Motorola lanza el motorola signature en Argentina

La serie motorola signature es la propuesta más completa y avanzada creada por Motorola hasta la fecha. Combina materiales de alta gama, experiencias seleccionadas, hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad, y un conjunto de tecnologías líderes en la industria.

El motorola signature fue galardonado con DXOMARK Gold Label como la mejor cámara en un teléfono ultradelgado, y se posiciona en el top 3 de cámaras en América Latina.

Diseño ultradelgado con materiales premium

Con un grosor de apenas 6,99 mm, el motorola signature es el teléfono con cuatro curvas más delgado de su categoría. Su estructura integra un marco de aluminio de calidad aeronáutica y acabados inspirados en textiles de lujo, disponibles en dos colores exclusivos:

PANTONE Martini Olive , con textura tipo sarga , un tono verde dorado que encarna una fuerza tranquila

, con textura tipo , un tono verde dorado que encarna una fuerza tranquila PANTONE Carbon, con acabado inspirado en lino premium, un distinguido azul marino que es clásicamente minimalista

El resultado es un diseño elegante, discreto y pensado tanto para entornos profesionales como sociales.

Fotografía de alto nivel, avalada por DXOMARK

El motorola signature obtuvo el premio Gold Label Camera de DXOMARK, distinción reservada a los dispositivos que ofrecen la mejor experiencia fotográfica de su clase. Con una puntuación de 164, según DXO, el primer producto de la nueva serie motorola signature tiene la mejor cámara en un teléfono ultradelgado entre los teléfonos probados, redefiniendo lo que es posible en fotografía móvil y clasificándolo entre los mejores dispositivos de su clase en cuanto a calidad de cámara en todo el mundo.

El sistema fotográfico incluye:

Sensor principal de 50MP con el sensor Sony LYTIA™ 828 , el sensor de 50 MP más grande de Motorola hasta la fecha , que ofrece Dolby Vision® para videos con calidad cinematográfica. Es capaz de grabar en 8K , lo que ofrece más flexibilidad en la posproducción; 4K en cámara lenta para tomas espectaculares; y colores y tonos de piel Pantone™ Validated , que simulan toda la gama de colores Pantone del mundo real.

, el , que ofrece cinematográfica. Es capaz de grabar en , lo que ofrece más flexibilidad en la posproducción; para tomas espectaculares; y , que simulan toda la gama de colores Pantone del mundo real. El teleobjetivo periscopio de 50 MP con zoom óptico de 3x resalta lo que el ojo no puede ver. Está equipado con el sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP , que ofrece una resolución excepcional incluso a distancia. Esto se aplica a su capacidad de Super Zoom Pro de 100x con tecnología moto ai , que captura con precisión monumentos lejanos o edificios intrincados.

resalta lo que el ojo no puede ver. Está equipado con el sensor , que ofrece una resolución excepcional incluso a distancia. Esto se aplica a su capacidad de con tecnología , que captura con precisión monumentos lejanos o edificios intrincados. Objetivo ultra gran angular de 50 MP 3 con un campo de visión de 122° para capturar paisajes pintorescos de una manera que la mayoría de las cámaras no logran. Este objetivo también funciona como cámara macro para capturar los detalles más pequeños y primeros planos artísticos.

3 con un para capturar paisajes pintorescos de una manera que la mayoría de las cámaras no logran. Este objetivo también funciona como cámara macro para capturar los detalles más pequeños y primeros planos artísticos. La cámara para selfies de 50MP cuenta con el sensor Sony LYTIA™ 500 de 50 MP, que crea imágenes ricas en contraste gracias a la tecnología Quad Pixel3. También graba video en 4K, lo que produce contenidos con colores vivos y una claridad impresionante.

La integración de moto ai y el Photo Enhancement Engine optimiza color, brillo y textura en cada captura, ofreciendo resultados consistentes y de nivel profesional.

Potencia Snapdragon y experiencia de IA avanzada

Impulsado por la plataforma Snapdragon® 8 Gen 5 de 3 nm, el motorola signature ofrece un rendimiento fluido, eficiente y preparado para tareas exigentes. Su motor de IA dedicado mejora desde la fotografía y el gaming hasta la eficiencia energética y la asistencia inteligente en el dispositivo.

El procesador también mejora el ya impresionante rendimiento de la cámara, ofreciendo un procesamiento de imágenes superior y una captura de vídeo de alta definición. El procesamiento adicional de IA en el dispositivo incluye mejoras en el reconocimiento de imágenes, la asistencia por voz y la eficiencia energética general.

El motorola signature es también el primer smartphone con un sistema de refrigeración de metal líquido con malla de cobre, que mantiene bajas las temperaturas y alto el rendimiento.

