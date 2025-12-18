Motorola trae promociones de Navidad para adelantar tu regalo tech

Del 18 al 25 de diciembre, se podrán acceder a promos especiales y hasta 12 cuotas sin interés en todos los canales propios de Motorola tienda oficial, Motorola Flagship Stores y Motorola Store), y también a través de los principales operadores y retailers del país.

Los dispositivos que serán parte de esta promo navideña:

motorola razr 60 ultra

El motorola razr 60 ultra es el smartphone plegable más potente del mercado, con la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite de 3nm. Su pantalla interna pOLED de 7”, con certificación Pantone, también es la más grande del mercado y la externa de 4″ es la más grande en su categoría.

Es un dispositivo con gran resistencia, gracias a su vidrio Gorilla® Glass-Ceramic que lo vuelve 10 veces más resistente a caídas. Además, posee una placa de bisagra reforzada con titanio y un diseño con espacios mínimos y filtros de cepillos integrados, lo que lo dota de certificación IP48 contra el polvo y el agua.

motorola-razr-60-ultra-1

Su sistema de cámaras es el más avanzado en un plegable: triple cámara de 50 MP, lente ultra gran angular, Super Zoom y grabación Dolby Vision®, junto con una selfie de 50 MP. Moto ai posibilita que cada toma se optimice automáticamente para ofrecer resultados más nítidos y realistas. Incluye una batería de 4700 mAh con cargador TurboPower™ de 68W en la caja.

Con diseños y colores de lujo, está disponible en tonos como PANTONE Scarab, en el material Alcantara®, PANTONE Mountain Trail® (madera auténtica, certificada por FSC) y PANTONE Rio Red, en un duradero acabado inspirado en cuero.

Precio: desde $1.999.999 (antes $2.399.000) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola razr 60

El motorola razr 60 está equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7400X y está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Al igual que su hermano mayor, el motorola razr 60 viene con una placa de bisagra reforzada con titanio, filtros de cepillos integrados y protección IP48 contra el polvo y el agua.

Cuenta con una pantalla interna pOLED HDR10+ de 6,9″ y una externa es de 3,6″, que lo vuelve ideal para acceder a apps rápidamente. Su batería es de 4500 mAh, y viene con cargador de 30W TurboPower™ incluido dentro de la caja.

motorola-razr-60-5-600x400

Su sistema de cámaras es de 50MP, lo que permite capturar tomas de primer nivel a un precio más accesible, con una lente de 13MP ultra gran angular, Macro Vision para una mayor creatividad. Su cámara frontal es de 32MP.

Con un diseño y colores excepcionales, se puede conseguir en el tono PANTONE Gibraltar Sea (inspirado en el nylon) y el PANTONE Lightest Sky (acabado Acetato).

Precio: desde $1.099.999 (antes $1.399.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola edge 60

El motorola edge 60 cuenta con un diseño quad-curved y una pantalla pOLED de 6,7” con resolución 1.5K. Está construido con materiales duraderos con certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i, que ofrecen resistencia frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas.

En el apartado fotográfico, su cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C, estabilización óptica (OIS) y enfoque omnidireccional; una ultra gran angular de 50 MP; un teleobjetivo de 10 MP y una cámara frontal de 50 MP. Sus cámaras están certificadas con Pantone Validated™ y Pantone SkinTone™ siendo, junto al motorola edge 60 pro, los únicos smartphones del mercado con esta doble validación.

motorola-edge-60 (1)

Su procesador es el MediaTek Dimensity 7300 y está equipado con una batería de 5200mAh, con cargador TurboPower™ de 68W incluido dentro de la caja.

El motorola edge 60 viene en colores y acabados lujosos: PANTONE Gibraltar Sea y PANTONE Shamrock, con increíbles acabados inspirados en tela y cuero

Precio: desde $849.999 (antes $899.000) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g56 5G

El moto g56 5G es tan bello como resistente, ya que cumple con los exigentes estándares militares (MIL-STD-810H) de durabilidad y con las calificaciones IP68 e IP69.

El dispositivo incorpora una pantalla Full HD+ nítida y brillante de 6,7″, con una visión clara y cómoda sin importar la iluminación gracias al modo de alto brillo. Por su parte, Dolby Atmos permitirá disfrutar de un sonido envolvente.

En cuanto a su sistema de cámaras, presenta una principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel y un sensor Sony – LYTIA™ 600. Se complementa con una gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP.

El moto g56 5G está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 7060 (6nm) con tecnología HyperEngine Gaming para un rendimiento rápido y sensible. Además, el mismo se ve potenciado por una enorme batería de 5200mAh con carga TurboPower™ 30W.

Precio: desde $479.999 (antes $549.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

También podrás regalar los siguientes equipos y accesorios con descuento: