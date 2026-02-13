Lenovo Group: ingresos récord y rentabilidad creciente en el tercer trimestre 2025/2026

Durante el trimestre, los ingresos totales del grupo alcanzaron un máximo histórico para un trimestre fiscal de 22.2 mil millones de dólares, un aumento del 18% interanual, con ingresos de todos los grupos de negocio creciendo a doble dígito interanual.

Excluyendo elementos no operativos no monetarios y ganancias y cargos únicos en el tercer trimestre del año fiscal 24/25 y el tercer trimestre del año fiscal 25/26, el beneficio neto ajustado (beneficio atribuible a los tenedores de acciones – no-HKFRS) aumentó un 36% interanual hasta los 589 millones de dólares, con un margen de beneficio neto ajustado expandiéndose hasta el 2.7%.

Los resultados demuestran la capacidad del Grupo para cumplir su promesa de crecimiento de doble dígito y rentabilidad sostenida, al tiempo que prueba su habilidad para gestionar ciclos aprovechando la innovación para impulsar el crecimiento y la excelencia operativa para navegar la volatilidad.

IA, un motor de crecimiento

La IA se ha convertido en un motor de crecimiento líder a largo plazo para el Grupo, con los ingresos relacionados con la IA creciendo un 72 por ciento interanual para representar casi un tercio (32%) de los ingresos totales del Grupo, impulsados por una fuerte demanda de dispositivos, infraestructura, servicios y soluciones de IA.

El trimestre estuvo marcado por un fuerte crecimiento de los ingresos, impulsado por la expansión del liderazgo de mercado en PC y Dispositivos Inteligentes, un volumen y activación récord en smartphones, y los ingresos más altos de la historia tanto del Grupo de Soluciones de Infraestructura como del Grupo de Servicios y Soluciones.

Para capturar mejor la demanda de capacitación en IA a varios años y el crecimiento a largo plazo de la inferencia de IA, el Grupo llevó a cabo una reestructuración estratégica de su negocio ISG, lo que resultó en cargos de reestructuración únicos en el tercer trimestre del año fiscal 25/26 de 285 millones de dólares.

Se espera que la estructura de costos optimizada, la cartera de productos racionalizada y la organización de ventas fortalecida generen ahorros anuales recurrentes de más de 200 millones de dólares estadounidenses durante los próximos tres años y aceleren la transformación hacia un crecimiento rentable y sostenible para ISG.

CEO Lenovo Gorp M Yuanqing Yang. presidente y CEO de Lenovo Group

"Hacia un crecimiento sostenible y rentable"

Tras conocerse los resultados del tercer trimestre, el presidente y CEO de Lenovo Group, Yuanqing Yang manifestó: "Lenovo tuvo un rendimiento excepcional en todos los frentes en el tercer trimestre fiscal, con todos los negocios principales logrando un fuerte crecimiento de ingresos de dos dígitos y la IA convirtiéndose en un motor de crecimiento líder. Implementamos una reestructuración estratégica de nuestro negocio de Soluciones de Infraestructura, encaminándolo hacia un crecimiento sostenible y rentable. Al aprovechar nuestra excelencia operativa, navegamos eficazmente los desafíos del mercado de aumentos de costos de componentes y escasez de suministro, cumplimos nuestro compromiso de ganar cuota de mercado y mejorar la rentabilidad. De cara al futuro, a medida que la IA se integra cada vez más en la vida diaria de las personas y en las operaciones empresariales, continuaremos impulsando la IA Híbrida para capturar las importantes oportunidades que brinda la democratización de la IA, acelerar el crecimiento, mejorar la rentabilidad y entregar valor a largo plazo a nuestros accionistas."

Lenovo, una potencia tecnológica global

