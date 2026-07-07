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El equipo Mundial 2026 de Motorola

Esa alineación reúne a Gabriel Batistuta en Argentina, David Ospina en Colombia, Andrés Guardado en México, Damián "Kitu"Díaz en Ecuador, y a los peruanos Yoshimar Yetún y Aldo Corzo

Motorola informò que, como socio oficial de smartphones de la Fifa World Cup 2026. reunió a algunas de las mayores figuras del fútbol latinoamericano para formar su propio “equipo titular”, integrado por referentes que marcaron a generaciones de fanáticos dentro y fuera de la cancha.

Esa alineación reúne a Gabriel Batistuta en Argentina, David Ospina en Colombia, Andrés Guardado en México, Damián "Kitu"Díaz en Ecuador, y a los peruanos Yoshimar Yotún y Aldo Corzo- Motorola indicó que "todos ellos serán protagonistas de campañas locales que buscarán acercar a los aficionados a la emoción del fútbol a través de experiencias, contenidos y activaciones especiales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026".

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La empresa destacó que "cada uno representa valores que también forman parte del ADN de Motorola: pasión, liderazgo, constancia, cercanía con los fanáticos y la capacidad de inspirar a nuevas generaciones. Desde ídolos históricos hasta referentes contemporáneos, estas leyendas compartirán historias, anécdotas y momentos únicos para vivir más de cerca la mayor cita del fútbol mundial".

Estos dispositivos incorporan detalles distintivos, como acabados inspirados en el universo del fútbol y logotipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con detalles chapados en oro de 24 quilates. La experiencia se complementa con fondos de pantalla, tonos de llamada y herramientas exclusivas que permiten a los aficionados expresar su pasión por el deporte dentro y fuera de la cancha.

El motorola razr fold FIFA World Cup 26 Collection apuesta por una experiencia inmersiva gracias a su gran pantalla plegable, mientras que el motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26™ Collection combina un diseño inspirado en la textura de un balón de fútbol con características orientadas a la creación de contenido, el rendimiento y la durabilidad.

Además, estos dispositivos incluyen acceso a experiencias exclusivas vinculadas al torneo, como la aplicación oficial FIFA World Cup y contenidos especiales desarrollados para acompañar a los aficionados durante el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esta alineación de estrellas y una colección de dispositivos especialmente diseñada para los fanáticos, Motorola reafirma su compromiso de acercar la tecnología al deporte, ayudando a que cada momento, cada celebración y cada historia se vivan más cerca que nunca.

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