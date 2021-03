Los títulos escogidos por la firma japonesa para sus consolas PS4 y PS5, según reveló el portal Hypertextual, son:

-Horizon Zero Dawn Complete Edition (disponible desde el 19 de abril)

-Abzû

-Enter the Gungeon

-Rez Infinite

-Subnautica

-The Witness

Además, aquellos usuarios que tengan el casco de realidad virtual, podrán disfrutar de los siguientes videojuegos también:

-Astro Bot Rescue Mission (PS VR)

-Moss (PS VR)

-Thumper (PS VR)

-Paper Beast (PS VR)

Cabe destacar que aquellos usuarios que quieran acceder a estos títulos de manera gratuita deberán tener una cuenta de PlayStation Network.

PS Plus videojuegos PLayStation.jpg PlayStation: los próximos juegos gratuitos que llegarán a la popular consola

Ofertas de “Mega Marzo”

En paralelo, PlayStation Argentina presentó una nueva promoción de ofertas en la PlayStation Store con descuentos exclusivos de hasta el 60% disponibles exclusivamente en su store oficial, entre los que se destacan el nuevo FIFA y Dragon Ball Z.

Hasta el 31 de marzo, los usuarios de PlayStation podrán adquirir títulos en forma digital con estos imperdibles descuentos gracias a la promoción especial bautizada como “Mega Marzo”, que incluye famosos títulos para un público adulto como Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition, Fallout 4, Dying Light, Watch Dogs 2, Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles y Borderlands 3.

Para los aptos todo el público se deatacanCrash Bandicoot 4: It’s About Time, Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition, el simulador de fútbol FIFA 21 o The Sims 4, entre otros juegos disponibles a precios rebajados.

Por otra parte, los usuarios de PlayStation Plus tienen disponible hasta principios de abril la oportunidad de descargar de forma gratuita videojuegos como Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint (VR), Maquette y Destruction AllStars.