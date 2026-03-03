Lenovo presenta las nuevas tablets Idea Tab e Idea Tab Plus con teclado

Productividad real, a un precio accesible

Ambos modelos incluyen el lápiz Tab Pen Plus con carga USB y teclado, un diferencial clave dentro de su segmento, que permite tomar apuntes, realizar trabajos prácticos, editar documentos o preparar presentaciones con total comodidad desde el primer momento.

Los usuarios podrán aprovechar al máximo el modo PC, con una interfaz optimizada que permite estudiar con ventanas múltiples, barra de tareas y atajos de teclado, ofreciendo una experiencia similar a la de una computadora portátil, pero con la versatilidad y portabilidad de una tablet.

Portabilidad, comodidad y autonomía para todo el día

Livianas y fáciles de transportar, las nuevas tablets de Lenovo están diseñadas para acompañar largas jornadas de estudio. Incorporan batería de larga duración para que los usuarios puedan mantenerse conectados durante todo el día, sin depender del cargador.

El lápiz Tab Pen Plus incluido permite escribir de forma natural, subrayar textos, dibujar esquemas y tomar notas digitales de manera intuitiva, potenciando una experiencia de aprendizaje más dinámica y organizada.

Con pantallas amplias, de 11 pulgadas en la Lenovo Idea Tab y 12 pulgadas en la Lenovo Idea Tab Plus, ambas ofrecen el equilibrio perfecto entre comodidad visual y portabilidad, adaptándose con facilidad al aula, el hogar o la biblioteca.

Inteligencia Artificial para estudiar

Las nuevas tablets integran soluciones nativas y avanzadas de IA que optimizan la experiencia académica:

Lenovo IA Creation Tools, para crear y editar contenidos de forma más ágil, tales como Lenovo Smart Capture (extrae imágenes en la pantalla con precisión), Lenovo AI SuperRes (mejora los detalles y los colores de las fotos hasta 4K), Lenovo Smart Erase (elimina objetos no deseados de las fotos) y Lenovo Sketch to image (convierte garabatos en imágenes reales).

Smart Connect, que facilita la integración entre dispositivos sin la necesidad de cables.

IA Note, ideal para organizar y optimizar apuntes.

Circle to Search, que permite buscar información directamente desde la pantalla con un simple círculo.

Google Gemini (disponible exclusivamente en la Idea Tab Plus), que ofrece asistencia inteligente para redacción, investigación y generación de ideas.

Entretenimiento sin límites

A la hora de necesitar un descanso luego de horas de estudio, las nuevas tablets ofrecen una experiencia de entretenimiento completa. La Lenovo Idea Tab incorpora hasta 128 GB de almacenamiento expandible mediante microSD, tasa de actualización de 60 Hz para una navegación más fluida y un sistema de cuatro parlantes con tecnología Dolby Atmos, garantizando un sonido envolvente y claro.

Por su parte, la Lenovo Idea Tab Plus eleva la experiencia multimedia con hasta 256 GB de almacenamiento expandible, tasa de actualización de 90 Hz y un sistema de cuatro parlantes optimizados con Dolby Atmos®, que brindan una experiencia sonora más inmersiva.

De esta manera, ambos modelos combinan estudio y entretenimiento en un único dispositivo versátil y potente.

Tranquilidad incluida: ADP-One el primer año

Como diferencial, ambos modelos incluyen ADP-One durante el primer año, el servicio de protección ante daños accidentales que brinda mayor tranquilidad frente a caídas, derrames o imprevistos. Un beneficio especialmente relevante para estudiantes que utilizan su dispositivo en múltiples entornos.

Con estos nuevos dispositivos, Lenovo refuerza su compromiso con la educación y la innovación, acercando tecnología accesible, versátil e inteligente a una generación que busca herramientas que acompañen su ritmo y potencien su futuro.

Disponibilidad

La Lenovo Idea Tab y la Lenovo Idea Tab Plus ya se encuentran disponibles en los principales retailers y operadores del país, así como a través de la tienda oficial Lenovo.com.