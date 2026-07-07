El equipo Mundial 2026 de Motorola

Estos dispositivos incorporan detalles distintivos, como acabados inspirados en el universo del fútbol y logotipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con detalles chapados en oro de 24 quilates. La experiencia se complementa con fondos de pantalla, tonos de llamada y herramientas exclusivas que permiten a los aficionados expresar su pasión por el deporte dentro y fuera de la cancha.

El motorola razr fold FIFA World Cup 26 Collection apuesta por una experiencia inmersiva gracias a su gran pantalla plegable, mientras que el motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26™ Collection combina un diseño inspirado en la textura de un balón de fútbol con características orientadas a la creación de contenido, el rendimiento y la durabilidad.

Además, estos dispositivos incluyen acceso a experiencias exclusivas vinculadas al torneo, como la aplicación oficial FIFA World Cup y contenidos especiales desarrollados para acompañar a los aficionados durante el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esta alineación de estrellas y una colección de dispositivos especialmente diseñada para los fanáticos, Motorola reafirma su compromiso de acercar la tecnología al deporte, ayudando a que cada momento, cada celebración y cada historia se vivan más cerca que nunca.