Motorola y Bang & Olufsen crearán experiencias de audio de alta gama

Estilo de vida Motorola

"Esta asociación refuerza la estrategia de tecnología orientada al estilo de vida de Motorola, cuyo objetivo es crear tecnología que no solo sea innovadora y de alto rendimiento, sino que también esté conectada de manera natural con la forma en que las personas viven, se expresan y experimentan el mundo. Al aunar tecnología significativa, diseño cuidado y marcas de estilo de vida de confianza", explicaron desde la firma", indicó la firma del Grupo Lenovo.

Motorola sigue construyendo un ecosistema premium que resulta más personal, expresivo y relevante para la vida cotidiana de los consumidores. Para Bang & Olufsen, esta colaboración se basa en su vasta experiencia en el desarrollo y la oferta de soluciones de audio de alta calidad, tanto en el ámbito de consumo como en el profesional. A través de “Audio by Bang & Olufsen”, Bang & Olufsen aporta su experiencia acústica a los productos de sus socios, y sus ingenieros acústicos trabajan en estrecha colaboración con ellos para definir, probar y ajustar el sonido de cada modelo y formato de producto.

“Buscamos socios que aporten una experiencia genuina y compartan nuestra convicción de crear experiencias significativas para los consumidores”, afirmó Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencias del Cliente de Motorola. “Bang & Olufsen lleva un siglo combinando la excelencia acústica, una artesanía excepcional y un diseño icónico. Combinar esa experiencia con nuestro enfoque de la tecnología móvil y el diseño nos brinda la oportunidad de convertir el sonido en una parte mucho más intencionada de la experiencia Motorola y, en última instancia, crear juntos algo más robusto de lo que cualquiera de nosotros podría lograr por sí solo”.

“El programa Audio by Bang & Olufsen es la forma en que llevamos las auténticas experiencias de Bang & Olufsen a productos y categorías en los que la calidad del audio es fundamental para los principales casos de uso”, afirmó Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Alianzas Estratégicas de Bang & Olufsen. “Estamos encantados de aportar nuestra experiencia a los dispositivos insignia de Motorola y, juntos, replantearnos la experiencia de audio en los smartphones”, concluyó el ejecutivo.

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Audio de lujo

Bang & Olufsen es una marca de audio de lujo fundada en 1925 en Struer (Dinamarca) por Peter Bang y Svend Olufsen, cuya dedicación y visión siguen siendo los pilares de la empresa. Durante un siglo, Bang & Olufsen ha ido ampliando los límites de la tecnología de audio, con un enfoque constante en la innovación en acústica y diseño. Hoy en día, todos los productos de Bang & Olufsen siguen caracterizándose por una combinación única de sonido excepcional, diseño atemporal y una artesanía sin igual.

Los productos innovadores y vanguardistas de la empresa se comercializan en todo el mundo en las tiendas Bang & Olufsen, en bang-olufsen.com y en distribuidores selectos. La empresa cuenta con una plantilla de aproximadamente 1.100 personas y opera en más de 70 mercados. Las acciones de Bang & Olufsen cotizan en el NASDAQ Copenhagen A/S.