Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro: "Vamos a dirigir Venezuela"

Según el líder republicano, la detención de Maduro y su esposa se llevó a cabo gracias al "abrumador poder militar estadounidense”, desplegado desde el aire, la tierra y el mar. Incluso, comparó la ofensiva con otras operaciones que ordenó durante su mandato, entre ellas el ataque de junio pasado contra instalaciones nucleares de Irán.

En otro momento de la conferencia de prensa, Trump anunció que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”, sostuvo.

Luego, el presidente norteamericano enfatizó que será Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transferencia.

Antes de la rueda de prensa, Trump había brindado una entrevista a la cadena Fox News, donde reveló que Maduro y su esposa -también capturada- están viajando hacia suelo norteamericano. Según reveló, ambos fueron llevados desde su residencia hacia un helicóptero que salió de Caracas para luego subirse a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima, desplegado en aguas del Caribe.

“Se dirigirán a Nueva York. Tuvieron un vuelo agradable en helicóptero. Estoy seguro de que les encantó, pero han matado a mucha gente”, ironizó Trump. Y agregó: "Queríamos actuar hace cuatro días, pero el mal tiempo lo impidió”.

