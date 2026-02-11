Motorola lanza el motorola signature en Argentina

La serie motorola signature es la propuesta más completa y avanzada creada por Motorola hasta la fecha. Combina materiales de alta gama, experiencias seleccionadas, hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad
Motorola presenta en Argentina motorola signature, su nuevo smartphone ultra premium, diseñado para quienes buscan el máximo nivel de sofisticación en diseño, rendimiento, fotografía y servicios exclusivos. Este lanzamiento consolida el compromiso histórico de la marca con la innovación y la excelencia tecnológica.
La serie motorola signature es la propuesta más completa y avanzada creada por Motorola hasta la fecha. Combina materiales de alta gama, experiencias seleccionadas, hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad, y un conjunto de tecnologías líderes en la industria.
El motorola signature fue galardonado con DXOMARK Gold Label como la mejor cámara en un teléfono ultradelgado, y se posiciona en el top 3 de cámaras en América Latina.
Con un grosor de apenas 6,99 mm, el motorola signature es el teléfono con cuatro curvas más delgado de su categoría. Su estructura integra un marco de aluminio de calidad aeronáutica y acabados inspirados en textiles de lujo, disponibles en dos colores exclusivos:
El resultado es un diseño elegante, discreto y pensado tanto para entornos profesionales como sociales.
El motorola signature obtuvo el premio Gold Label Camera de DXOMARK, distinción reservada a los dispositivos que ofrecen la mejor experiencia fotográfica de su clase. Con una puntuación de 164, según DXO, el primer producto de la nueva serie motorola signature tiene la mejor cámara en un teléfono ultradelgado entre los teléfonos probados, redefiniendo lo que es posible en fotografía móvil y clasificándolo entre los mejores dispositivos de su clase en cuanto a calidad de cámara en todo el mundo.
El sistema fotográfico incluye:
La integración de moto ai y el Photo Enhancement Engine optimiza color, brillo y textura en cada captura, ofreciendo resultados consistentes y de nivel profesional.
Impulsado por la plataforma Snapdragon® 8 Gen 5 de 3 nm, el motorola signature ofrece un rendimiento fluido, eficiente y preparado para tareas exigentes. Su motor de IA dedicado mejora desde la fotografía y el gaming hasta la eficiencia energética y la asistencia inteligente en el dispositivo.
El procesador también mejora el ya impresionante rendimiento de la cámara, ofreciendo un procesamiento de imágenes superior y una captura de vídeo de alta definición. El procesamiento adicional de IA en el dispositivo incluye mejoras en el reconocimiento de imágenes, la asistencia por voz y la eficiencia energética general.
El motorola signature es también el primer smartphone con un sistema de refrigeración de metal líquido con malla de cobre, que mantiene bajas las temperaturas y alto el rendimiento.
Además de estas capacidades de IA, los usuarios del motorola signature también pueden disfrutar de las funciones avanzadas de moto ai que añaden magia y asistencia a los momentos cotidianos.
El dispositivo integra una batería de 5200 mAh4, la más grande en su categoría entre teléfonos ultradelgados, con hasta 52 horas de autonomía.
Los usuarios pueden disfrutar de hasta 57 horas de reproducción de música en streaming y hasta 28 horas de reproducción continua de video, para que puedan alargar su entretenimiento al máximo.
La carga TurboPower de 90 W permite obtener energía para todo el día en solo 7 minutos, y también es compatible con carga inalámbrica de 50 W.
El motorola signature cuenta con una pantalla Extreme AMOLED de 6,8”, resolución Super HD, brillo máximo de hasta 6200 nits y una frecuencia de actualización de 165 Hz, la más alta de su segmento.
El contenido se muestra auténtico y realista gracias a Pantone Validated Display Calibration.
El motorola signature también incluye Dolby Vision, que seduce a los usuarios con un brillo asombroso, un contraste incomparable y colores cautivadores para transformar el contenido con detalles cinematográficos ricos.
En audio, integra Sound by Bose, Dolby Atmos, altavoces estéreo, certificación Hi-Res y Snapdragon Sound Technology Suite, ofreciendo una experiencia sonora inmersiva tanto para entretenimiento como para llamadas profesionales.
Con su diseño ligero, el motorola signature combina elegancia y resistencia. Reforzado con Corning® Gorilla Glass Victus, el dispositivo ofrece una clasificación IP68 e IP69 para la protección contra el polvo, la suciedad y el agua a alta presión, y resiste la inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos.
Superando los límites del diseño de los smartphones ultradelgados, el motorola signature es el único teléfono ultradelgado de su categoría que cumple con los estándares de durabilidad de grado militar.Esto permite que el teléfono funcione a la perfección en temperaturas extremas y altitudes elevadas, lo que lo hace ideal para visitar islas tropicales o centros de esquí.
El motorola signature fue diseñado teniendo en cuenta la sostenibilidad. Motorola, que forma parte del Grupo Lenovo, se centra en promover los compromisos y objetivos generales de la organización en materia de sostenibilidad. En concreto, con el motorola signature, los usuarios pueden esperar:
Con un nuevo nivel de sofisticación, el motorola signature permite a los usuarios acceder a servicios de alta calidad y ventajas considerables directamente desde el dispositivo. Estas ventajas incluyen:
El motorola signature funciona con Android 16 para mejorar la privacidad, la seguridad y la flexibilidad a la hora de personalizar el dispositivo, y está equipado con experiencias de software impulsadas por Motorola que proporcionan opciones adicionales de creatividad, personalización y protección.
El motorola signature ya está disponible en Argentina desde $2,499,999 en los canales propios de Motorola, en hasta 18 cuotas sin interés y con envío gratis.