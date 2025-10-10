Motorola ofrece promociones y cuotas sin interés para el Día de la madre

Del 9 al 19 de octubre, se podrán acceder a dispositivos con increíbles descuentos en los canales propios de Motorola (tienda oficial, Motorola Flagship Stores y Motorola Store) y en los principales operadores y retailers del país.

Además, quienes adquieran un motorola razr o motorola edge en motorola.com, Motorola Flagship Stores y Motorola Stores, se llevarán un moto tag de regalo.*

Los dispositivos que se podrán encontrar son:

motorola razr 60 ultra

El motorola razr 60 ultra es el teléfono plegable más potente del mercado gracias a la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite de 3nm. Cuenta con una placa de bisagra reforzada con titanio y está diseñado con espacios mínimos y filtros de cepillos integrados, lo que permite contar con protección IP48 contra el polvo y el agua.

Ofrece la pantalla interna pOLED más grande del mercado (7″) con certificación Pantone, y una pantalla externa de 4″, la más grande en su categoría, con vidrio Gorilla® Glass-Ceramic, 10 veces más resistente a caídas.

Incluye una batería de 4700 mAh con cargador TurboPower™ de 68W en la caja, y el sistema de cámaras más avanzado en un plegable: triple cámara de 50 MP, lente ultra gran angular, Super Zoom y grabación Dolby Vision®, junto con una selfie de 50 MP. Gracias a moto ai, cada toma se optimiza automáticamente para ofrecer resultados más nítidos y realistas

Ideal para las madres cancheras, este dispositivo incorpora diseños y colores de lujo, como PANTONE Scarab®, en el material Alcantara®, PANTONE Mountain Trail® (madera auténtica, certificada por FSC) y PANTONE Rio Red, en un duradero acabado inspirado en cuero.

Precio: desde $1.999.999 (antes $2.399.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola razr 60

El motorola razr 60 viene con el procesador MediaTek Dimensity 7400X y está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Su pantalla es una pOLED HDR10+ de 6,9″ y la pantalla externa es de 3,6″, ideal para acceder a apps rápidamente. Su batería es de 4500 mAh, y viene con cargador de 30W TurboPower.

Al igual que su hermano mayor, el motorola razr 60 viene con una placa de bisagra reforzada con titanio, filtros de cepillos integrados y protección IP48 contra el polvo y el agua.

Cuenta con un sistema de cámara de 50MP excepcional que ofrece tomas de primer nivel a un precio más accesible, con una lente de 13MP ultra gran angular y Macro Vision para una mayor creatividad. Su cámara selfie es de 32MP.

Para las mamás que buscan lo último en tendencia, el motorola razr 60 es ideal. Viene en dos colores, el PANTONE Gibraltar Sea (inspirado en el nylon) y el PANTONE Lightest Sky (acabado Acetato).

Precio: desde $999.999 (antes $1.399.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola edge 60

Para las madres aventureras, el motorola edge 60 puede ser una gran opción, al destacarse por su diseño quad-curved ultradelgado, con una pantalla pOLED de 6,7”, resolución 1.5K, y materiales duraderos con certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i, que ofrecen resistencia frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas.

En el apartado fotográfico, el dispositivo incorpora una cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA™ 700C, estabilización óptica (OIS) y enfoque omnidireccional. La acompaña un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP y una cámara frontal de 50 MP. Además, sus cámaras están certificadas con Pantone Validated™ y Pantone SkinTone™ siendo, junto al motorola edge 60 pro,los únicos smartphones del mercado con esta doble validación.

Su procesador es el MediaTek Dimensity 7300 y su batería es de 5200mAh, con cargador TurboPower™ de 68W incluido dentro de la caja.

Con acabados inspirados en tela y cuero, el motorola edge 60 viene en los increíbles colores PANTONE Gibraltar Sea y PANTONE Shamrock.

Precio: desde $749.999 (antes $849.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g86 5G

El moto g86 5G está fabricado con materiales de primera calidad, lo que lo hace tan bello como resistente. Este dispositivo cuenta con una pantalla Super HD pOLED 1.5k de 6,7″ y una frecuencia de actualización de 120Hz.

Cumple los exigentes estándares militares de durabilidad gracias al Corning® Gorilla® Glass 7i, que ofrece hasta 2 veces más resistencia a los rayones, y a la clasificación IP68 e IP69 para una protección superior contra el polvo, la suciedad, la arena y el agua a alta presión.

Ideal para las madres que disfrutan de sacar fotos, este dispositivo cuenta con una cámara principal de 50MP con tecnología Quad Pixel y un sensor Sony – LYTIA™ 600. Además, viene con una lente ultra gran angular de 8 MP que permite capturar escenas amplias, y una lente Macro Vision que es perfecta para los detalles más pequeños. La cámara frontal para selfies es de 32 MP.

El moto g86 5G ofrece el procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de una batería de 5.200 mAh con recarga rápida TurboPower 30W.

Precio: desde $579.999 (antes $599.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g56 5G

¿Mamás que disfrutan de un momento de películas y series? El motorola g56 5G es la mejor opción al contar con una pantalla Full HD+ nítida y brillante de 6,7″, con una visión clara y cómoda sin importar la iluminación gracias al modo de alto brillo. Por su parte, Dolby Atmos permitirá disfrutar de un sonido envolvente.

Al igual que los demás dispositivos de la familia, el moto g56 5G también cumple con los exigentes estándares militares (MIL-STD-810H) de durabilidad. Con las calificaciones IP68 e IP69, este teléfono también ofrece una protección superior contra el polvo, la suciedad, la arena y el agua a alta presión.

Cuenta con una cámara principal de 50MP con tecnología Quad Pixel y un sensor Sony – LYTIA™ 600. El sistema de cámaras se complementa con una gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP.

El moto g56 5G está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 7060 (6nm) con tecnología HyperEngine Gaming para un rendimiento rápido y sensible. Además, el mismo se ve potenciado por una enorme batería de 5200mAh con carga TurboPower™ 30W.

Precio: desde $449.999 (antes $499.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

Además, en esta edición especial estarán incluidos los siguientes dispositivos: