Motorola destaca los beneficios de llevar un moto tag 2 en viajes y día a día

El rastreador Bluetooth de Motorola permite saber en todo momento dónde se encuentra la valija y poder localizarla en caso de pérdida.
Por medio de un comunicado, Motorola destacó los beneficios de utilizar un moto tag -el rastreador Bluetooth de la empresa. para saber en todo momento dónde se encuentra la valija y poder localizarla en caso de pérdida.
Por otra parte, la firma destacó que, además de acompañarte en vacaciones, los moto tag, "aportan valor en lo cotidiano: desde encontrar tu celular o sacar una foto a distancia hasta seguridad cuando hacés actividades al aire libre, deportes o vida en familia".
"Este integrante de la familia moto things cuenta con más de 500 días de batería -agregó Motorola-, permite hacer sonar el teléfono incluso en modo silencioso, funcionar como disparador remoto de la cámara y compartir su ubicación con contactos de confianza, todo con datos encriptados".
Los moto tag utilizan la red Encontrar mi dispositivo de Google, formada por más de 1.000 millones de dispositivos Android trabajando como nodos para encontrar y localizar objetos perdidos en casi cualquier parte del mundo.
La batería del moto tag es reemplazable (lleva una tipo botón CR2032) y dura varios meses, lo que lo hace práctico y confiable.
Semanas atrás, Motorola presentó en Argentina su portafolio completo de accesorios, que ya se pueden conseguir en el país, para ofrecer al usuario un ecosistema completo.
Los nuevos accesorios se integran perfectamente con el ecosistema Motorola y son compatibles con los nuevos motorola signature, motorola razr fold, motorola razr 70 ultra, motorola razr 7 0, motorola edge 70 pro, motorola edge 70, motorola edge 70 fusion, moto g77, moto g67, moto g47, moto g max y moto g17, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia conectada y sin interrupciones entre sus dispositivos.
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