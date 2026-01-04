Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en una cárcel de Nueva York

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó unas imágenes en las que se muestra a Maduro recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes. En el video saluda a varias personas e incluso dice en inglés: "Buenas noches, feliz Año". Y en español agrega “qué triste”.

Poco después, trascendieron nuevas imágenes del momento en el que el dirigente chavista bajó del avión en la base de la guardia militar Stewart, esposado, en sandalias y escoltado por varios efectivos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.

Maduro, de 63 años, está acusado por cargos de conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

Asimismo, está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

El presidente norteamericano Donald Trump consideró que la detención de Maduro fue un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial” y advirtió: “Nos quedaremos en Venezuela lo que sea necesario”.

“Estamos listos para un segundo ataque”, anticipó el líder republicano, tras indicar que Estados Unidos “va a reconstruir la industria petrolera con inversiones en millones de dólares”. “Petroleras de EE.UU. ingresarán a Venezuela”, consignó Trump y aseguró que el gobierno norteamericano “va a cuidar al pueblo”: “Estamos listos para volver”.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, informó que “el ataque fue veloz”: “Nos desarrollamos y nos entrenamos para capturar a Maduro”. “No hay misión que sea difícil para estos hombres. Esta operación es una muestra inquebrantable con la Justicia. Nuestras fuerzas siguen en Venezuela”, añadió el militar.