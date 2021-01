Cabe destacar que estos juegos estarán disponibles para descargar desde el primer martes del próximo mes por aproximadamente 30 días.

PS Plus videojuegos PLayStation.jpg PlayStation Plus febrero 2021: cuándo se hace el anuncio

A continuación te compartimos el día y el horario del anuncio de la confirmación de los títulos escogidos por PS, según cada país de la región:

Argentina: 14:00 Hrs.

Chile: 14:00 Hrs .

. Brasil: 14:00 Hrs .

. Perú: 12:00 Hrs.

Uruguay: 14:00 Hrs.

Colombia: 12:00 Hrs.

Ecuador: 12:00 Hrs.

México: 11:00 Hrs.

España: 18:00 Hrs.

Bolivia: 13:00 Hrs

Puerto Rico: 13:00 Hrs.

Venezuela: 13:00 Hrs.

Panamá: 12:00 Hrs.

Costa Rica: 10:00 Hrs

El Salvador: 10:00 Hrs.

Cuba: 12:00 hrs.

Guatemala: 11:00 Hrs.

Honduras: 11:00 Hrs.

Nicaragua: 11:00 Hrs.

República Dominicana: 13:00 Hrs .

. Estados Unidos: 12:00 Hrs. ( Washington DC) (GMT-4).

Cabe destacar que Destruction All-Stars es por el momento el único de los videojuegos confirmados que se regalarán exclusivamente en Playstation 5 para Febrero en PS Plus

Y si bien aún queda por conocer al menos un par de videojuegos más que se abrirán paso a Playstation Plus, expertos mencionaron entre los candidatos a A Way Out, Far Cry New Dawn y Civilization VI.