Además de estas capacidades de IA, los usuarios del motorola signature también pueden disfrutar de las funciones avanzadas de moto ai que añaden magia y asistencia a los momentos cotidianos.

Batería líder y carga ultrarrápida

El dispositivo integra una batería de 5200 mAh4, la más grande en su categoría entre teléfonos ultradelgados, con hasta 52 horas de autonomía.

Los usuarios pueden disfrutar de hasta 57 horas de reproducción de música en streaming y hasta 28 horas de reproducción continua de video, para que puedan alargar su entretenimiento al máximo.

La carga TurboPower de 90 W permite obtener energía para todo el día en solo 7 minutos, y también es compatible con carga inalámbrica de 50 W.

Pantalla y sonido de nivel cinematográfico

El motorola signature cuenta con una pantalla Extreme AMOLED de 6,8”, resolución Super HD, brillo máximo de hasta 6200 nits y una frecuencia de actualización de 165 Hz, la más alta de su segmento.

El contenido se muestra auténtico y realista gracias a Pantone Validated Display Calibration.

El motorola signature también incluye Dolby Vision, que seduce a los usuarios con un brillo asombroso, un contraste incomparable y colores cautivadores para transformar el contenido con detalles cinematográficos ricos.

En audio, integra Sound by Bose, Dolby Atmos, altavoces estéreo, certificación Hi-Res y Snapdragon Sound Technology Suite, ofreciendo una experiencia sonora inmersiva tanto para entretenimiento como para llamadas profesionales.

Resistencia, durabilidad y sostenibilidad

Con su diseño ligero, el motorola signature combina elegancia y resistencia. Reforzado con Corning® Gorilla Glass Victus, el dispositivo ofrece una clasificación IP68 e IP69 para la protección contra el polvo, la suciedad y el agua a alta presión, y resiste la inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos.

Superando los límites del diseño de los smartphones ultradelgados, el motorola signature es el único teléfono ultradelgado de su categoría que cumple con los estándares de durabilidad de grado militar.Esto permite que el teléfono funcione a la perfección en temperaturas extremas y altitudes elevadas, lo que lo hace ideal para visitar islas tropicales o centros de esquí.

El motorola signature fue diseñado teniendo en cuenta la sostenibilidad. Motorola, que forma parte del Grupo Lenovo, se centra en promover los compromisos y objetivos generales de la organización en materia de sostenibilidad. En concreto, con el motorola signature, los usuarios pueden esperar:

Materiales reciclados con más del 63% de metales reciclados y aluminio 100% reciclado en la carcasa central . El dispositivo también cuenta con varios tipos de plásticos reciclados, como el soporte superior del altavoz, que contiene un 65 % de plástico reciclado postconsumo (PCR) y un 20 % de plástico oceánico (OBP).

. El dispositivo también cuenta con varios tipos de plásticos reciclados, como el soporte superior del altavoz, que contiene un 65 % de plástico reciclado postconsumo (PCR) y un 20 % de plástico oceánico (OBP). Packaging sin plástico , con impresión con tinta de soja y componentes totalmente reciclables.

, con impresión con tinta de soja y componentes totalmente reciclables. Autonomía de la batería a lo largo de sus 1200 ciclos de vida útil 1 y tecnología de batería de silicio-carbono para una batería de larga duración y un diseño delgado sin concesiones.

1 y tecnología de y un diseño delgado sin concesiones. Longevidad y durabilidad, ya que el dispositivo cumple con los estándares militares de durabilidad (MIL-STD-810H), incluye las clasificaciones IP68/IP69 y está mejor protegido por Gorilla Glass Victus 2.

Experiencias de lujo seleccionadas en el motorola signature

Con un nuevo nivel de sofisticación, el motorola signature permite a los usuarios acceder a servicios de alta calidad y ventajas considerables directamente desde el dispositivo. Estas ventajas incluyen:

Hasta siete actualizaciones del sistema operativo Android y hasta siete años de actualizaciones de seguridad , la mejor política de actualización de Motorola hasta la fecha.

y hasta , la mejor política de actualización de Motorola hasta la fecha. Asistencia personalizada bajo demanda, que ofrece a los usuarios acceso exclusivo a experiencias de lujo en viajes, restaurantes, eventos y mucho más. Estará disponible a finales de este año.

El motorola signature funciona con Android 16 para mejorar la privacidad, la seguridad y la flexibilidad a la hora de personalizar el dispositivo, y está equipado con experiencias de software impulsadas por Motorola que proporcionan opciones adicionales de creatividad, personalización y protección.

Disponibilidad

El motorola signature ya está disponible en Argentina desde $2,499,999 en los canales propios de Motorola, en hasta 18 cuotas sin interés y con envío gratis.