Su potente sistema de cámaras se destaca por la integración de funciones inteligentes diseñadas para aprovechar al máximo su formato plegable.
"El nuevo motorola razr 70 ultra redefine la forma de capturar imágenes. Su potente sistema de cámaras no solo destaca por sus componentes físicos, sino por la integración de funciones inteligentes diseñadas para aprovechar al máximo su formato plegable, transformando la experiencia del usuario y ofreciendo la mejor cámara hasta la fecha en el segmento", destacó la empresa fabricante en un comunicado emitido este jueves.
Innovación
"La experiencia fotográfica en este dispositivo no se limita a registrar el momento, sino a transformar la interacción con la cámara. Gracias al diseño plegable y al procesamiento inteligente, funciones complejas se vuelven completamente intuitivas, permitiendo que el software asista al usuario en tiempo real para lograr resultados profesionales sin esfuerzo técnico", indicó Motorola. .
Zoom Inteligente (Rotate to zoom): Inspirada en la nostalgia de las videocámaras retro, esta función convierte tu muñeca en un mando a distancia. Esta modalidad ofrece una experiencia de grabación más intuitiva y completamente manos libres. Con un simple gesto, los usuarios pueden abrir la cámara y comenzar a grabar automáticamente al girar el dispositivo 90°, sin necesidad de tocar la pantalla. La nueva función “Zoom Inteligente” permite ajustar el zoom de forma natural durante la grabación, simplemente inclinando el teléfono hacia arriba o hacia abajo, para hacer zoom in / zoom out. Además, al cerrar el equipo, el video se guarda automáticamente, recortando de manera inteligente los últimos 1,5 segundos para evitar capturar el movimiento del dispositivo, logrando así un resultado más limpio y profesional. La función está disponible en los motorola razr 70 y razr 70 ultra
Composición guiada con Encuadre Perfecto: Por primera vez en un smartphone presentamos la función “Encuadre Perfecto”. A todos nos ha pasado alguna vez: estás de viaje y querés una buena foto tuya. Así que le pedís a alguien que te haga una foto. ¿Y qué pasa? La foto casi nunca sale como te la habías imaginado. Con la función “Encuadre Perfecto”, conseguirás la foto exactamente como querés, en dos pasos:
1º: Fijá el encuadre que querés. Aparecerá una guía transparente en la pantalla. En ese momento, le das el teléfono a la persona que va a hacer la foto y te colocas en posición.
2°: Lo único que tiene que hacer el fotógrafo es alinear, encajar la guía transparente con la vista previa de la cámara, y disparar.
"La verdadera magia ocurre cuando el software se encuentra con el diseño de bisagra del dispositivo. Al poder mantenerse abierto de forma autónoma en múltiples ángulos de disparo, el razr 70 ultra elimina la necesidad de accesorios externos", señaló Motorola. .
Esta flexibilidad permite utilizar la Captura de Gestos y el Auto Smile Capture a distancia: basta con apoyar el teléfono en cualquier superficie, acomodar el encuadre y levantar la palma de la mano o sonreír para disparar la foto de forma inalámbrica.
Inteligencia artificial y hardware de vanguardia
Detrás de cada disparo opera un ecosistema avanzado de fotografía computacional impulsado por IA, que trabaja en perfecta sintonía con un hardware premium:
Sensor LOFIC pionero: por primera vez en un teléfono plegable, el nuevo motorola razr 70 ultra incorpora un nuevo tipo de sensor: LOFIC. El mismo mejora el HDR aproximadamente 6 veces en comparación con la generación anterior, aportando más detalles en las zonas de mayor brillo y también una mayor nitidez en las zonas más oscuras.
Dolby Vision 4K: El razr 70 ultra también soporta grabación Dolby Vision hasta una resolución 4K.
Potencia triple de 50 MP: El sistema está liderado por un sensor principal de 50 MP con Estabilización Óptica de Imagen (OIS) para erradicar las fotos borrosas por movimiento. Se complementa con una lente ultra gran angular + macro de 50 MP y una cámara interna de 50 MP ideal para selfies ultra nítidas.
Group Shot inteligente: La IA captura varios fotogramas en cuestión de segundos y combina automáticamente las mejores expresiones de cada persona, asegurando que todos salgan con los ojos abiertos y la sonrisa perfecta en una sola toma.
Action Shot: Gracias a Action Shot (Modo Acción), impulsado por inteligencia artificial, el motorola razr 70 ultra permite capturar cada momento de acción con una definición sorprendente. La función ajusta de forma inteligente la velocidad de obturación para congelar el movimiento y reducir el desenfoque, logrando imágenes más nítidas y llenas de detalle, incluso en escenas rápidas o impredecibles. Combinada con el avanzado sistema de cámaras del dispositivo y su potente procesamiento basado en inteligencia artificial, Action Shot facilita la obtención de fotografías de calidad profesional de deportes, mascotas, niños y cualquier instante en movimiento, para que ninguna experiencia se escape de la toma perfecta.
Optimización Ultra HDR: El rango dinámico se multiplica hasta 5 veces, resaltando colores vivos y detalles profundos. Además, el sistema está optimizado para Instagram, lo que garantiza que las imágenes conserven su calidad realista tanto si se capturan desde la app nativa como directo en la red social.
Estilo distintivo: Tus fotos deben verse como a vos te gustan, sin esfuerzo extra. Estilo distintivo aprende automáticamente tus preferencias de edición según los ajustes que hagas en tus fotos de Google Fotos. Con el tiempo, crea un estilo de color personalizado y lo aplica a futuras fotos, lo que garantiza que coincidan con tu estética sin ajustes manuales.
Estabilización adaptable: Grabá videos estables mientras estás en movimiento. La Estabilización adaptable usa la inteligencia artificial para determinar la velocidad del movimiento cuando caminás, corrés o incluso andás en bicicleta, y optimiza dinámicamente el nivel de estabilización para obtener mejores resultados.
Motor de mejora de fotos: Ya sea un momento espontáneo o una escena preparada, el Motor de mejora de fotos se ajusta perfectamente a cada lente. Gracias a la AI, tus fotos se ven mejor: ajusta color, brillo y textura, reduce el ruido y resalta cada detalle. El resultado son fotos nítidas y vibrantes que se ven increíbles en cualquier momento
Al combinar una pantalla externa de 4,0″ completamente funcional para previsualizar tomas con el cerebro del procesador Snapdragon® 8 Elite, el razr 70 ultra se convierte en una estación de producción de contenido autónoma, versátil y profesional, donde el límite ya no es el hardware, sino la creatividad.
Esta generación de razr ofrece una importante mejora en la performance y la velocidad, algo que por supuesto influye al momento de capturar fotos o videos.
Tiempo de captura & mejora de imagen: capturás el doble de imágenes en el mismo intervalo al tomar fotos dos veces más rápido, y todas con la mejor calidad, gracias a todos los algoritmos de procesamiento de imágenes potenciados por inteligencia artificial.
Optimización de memoria y temperatura: Usar mucho el teléfono, y especialmente tomar fotos o videos, puede requerir muchos recursos. El razr 70 ultra muestra grandes avances en cuanto a la optimización de la memoria y el consumo de recursos del teléfono, además de mejoras en la temperatura general del smartphone.