Tres dispositivos Lenovo ideales para cada tipo de mamá

Para las mamás que buscan inspiración, productividad o entretenimiento, hay tres equipos Lenovo diseñados para acompañar cada momento con elegancia, potencia e inteligencia.
Este Día de la Madre, Lenovo invita a celebrar con tecnología que se adapta a cada estilo de vida. Ya sea para quienes buscan inspiración, productividad o entretenimiento, hay tres equipos diseñados para acompañar cada momento con elegancia, potencia e inteligencia.
Con una pantalla 3K de 12.7”, teclado desmontable, lápiz inteligente (Lenovo Tab Pen Plus) y auriculares moto buds incluidos, la nueva Idea Tab Pro combina diseño y rendimiento en un solo dispositivo.
Su procesador MediaTek Dimensity 8300, sus 8 GB de RAM y los 256 GB de almacenamiento hacen posible una experiencia fluida para trabajar o disfrutar de contenido multimedia. Además, cuenta con 4 parlantes JBL optimizados con Dolby Atmos y una batería de 10.200 mAh, ideal para llevar la creatividad a cualquier parte.
La Yoga Tab Plus eleva la experiencia visual y sonora con una pantalla 3K de 12.7” de hasta 900 nits de brillo y 6 parlantes optimizados con Dolby Atmos®.
Equipada con Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y el Lenovo Tab Pen Pro incluido, este dispositivo ofrece una potencia ideal para edición, ilustración o streaming. Su diseño metálico en color Tidal Teal y la compatibilidad con teclado 2 en 1 la vuelven un dispositivo tan versátil como sofisticado.
Ligera, potente y con diseño premium en aluminio, la Yoga Slim 5 redefine la portabilidad.
Equipada con el potente Intel Core Ultra 5 con IA integrada, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y una pantalla OLED WUXGA de 14”, garantiza imágenes con una nitidez excepcional y colores vibrantes. Ideal para profesionales, creadoras de contenido o quienes disfrutan del mejor rendimiento en un formato ultraliviano (1.39 kg).
Lenovo continúa creando tecnología inteligente para todos, con dispositivos que combinan diseño, potencia y sostenibilidad. Este Día de la Madre, la innovación se convierte en el mejor regalo.
Disponibles en Lenovo.com y los principales retailers del país.