Paso a Paso: cómo hacer una videollamada grupal en WhatsApp, la nueva opción que agregó la App

Para iniciar una videollamada desde un chat grupal, primero hay que abrir el grupo correspondiente. Si tiene hasta 32 integrantes, basta con tocar el ícono de videollamada y seleccionar “Llamada en grupo”. En caso de que el grupo supere ese número, la aplicación permite elegir manualmente hasta 31 contactos (más quien inicia la llamada), antes de presionar “Llamar”.

También es posible armar la videollamada desde un chat individual. En ese caso, se inicia una videollamada con un contacto y, una vez que acepta, se pueden sumar más personas tocando el ícono “Añadir persona”. El proceso puede repetirse hasta completar el cupo permitido.

Quienes reciben la invitación verán una notificación con el nombre del contacto que llama y el listado de participantes. Desde allí pueden elegir “Unirme” para ingresar o “Ignorar” si no desean participar. Si la llamada ya está en curso y no se atendió en el momento, se puede entrar más tarde desde la pestaña “Llamadas” o desde el propio chat grupal, siempre que siga activa.

840_560

Cómo iniciar una videollamada en grupo desde un chat grupal

Abre el chat grupal de WhatsApp con las personas que deseas incluir. Si el grupo tiene 32 personas o menos, toca el ícono de llamada en grupo. Si hay más de 32, selecciona hasta 31 personas (además de ti) para un máximo de 32 participantes activos. Toca el botón de videollamada para iniciar la comunicación.

Cómo añadir participantes desde un chat individual

Ingresa al chat individual de WhatsApp y toca el ícono de videollamada. Una vez que el contacto acepte, selecciona el ícono para añadir participantes. Busca y selecciona contactos adicionales para incluirlos en la videollamada. Repite el proceso para incorporar hasta 32 personas en total.

Unirse a una videollamada en grupo

Cuando recibas una invitación, aparecerá una notificación que muestra quién está llamando y los participantes conectados.

y los participantes conectados. Toca “Unirme” para entrar en la llamada en curso o “Ignorar” si no puedes participar en ese momento.

para entrar en la llamada en curso o si no puedes participar en ese momento. Si la llamada ya está en curso y la perdiste, puedes sumarte desde la pestaña Llamadas o el chat grupal tocando el botón “Unirme”.

Durante la videollamada, la app incorpora herramientas de administración. Se puede silenciar el micrófono de otro participante manteniendo presionado su nombre en la lista (con un máximo de tres veces por contacto), enviar mensajes privados sin salir de la llamada y ampliar el video de una persona para destacarla en pantalla. Además, se puede alternar entre el modo cuadrícula y el modo orador, que resalta automáticamente a quien está hablando.

908525421

La función también permite ocultar la vista personal arrastrando el mosaico propio hacia el borde de la pantalla, sin desactivar la cámara para el resto. A su vez, es posible silenciar las notificaciones del grupo desde el apartado correspondiente dentro de la información del chat.

Entre las consideraciones técnicas, la plataforma recuerda que solo pueden participar 32 personas activas en simultáneo y que la calidad de la llamada dependerá de la conexión a internet más débil entre los usuarios. Las videollamadas están disponibles en dispositivos con Android 4.1 o versiones posteriores, iOS, Windows y Mac. Además, no se puede eliminar a un contacto durante la llamada y no es posible añadir a usuarios bloqueados.