Motorola lanza el razr 70 con cristales Swarovski, moto watch ultra y motorola edge 70 pro Bordó

El nuevo smartphone se une formalmente a la Brilliant Collection, compartiendo espacio con los moto buds 2 plus Swarovski y el motorola signature Swarovski, consolidando un ecosistema tecnológico enfocado en la elegancia y la distinción personal.

Concebido en el refinado tono PANTONE Meteorite, este acabado profundo actúa como un lienzo atemporal que maximiza los destellos de la luz. Su cubierta posterior presenta una delicada textura acolchada inspirada en el cuero, sobre la cual se engarzaron manualmente 35 cristales Swarovski Silver Night. La propuesta estética se corona con un cristal Swarovski exclusivo de 32 facetas ubicado estratégicamente en la bisagra, logrando que el dispositivo refleje destellos dinámicos con cada apertura. Para resguardar cada detalle sin alterar su visibilidad, el equipo incluye una funda transparente de alta protección¹.

Más allá de su arquitectura exterior, el motorola razr 70 cuenta con una pantalla externa de 3,6 pulgadas que permite interactuar con aplicaciones completas, responder mensajes y gestionar notificaciones sin necesidad de abrir el teléfono. Al desplegarlo, se revela una pantalla Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas.

El sistema se complementa con un juego de cámaras principales de 50 MP² , funciones impulsadas por inteligencia artificial y una batería de 4.800 mAh³ que brinda una autonomía superior a las 36 horas de uso.

moto watch ultra

Pensado para acompañar la salud física y mental desde una perspectiva integral, Motorola presenta el moto watch ultra, un reloj inteligente diseñado para adaptarse a los diferentes estilos de vida. En esta entrega, la compañía renueva su alianza estratégica con Polar, líder mundial en tecnología deportiva, incorporando algoritmos biométricos avanzados que permiten gestionar el estrés, optimizar las etapas del descanso y monitorear la actividad cardiovascular en tiempo real.

Entre sus herramientas dedicadas al bienestar destacan la función Serene, que guía ejercicios de respiración con retroalimentación biológica; Nightly Recharge, que mide la recuperación del sistema nervioso autónomo durante la noche; y Sleep Plus Stages, un sistema de análisis que desglosa el sueño ligero, profundo y REM para calcular una puntuación diaria de descanso. Adicionalmente, el reloj suma indicadores como Activity Goal, Active Intensity Zones, Smart Calories y la función Running Coach, que entrega planes guiados de entrenamiento directamente en la muñeca.

Equipado con conectividad LTE independiente, el moto watch ultra permite realizar llamadas, enviar mensajes y recibir actualizaciones sin requerir la presencia física del smartphone. Funciona bajo el sistema operativo Wear OS by Google , garantizando acceso nativo a Google Maps, Google Messages, reproducción con YouTube Music y pagos sin contacto mediante Google Pay a través de Google Wallet.

Asimismo, es el primer wearable de la marca en integrar Motorola Qira , la plataforma de interacción inteligente entre dispositivos Motorola y Lenovo.

En el apartado estético y de durabilidad, el dispositivo luce una caja de acero inoxidable de 46 mm, pantalla OLED de 1,5 pulgadas con un brillo máximo de hasta 2.700 nits y cristal Corning Gorilla Glass 3. Cuenta con certificaciones de resistencia al agua y al polvo IP68 y 5ATM, combinadas con una batería capaz de alcanzar hasta dos días de uso activo.

motorola edge 70 pro en color Bordó

Como parte de su alianza global y exclusiva con el Pantone Color Institute, Motorola continúa marcando la pauta estilística dentro de la industria móvil. La marca presenta en Argentina el motorola edge 70 pro en color Bordó (Burgundy), una tonalidad refinada que conecta las tendencias mundiales de la moda, la arquitectura y el diseño de interiores con el mundo de los smartphones.

Desde el año 2022, los equipos de diseño de Motorola y los expertos de Pantone colaboran en el análisis de movimientos culturales y comportamientos del consumidor para predecir qué colores definirán la pauta estética global.

Fruto de este trabajo continuo, la tonalidad Bordó desembarca en la familia edge 70 como una alternativa elegante, profunda y llena de carácter, ideal para quienes conciben su teléfono como una declaración de estilo. Esta versión convive además con acabados innovadores en acetato blanco y madera certificada marrón, expandiendo las opciones táctiles de la línea.

La alianza con Pantone abarca asimismo la validación de color en los paneles de visualización: las pantallas de la serie motorola edge 70 cuentan con la certificación Pantone, lo que garantiza una fidelidad cromática precisa según los estándares internacionales de la autoridad del color.

Disponibilidad

El nuevo motorola razr 70 con Crystals by Swarovski se puede conseguir a partir de $1.999.999 en hasta 12 cuotas sin interés.

El motorola edge 70 pro en color Pantone Zinfandel (bordó) se puede conseguir a partir de $1.699.999 en hasta 12 cuotas sin interés.

moto watch ultra, el nuevo integrante la de familia moto things, se puede conseguir a partir de $799.999 en hasta 12 cuotas sin interés.

Todos estos productos están disponibles en motorola.com.ar, motorola Flagship Stores, motorola stores y los principales retailers del país.