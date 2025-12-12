The Game Awards 2025: la gala de los mejores videojuegos del año

Clair Obscur: Expedition 33

La hazaña lograda por el estudio Sandfall Interactive (conseguir 12 nominaciones y 9 premios, quitándole el récord a The Last Of Us Parte II, quien había conseguido quedarse con 7 estatuillas en 2020) demuestra lo histórico de la situación: un estudio independiente colocándose en lo más alto de la industria y compitiendo ante los más grandes de la industria. El estudio francés se llevó, entre todos los galardones, los dos más importantes: Game of the Year (Juego del Año) y Best Game Direction (Mejor Dirección de Juego).

Entre los demás ganadores de la noche se destacaron Hades II como Best Action Game (mejor juego de acción) y Hollow Knight: Silksong como Best Action/Adventure (mejor acción/aventura). Umamusume: Pretty Derby apareció en la lista al quedarse con Best Mobile Game (mejor juego de dispositivos móviles), mientras que ARC Raiders fue elegido Best Multiplayer (mejor multijugador).

Además, Grand Theft Auto VI obtuvo el premio a Most Anticipated Game (juego más anticipado), y tanto No Man’s Sky como Baldur’s Gate 3 fueron reconocidos en las categorías Best Ongoing Game (mejor juego en curso) y Best Community Support (mejor soporte a la comunidad).

Anuncios de próximos lanzamientos

Además de galardonar a los mejores juegos del año que está llegando a su fin, también hubo tiempo para presentar, vía tráilers, a los juegos más esperados para los próximos años: las esperadas vueltas de Tomb Raider y Resident Evil, además del estreno de Street Fighter en pantalla grande.

Dos videojuegos de Star Wars

Por un lado, Lucasfilm Games anunció Star Wars: Fate of the Old Republic, un RPG de acción para un solo jugador dirigido por Casey Hudson, creador de KOTOR y Mass Effect, con una nueva protagonista que empuñará su propio sable láser. Mientras que, por otro, un estudio francés presentó Star Wars: Galactic Racer, un homenaje moderno a las carreras de Episode I: Racer, con lanzamiento previsto para 2026 en PS5, Xbox y Steam.

Tomb Raider Catalyst y Legacy of Atlantis: dos regresos para Lara Croft

Lara Croft vuelve a sus orígenes con Tomb Raider: Catalyst, una nueva aventura prevista para 2027 que busca recuperar el espíritu clásico de Core Design y, a la vez, marcar el futuro de la franquicia con la que promete ser la entrega más ambiciosa de la saga.

A la par, Crystal Dynamics anunció Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un remake completo del título original por su 20° aniversario. El proyecto moderniza gráficos y jugabilidad para adaptarlo a los estándares actuales y llegará en 2026.

Street Fighter a la pantalla grande

El debut del tráiler de la próxima película de Street Fighter desató puro fanservice: combates reproducidos al detalle del videojuego, efectos de sonido tomados de los arcades y un elenco que parece nacido para interpretar a los World Warriors de Capcom.

Resident Evil 9: Requiem revela nuevo tráiler

Capcom presentó un nuevo adelanto de Resident Evil 9: Requiem, uno de los juegos más esperados y hypeados, confirmando el regreso de Leon S. Kennedy como personaje jugable. El estudio mostró cómo este capítulo buscará vincular toda la franquicia, incluidos los spin-offs, mediante un tono más oscuro y atmosférico que remite a los orígenes de la saga de terror. El lanzamiento está previsto para el 27 de febrero de 2026.

En definitiva, fue una gala cargada de estrenos, homenajes y anuncios que dejaron en claro el excelente momento que atraviesa la industria del gaming. Desde el histórico triunfo de Clair Obscur: Expedition 33 hasta los regresos de franquicias icónicas como Resident Evil, Tomb Raider y Star Wars, la noche dejó una avalancha de novedades que entusiasman tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Además, contando con más adelantos de títulos como Warlock, Exodus o Control Resonant, la industria anticipa un futuro inmediato repleto de grandes lanzamientos. Si algo dejó claro esta edición, es que el 2026 y 2027 serán años clave para los videojuegos, con una oferta cada vez más ambiciosa y diversa para un público que no deja de crecer.