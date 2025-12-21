Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026

“En la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas. Logramos el quórum, logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”, sostuvo el mandatario en LN+. Al ser consultado sobre si aceptará el texto tal como fue aprobado en Diputados, respondió de manera tajante: “Exactamente”.

En ese sentido, Milei aclaró que, si bien la oposición rechazó la derogación del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo garantizará el equilibrio fiscal. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos”, enfatizó.

Habló del caso $Libra

Durante la entrevista, el Presidente también se refirió al escándalo en torno a la criptomoneda $Libra y negó que se haya tratado de una estafa. “En los Estados Unidos le acaban de liberar todos los bienes a Hayden Davis. O sea, que no hubo estafa”, afirmó.

Según explicó, se trató de un mercado de alto riesgo en el que los participantes ingresaron de manera voluntaria. No obstante, reconoció que, a la luz de los hechos, se arrepintió de haber impulsado públicamente el proyecto.

Milei también defendió al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quien enfrenta una causa judicial por presuntas omisiones en sus declaraciones juradas.

“Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”, destacó. Sobre las investigaciones en su contra, relativizó su impacto: “Causas abiertas puede tener cualquiera en política. El problema es si tiene condena o no”.

"La reforma laboral no es contra nadie"

En materia laboral, el jefe de Estado volvió a respaldar la reforma que impulsa el oficialismo en el Congreso y rechazó las críticas de los sindicatos. “La reforma laboral no es en contra de nadie. Es a favor de los trabajadores, para que haya más trabajo y mejores remuneraciones”, sostuvo, y apuntó contra sectores que “defienden prebendas”.

El Presidente también destacó los resultados sociales de su gestión. “Bajamos 30 puntos la pobreza, sacamos a 13 millones de personas de la pobreza”, afirmó, y añadió que la desocupación se redujo al 6 por ciento.

En el plano inflacionario, insistió en que la política económica dará resultados contundentes: “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”. Según explicó, a diferencia de otros programas, el ajuste tarifario se realizó durante el proceso y no de manera posterior.

El tema de la AFA es de la Justicia

Consultado sobre el conflicto institucional en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Milei evitó involucrarse y señaló que se trata de un tema judicial. “No me meto en cómo se organiza la AFA. Es un tema de la Justicia”, afirmó, en referencia a su enfrentamiento público con Claudio “Chiqui” Tapia.

En el plano financiero, el mandatario confirmó que el Gobierno podrá afrontar el vencimiento de deuda previsto para el próximo 9 de enero, por más de 4.300 millones de dólares. “Vamos a pagar, estamos tranquilos. Ya tenemos gran parte del cash y también previsiones hechas. Solo de ofertas de RIPO tenemos 7 mil millones de dólares”, aseguró.

Pronta recuperación para Cristina Kirchner

Por último, Milei se refirió al estado de salud de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece internada tras ser operada de apendicitis, y le deseó una pronta recuperación. “Como ser humano respetamos el derecho a la vida. Puedo tener la peor opinión política, pero no me meto en lo humano”, concluyó.