Motorola destaca los beneficios de llevar un moto tag 2 en viajes y día a día

La batería del moto tag es reemplazable (lleva una tipo botón CR2032) y dura varios meses, lo que lo hace práctico y confiable.

El nuevo portfolio de moto things en Argentina

Semanas atrás, Motorola presentó en Argentina su portafolio completo de accesorios, que ya se pueden conseguir en el país, para ofrecer al usuario un ecosistema completo.

moto sound flow : el primer altavoz portátil de Motorola, con tecnología Sound by Bose , conectividad Wi-Fi, Bluetooth y UWB, batería de larga duración y sonido envolvente

: el primer altavoz portátil de Motorola, con tecnología , conectividad Wi-Fi, Bluetooth y UWB, batería de larga duración y sonido envolvente moto buds 2 y moto buds 2 plus : audio premium, cancelación de ruido, IA, alta autonomía y conectividad avanzada para uso diario y profesional. En el caso de los moto buds 2 plus, también llegan con tecnología Sound by Bose

y : audio premium, cancelación de ruido, IA, alta autonomía y conectividad avanzada para uso diario y profesional. En el caso de los moto buds 2 plus, también llegan con tecnología moto watch : un smartwatch de diseño clásico con funciones avanzadas de bienestar desarrolladas junto a Polar y hasta 13 días de autonomía1

: un smartwatch de diseño clásico con funciones avanzadas de bienestar desarrolladas junto a y hasta 13 días de autonomía1 moto pen ultra: pensado para creatividad y productividad, el lápiz óptico ofrece punta ultrafina con sensibilidad a presión e inclinación, rechazo de palma y funciones con IA para convertir bocetos, buscar contenido y organizar notas en el motorola razr fold, motorola signature y motorola edge 70 pro. Su batería y estuche lo mantienen siempre listo.

Los nuevos accesorios se integran perfectamente con el ecosistema Motorola y son compatibles con los nuevos motorola signature, motorola razr fold, motorola razr 70 ultra, motorola razr 7 0, motorola edge 70 pro, motorola edge 70, motorola edge 70 fusion, moto g77, moto g67, moto g47, moto g max y moto g17, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia conectada y sin interrupciones entre sus dispositivos.