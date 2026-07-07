El equipo Mundial 2026 de Motorola

Esa alineación reúne a Gabriel Batistuta en Argentina, David Ospina en Colombia, Andrés Guardado en México, Damián "Kitu"Díaz en Ecuador, y a los peruanos Yoshimar Yetún y Aldo Corzo
Motorola informò que, como socio oficial de smartphones de la Fifa World Cup 2026. reunió a algunas de las mayores figuras del fútbol latinoamericano para formar su propio “equipo titular”, integrado por referentes que marcaron a generaciones de fanáticos dentro y fuera de la cancha.
Esa alineación reúne a Gabriel Batistuta en Argentina, David Ospina en Colombia, Andrés Guardado en México, Damián "Kitu"Díaz en Ecuador, y a los peruanos Yoshimar Yotún y Aldo Corzo- Motorola indicó que "todos ellos serán protagonistas de campañas locales que buscarán acercar a los aficionados a la emoción del fútbol a través de experiencias, contenidos y activaciones especiales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026".
La empresa destacó que "cada uno representa valores que también forman parte del ADN de Motorola: pasión, liderazgo, constancia, cercanía con los fanáticos y la capacidad de inspirar a nuevas generaciones. Desde ídolos históricos hasta referentes contemporáneos, estas leyendas compartirán historias, anécdotas y momentos únicos para vivir más de cerca la mayor cita del fútbol mundial".
Como parte de esta celebración, Motorola también presentó en Argentina los nuevos motorola razr fold FIFA World Cup 26 Collection y motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Collection, dispositivos inspirados en el torneo y diseñados para que los fanáticos vivan cada partido de una manera diferente.
Estos dispositivos incorporan detalles distintivos, como acabados inspirados en el universo del fútbol y logotipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con detalles chapados en oro de 24 quilates. La experiencia se complementa con fondos de pantalla, tonos de llamada y herramientas exclusivas que permiten a los aficionados expresar su pasión por el deporte dentro y fuera de la cancha.
El motorola razr fold FIFA World Cup 26 Collection apuesta por una experiencia inmersiva gracias a su gran pantalla plegable, mientras que el motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26™ Collection combina un diseño inspirado en la textura de un balón de fútbol con características orientadas a la creación de contenido, el rendimiento y la durabilidad.
Además, estos dispositivos incluyen acceso a experiencias exclusivas vinculadas al torneo, como la aplicación oficial FIFA World Cup y contenidos especiales desarrollados para acompañar a los aficionados durante el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Con esta alineación de estrellas y una colección de dispositivos especialmente diseñada para los fanáticos, Motorola reafirma su compromiso de acercar la tecnología al deporte, ayudando a que cada momento, cada celebración y cada historia se vivan más cerca que nunca.