantalla principal ofrece una inmersión total, mientras que la pantalla externa permite interactuar con notificaciones y widgets de forma intuitiva, incluso cuando está cerrado.

Con un brillante acabado inspirado en el cuero y un patrón acolchado en 3D, este dispositivo luce 35 cristales Swarovski colocados a mano con precisión, incluido uno más grande con 26 facetas en la bisagra, que aportan un brillo vibrante y resplandeciente. Incluso las teclas de volumen presentan un diseño inspirado en los cristales que añade un toque extra de elegancia. Y para mantenerlo seguro y elegante, los usuarios pueden encontrar una correa cruzada premium a juego incluida junto con el producto.

Disponibilidad

El motorola razr 60 en color PANTONE Ice Melt ya está disponible desde $1.499.999 y en hasta 12 cuotas sin interés, con envío gratis a todo el país. Se podrá conseguir a través de www.motorola.com.ar, los motorola flagship stores y los motorola stores en todo el país1.

Los moto buds loop en color Ice Melt y también en color French Oak, ambos incrustados con cristales Swarovski, ya se encuentran disponibles desde $359.999 y en 3 cuotas sin interés2. Se podrán conseguir a través de www.motorola.com.ar, los motorola flagship stores y los motorola stores en todo el país.

Quienes quieran adquirir el motorola razr 60 junto con los moto buds loop con cristales Swarovski, ambos en color Ice Melt lo podrán hacer a un valor exclusivo de $1.699.999 en hasta 12 cuotas sin interés y con envío gratis a todo el país3 y a través de www.motorola.com.ar, los motorola flagship stores y los motorola stores en todo el país.