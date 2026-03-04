Paso a Paso: cómo hacer una videollamada grupal en WhatsApp, la nueva opción que agregó la App

WhatsApp permite conectar hasta 32 participantes en simultáneo, con herramientas para silenciar, ampliar pantalla, y gestionar notificaciones en tiempo real.
La nueva opción de videollamadas grupales en WhatsApp permite organizar encuentros de hasta 32 personas con herramientas de gestión en tiempo real, vista de orador y control de notificaciones. La función ya está disponible y amplía las posibilidades para reuniones laborales, clases virtuales o encuentros personales desde el celular.
Para iniciar una videollamada desde un chat grupal, primero hay que abrir el grupo correspondiente. Si tiene hasta 32 integrantes, basta con tocar el ícono de videollamada y seleccionar “Llamada en grupo”. En caso de que el grupo supere ese número, la aplicación permite elegir manualmente hasta 31 contactos (más quien inicia la llamada), antes de presionar “Llamar”.
También es posible armar la videollamada desde un chat individual. En ese caso, se inicia una videollamada con un contacto y, una vez que acepta, se pueden sumar más personas tocando el ícono “Añadir persona”. El proceso puede repetirse hasta completar el cupo permitido.
Quienes reciben la invitación verán una notificación con el nombre del contacto que llama y el listado de participantes. Desde allí pueden elegir “Unirme” para ingresar o “Ignorar” si no desean participar. Si la llamada ya está en curso y no se atendió en el momento, se puede entrar más tarde desde la pestaña “Llamadas” o desde el propio chat grupal, siempre que siga activa.
Durante la videollamada, la app incorpora herramientas de administración. Se puede silenciar el micrófono de otro participante manteniendo presionado su nombre en la lista (con un máximo de tres veces por contacto), enviar mensajes privados sin salir de la llamada y ampliar el video de una persona para destacarla en pantalla. Además, se puede alternar entre el modo cuadrícula y el modo orador, que resalta automáticamente a quien está hablando.
La función también permite ocultar la vista personal arrastrando el mosaico propio hacia el borde de la pantalla, sin desactivar la cámara para el resto. A su vez, es posible silenciar las notificaciones del grupo desde el apartado correspondiente dentro de la información del chat.
Entre las consideraciones técnicas, la plataforma recuerda que solo pueden participar 32 personas activas en simultáneo y que la calidad de la llamada dependerá de la conexión a internet más débil entre los usuarios. Las videollamadas están disponibles en dispositivos con Android 4.1 o versiones posteriores, iOS, Windows y Mac. Además, no se puede eliminar a un contacto durante la llamada y no es posible añadir a usuarios bloqueados.