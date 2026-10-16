Motorola reabre sus tiendas en Palermo y Unicenter

En esos locales se destaca el diseño premium con el razr 70 Crystals by Swarovski. Palermo Soho reabrió este 15 de octubre y la semana próxima estará funcionando la de Unicenter.
Motorola informó que vuelve a abrir las puertas de su Flagship Store de Palermo Soho y se prepara para la próxima reapertura de su tienda en Unicenter Shopping y que ellas "la marca refuerza su apuesta por el diseño, la innovación y las experiencias premium, con propuestas como el motorola razr 70 Crystals by Swarovski®, que combina el icónico formato plegable con detalles de cristales de la reconocida firma".
El Motorola Flagship Store de Palermo Soho reabrió sus puertas este 15 de octubre, mientras que la tienda ubicada en Unicenter Shopping tiene prevista su reapertura para la próxima semana. Ambos espacios -destacó la firma- "forman parte de la propuesta de la marca para acercar su universo de tecnología y diseño a los consumidores, en entornos donde pueden conocer sus productos y explorar el ecosistema Motorola".
Las tiendas oficiales representan un punto de contacto directo con la marca y su propuesta de innovación, con espacios destinados a descubrir sus novedades y conocer de cerca las distintas formas en que la tecnología se integra en la vida cotidiana.
“En Motorola buscamos que cada interacción con nuestra marca refleje nuestra apuesta por la innovación y el diseño. Nuestras tiendas son espacios para acercarnos a los consumidores, conocer sus necesidades y ofrecerles experiencias que conecten la tecnología con su estilo de vida”, señala Valeria Fernández, directora de Marketing para Motorola Argentina.
La apuesta de Motorola por el diseño también se expresa en su portafolio, con propuestas que combinan innovación tecnológica y estilo personal. Un ejemplo es el motorola razr 70 con Crystals by Swarovski, que se incorpora a la Brilliant Collection de Motorola.
El dispositivo reinterpreta el formato plegable con una estética distintiva: presenta un acabado en el tono PANTONE Meteorite, una cubierta posterior con textura acolchada inspirada en el cuero y 34 cristales Swarovski Silver Night engarzados manualmente. Un cristal Swarovski exclusivo de 32 facetas, ubicado en la bisagra, completa el diseño y aporta destellos con cada apertura.
El razr 70 Crystals by Swarovski forma parte de la propuesta de Motorola Collections, "en la que el diseño icónico y las colaboraciones con firmas reconocidas se unen para crear dispositivos que expresan la personalidad de sus usuarios. Comparte la Brilliant Collection con los moto buds 2 plus Swarovski y el motorola signature Swarovski".
Más allá de su estética, el smartphone conserva la versatilidad del formato plegable. Su pantalla externa de 3,6 pulgadas permite interactuar con aplicaciones, responder mensajes y gestionar notificaciones sin abrir el dispositivo, mientras que su pantalla interna Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas ofrece una experiencia de visualización amplia.
Con la reapertura de sus tiendas en Palermo Soho y Unicenter, y propuestas como el motorola razr 70 Crystals by Swarovski, Motorola refuerza una visión en la que la tecnología, el diseño y la experiencia de marca forman parte de una misma propuesta.
comentar