Estados Unidos puso condiciones en el diálogo con el gobierno chavista

Durante una entrevista de la cadena CBS News, el funcionario norteamericano dejó en claro que la Casa Blanca mantendrá una postura de vigilancia constante sobre el proceso de transición iniciado tras el operativo militar del sábado por la madrugada.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", sentenció Rubio, al marcar la hoja de ruta de la administración de Donald Trump para el futuro inmediato del país caribeño. Más allá de que evitó dar detalles sobre acuerdos específicos, fue contundente respecto a las consecuencias de un posible incumplimiento de las expectativas norteamericanas. "Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión", aseveró.

marcorubioytrump1.webp "Queremos que Venezuela avance en cierta dirección", dijo Marco Rubio, funcionario clave de Donald Trump.

En la entrevista, Rubio señaló que Washington no tiene intención de cesar sus ataques a las presuntas "narcolanchas" en el Caribe. Hasta ahora, la ofensiva dejó más de un centenar de muertos entre críticas de organizaciones humanitarias que denuncian su ilegalidad.

"Seguiremos atacando a las embarcaciones con drogas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos", advirtió. "Como también seguiremos decomisando embarcaciones sancionadas por órdenes judiciales", agregó en referencia a los buques petroleros que fueron incautados frente a las costas venezolanas durante los últimos meses.

El funcionario defendió por igual el plan de Trump para dirigir el periodo de transición en el país caribeño tras la captura de Maduro: "Queremos que Venezuela avance en cierta dirección, porque no sólo creemos que es bueno para el pueblo venezolano, sino que también beneficia nuestro interés nacional. Puede afectar a algo que amenaza nuestra seguridad nacional, o a algo que es beneficioso o perjudicial".

"Queremos un futuro mejor para Venezuela, y creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela también es estabilizador para la región y refuerza el 'vecindario' en el que vivimos", concluyó.