Murió Vince Zampella, uno de los creadores de "Call of Duty" y otros videojuegos

Según se informó, el vehículo se salió de la autopista, chocó contra un muro de hormigón y uno de sus ocupantes atravesó el cristal del automóvil.

El accidente se produjo en torno a las 12.45 del domingo en una autopista al norte de Los Ángeles, en las montañas de San Gabriel, según lo confirmó la Patrulla de Carreteras de California y recoge el medio NBC4. El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y falleció en el lugar en medio de las llamas. El copiloto falleció tras ser trasladado al hospital.

image

Zampella, de 55 años, deja un imponente legado en generaciones de fans de los videojuegos . En 2002 cofundó Infinity Ward, el estudio responsable de la franquicia Call of Duty, y ocho años más tarde creó Respawn Entertainment, adquirida posteriormente por Electronic Arts en 2017.

Con él al frente, Respawn Entertainment lanzó recodados juegos como 'Titanfall', 'Titanfall 2', 'Apex Legends' y 'Star Wars Jedi: Fallen Order', todos reconocidos por su innovación y éxito comercial.

Zampella también dirigió un equipo de estudio de EA con sede en Playa Vista detrás de la franquicia de videojuegos Battlefield.

En una declaración el lunes por la noche, EA lamentó su fallecimiento, que ha conmocionado al mundo de los videojuegos: “Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos afectados por su trabajo”.