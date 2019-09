Sony reveló cuáles son los títulos seleccionados durante la más reciente edición del State of Play donde también presentó The Last of Us 2.

Sony realizó este martes un evento especial en Estados Unidos para revelar la fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 (21 de febrero de 2020) y además informó cuáles serán los dos videojuegos que le brindará de manera gratuita a los usuarios de PS Plus de PlayStation 4.