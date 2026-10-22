Esta flexibilidad permite utilizar la Captura de Gestos y el Auto Smile Capture a distancia: basta con apoyar el teléfono en cualquier superficie, acomodar el encuadre y levantar la palma de la mano o sonreír para disparar la foto de forma inalámbrica.

Inteligencia artificial y hardware de vanguardia

Detrás de cada disparo opera un ecosistema avanzado de fotografía computacional impulsado por IA, que trabaja en perfecta sintonía con un hardware premium:

Sensor LOFIC pionero : por primera vez en un teléfono plegable, el nuevo motorola razr 70 ultra incorpora un nuevo tipo de sensor: LOFIC . El mismo mejora el HDR aproximadamente 6 veces en comparación con la generación anterior, aportando más detalles en las zonas de mayor brillo y también una mayor nitidez en las zonas más oscuras.

: por primera vez en un teléfono plegable, el nuevo incorpora un nuevo tipo de sensor: . El mismo mejora el HDR aproximadamente 6 veces en comparación con la generación anterior, aportando más detalles en las zonas de mayor brillo y también una mayor nitidez en las zonas más oscuras. Dolby Vision 4K : El r azr 70 ultra también soporta grabación Dolby Vision hasta una resolución 4K.

: El r también soporta grabación Dolby Vision hasta una resolución 4K. Potencia triple de 50 MP : El sistema está liderado por un sensor principal de 50 MP con Estabilización Óptica de Imagen (OIS) para erradicar las fotos borrosas por movimiento. Se complementa con una lente ultra gran angular + macro de 50 MP y una cámara interna de 50 MP ideal para selfies ultra nítidas.

: El sistema está liderado por un sensor principal de 50 MP con Estabilización Óptica de Imagen (OIS) para erradicar las fotos borrosas por movimiento. Se complementa con una lente ultra gran angular + macro de 50 MP y una cámara interna de 50 MP ideal para selfies ultra nítidas. Group Shot inteligente : La IA captura varios fotogramas en cuestión de segundos y combina automáticamente las mejores expresiones de cada persona, asegurando que todos salgan con los ojos abiertos y la sonrisa perfecta en una sola toma.

: La IA captura varios fotogramas en cuestión de segundos y combina automáticamente las mejores expresiones de cada persona, asegurando que todos salgan con los ojos abiertos y la sonrisa perfecta en una sola toma. Action Shot : Gracias a Action Shot (Modo Acción), impulsado por inteligencia artificial, el motorola razr 70 ultra permite capturar cada momento de acción con una definición sorprendente. La función ajusta de forma inteligente la velocidad de obturación para congelar el movimiento y reducir el desenfoque, logrando imágenes más nítidas y llenas de detalle, incluso en escenas rápidas o impredecibles. Combinada con el avanzado sistema de cámaras del dispositivo y su potente procesamiento basado en inteligencia artificial, Action Shot facilita la obtención de fotografías de calidad profesional de deportes, mascotas, niños y cualquier instante en movimiento, para que ninguna experiencia se escape de la toma perfecta.

: Gracias a Action Shot (Modo Acción), impulsado por inteligencia artificial, el motorola razr 70 ultra permite capturar cada momento de acción con una definición sorprendente. La función ajusta de forma inteligente la velocidad de obturación para congelar el movimiento y reducir el desenfoque, logrando imágenes más nítidas y llenas de detalle, incluso en escenas rápidas o impredecibles. Combinada con el avanzado sistema de cámaras del dispositivo y su potente procesamiento basado en inteligencia artificial, Action Shot facilita la obtención de fotografías de calidad profesional de deportes, mascotas, niños y cualquier instante en movimiento, para que ninguna experiencia se escape de la toma perfecta. Optimización Ultra HDR : El rango dinámico se multiplica hasta 5 veces, resaltando colores vivos y detalles profundos. Además, el sistema está optimizado para Instagram, lo que garantiza que las imágenes conserven su calidad realista tanto si se capturan desde la app nativa como directo en la red social.

: El rango dinámico se multiplica hasta 5 veces, resaltando colores vivos y detalles profundos. Además, el sistema está optimizado para Instagram, lo que garantiza que las imágenes conserven su calidad realista tanto si se capturan desde la app nativa como directo en la red social. Estilo distintivo : Tus fotos deben verse como a vos te gustan, sin esfuerzo extra. Estilo distintivo aprende automáticamente tus preferencias de edición según los ajustes que hagas en tus fotos de Google Fotos. Con el tiempo, crea un estilo de color personalizado y lo aplica a futuras fotos, lo que garantiza que coincidan con tu estética sin ajustes manuales.

: Tus fotos deben verse como a vos te gustan, sin esfuerzo extra. Estilo distintivo aprende automáticamente tus preferencias de edición según los ajustes que hagas en tus fotos de Google Fotos. Con el tiempo, crea un estilo de color personalizado y lo aplica a futuras fotos, lo que garantiza que coincidan con tu estética sin ajustes manuales. Estabilización adaptable : Grabá videos estables mientras estás en movimiento. La Estabilización adaptable usa la inteligencia artificial para determinar la velocidad del movimiento cuando caminás, corrés o incluso andás en bicicleta, y optimiza dinámicamente el nivel de estabilización para obtener mejores resultados.

: Grabá videos estables mientras estás en movimiento. La Estabilización adaptable usa la inteligencia artificial para determinar la velocidad del movimiento cuando caminás, corrés o incluso andás en bicicleta, y optimiza dinámicamente el nivel de estabilización para obtener mejores resultados. Motor de mejora de fotos: Ya sea un momento espontáneo o una escena preparada, el Motor de mejora de fotos se ajusta perfectamente a cada lente. Gracias a la AI, tus fotos se ven mejor: ajusta color, brillo y textura, reduce el ruido y resalta cada detalle. El resultado son fotos nítidas y vibrantes que se ven increíbles en cualquier momento

Al combinar una pantalla externa de 4,0″ completamente funcional para previsualizar tomas con el cerebro del procesador Snapdragon® 8 Elite, el razr 70 ultra se convierte en una estación de producción de contenido autónoma, versátil y profesional, donde el límite ya no es el hardware, sino la creatividad.

Esta generación de razr ofrece una importante mejora en la performance y la velocidad, algo que por supuesto influye al momento de capturar fotos o videos.