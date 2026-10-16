motorola razr 70 Crystals by Swarovski: tecnología y diseño

La apuesta de Motorola por el diseño también se expresa en su portafolio, con propuestas que combinan innovación tecnológica y estilo personal. Un ejemplo es el motorola razr 70 con Crystals by Swarovski, que se incorpora a la Brilliant Collection de Motorola.

El dispositivo reinterpreta el formato plegable con una estética distintiva: presenta un acabado en el tono PANTONE Meteorite, una cubierta posterior con textura acolchada inspirada en el cuero y 34 cristales Swarovski Silver Night engarzados manualmente. Un cristal Swarovski exclusivo de 32 facetas, ubicado en la bisagra, completa el diseño y aporta destellos con cada apertura.

Motorola reabre sus tiendas en Palermo y Unicenter

El razr 70 Crystals by Swarovski forma parte de la propuesta de Motorola Collections, "en la que el diseño icónico y las colaboraciones con firmas reconocidas se unen para crear dispositivos que expresan la personalidad de sus usuarios. Comparte la Brilliant Collection con los moto buds 2 plus Swarovski y el motorola signature Swarovski".

Más allá de su estética, el smartphone conserva la versatilidad del formato plegable. Su pantalla externa de 3,6 pulgadas permite interactuar con aplicaciones, responder mensajes y gestionar notificaciones sin abrir el dispositivo, mientras que su pantalla interna Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas ofrece una experiencia de visualización amplia.

Con la reapertura de sus tiendas en Palermo Soho y Unicenter, y propuestas como el motorola razr 70 Crystals by Swarovski, Motorola refuerza una visión en la que la tecnología, el diseño y la experiencia de marca forman parte de una misma propuesta.