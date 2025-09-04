Los nuevos motorola edge 60 con IA hacen prácticamente todo por el usuario

¿Cómo es eso? Gracias a moto ai y alianzas con empresas como Google, Meta, Microsoft y Perplexity, los motorola edge 60 son capaces de aumentar la productividad, creatividad y, más importante, la comodidad del día a día de los usuarios.

En la práctica, esto se traduce en mejoras automáticas en fotos y video; creación de playlists a pedido para un momento especial; recomendaciones sobre un itinerario o recetas; o la posibilidad de decirle al smartphone que envíe el contenido que se está viendo a una TV, computadora o tablet. Veamos una por una.

Mejoras automáticas en fotos y videos

El motorola edge 60 pro, el motorola edge 60 y el motorola edge 60 fusion poseen cámaras de calidad profesional que garantizan que todos los ángulos, de cerca o de lejos, de día o de noche, resulten exactamente como los usuarios imaginaron.

Además del hardware, Photo Enhancement Engine trabaja junto a moto ai para afinar detalles, reducir el ruido y ofrecer una calidad optimizada. Esto garantiza que cada imagen tenga el mismo aspecto en pantalla que en la vida real.

Las cámaras de los edge 60 pro y edge 60 cumplen los criterios de color Pantone Validated y Pantone SkinTone Validated, es decir, garantizan colores y tonos de piel auténticos. Son los únicos teléfonos en lograr esta certificación.

El edge 60 pro incluye otras dos mejoras impulsadas por IA:

Group Shot 3 captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos para hacer que todos tengan los ojos abiertos al realizar una toma.

3 captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos para hacer que todos tengan los ojos abiertos al realizar una toma. Mejoras en la calidad de video sobre la exposición, el color, la claridad y el audio.

En otras palabras, con los motorola edge 60 los usuarios sólo deberán apuntar y disparar para obtener resultados de calidad.

La magia de moto ai, potenciada

Si ¿Qué me perdí?, Presta Atención y Guarda esto hicieron de moto ai un asistente poderoso para las tareas cotidianas, las nuevas funciones que incluyen los edge 60 convierten a este asistente en un compañero proactivo e intuitivo:

Next Move ofrece recomendaciones personalizadas basadas en lo que hay en la pantalla del celular. Ya sea que se trate de una receta o de planes de viaje, moto ai brinda sugerencias de próximos pasos.

PerplexityPizza

Playlist Studio acompaña a las personas en sus actividades. Utiliza el contenido de la pantalla o una indicación a moto ai para crear una lista de reproducción basada en lo que están haciendo o su estado de ánimo. Por el momento, esta función es compatible exclusivamente con Amazon Music.

PlaylistStudio-1

Image Studio6 hace más entretenidos los chats y la actividad en redes sociales. Utiliza capacidades de creación y edición generativas de IA para convertir ideas en imágenes, avatares, stickers y fondos de pantalla.

ImageStudio

“Envía este contenido a la TV”

Smart Connect revolucionó la manera en que el smartphone se relaciona con otras pantallas en el hogar y la oficina. Ahora, en los edge 60 y gracias a la IA, los usuarios pueden dar un paso clave.

Con Smart Connect con AI, las personas podrán utilizar un simple comando de voz o texto como “muéstrame esto en mi televisor” para que la IA se encargue del resto. Exacto: lo que ocurra en los celulares puede ser transmitido a una TV7, ser reflejado en una computadora o tablet8 o activar una vista central para multitarea.

Embed

Sin cables y sin complicaciones, toda la actividad del celular podrá continuar en pantallas más grandes.

Alianzas para ser más inteligentes

Motorola se asoció con líderes del sector de la IA como Google, Meta, Microsoft y Perplexity para desarrollar funciones integradas y ofrecer a las personas elegir su agente preferido.

Por ejemplo, si los usuarios son exploradores natos o simplemente están preparando sus vacaciones, encontrarán un aliado en la búsqueda mejorada por IA de Perplexity, integrada directamente en moto ai.

La opción Explorar con Perplexity permite conocer a fondo el próximo destino de vacaciones o cuándo y dónde se presenta una banda favorita. Los usuarios de Motorola obtendrán tres meses gratis de Perplexity Pro para descubrir nuevas funciones avanzadas.

Desde moto ai, también es posible acceder a Microsoft Copilot para obtener respuestas rápidas, una segunda opinión, ideas o simplemente desahogarte.

¿No entraste en muchas horas a Instagram? No hay problema. ¿Qué me perdí? 4,5 ahora funciona con Llama, de Meta, lo que permite a los usuarios obtener resúmenes de notificaciones incluso sin conexión.

Ponme al día también incluye ahora compatibilidad adicional con terceros y acciones rápidas, lo que permite a las personas responder directamente a llamadas y mensajes perdidos.

Prestar Atención mejora la transcripción con etiquetas de altavoz, transcripción, interfaz de usuario y mejoras de UX.

Para que sea más sencillo acceder al mundo de moto ai, en el edge 60 pro es posible aprovechar la nueva tecla AI para iniciar moto ai desde cualquier pantalla. También es posible dar un toque en el ícono flotante o utilizar la búsqueda inteligente en la bandeja de aplicaciones.