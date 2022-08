Jorge Lanata: preparan ficción sobre la vida del periodista

"Están terminando de escribir los guiones", afirmó el periodista en diálogo con Marina Calabró, que en tono humorístico le reprochó haberle dado la primicia al su colega Luis Ventura.

Si bien hasta el momento se desconocía información sobre esta producción, fue Luis Ventura en su programa "Pegá la Vuelta", en Radio del Plata, quien sorprendió a Jorge Lanata con la pregunta.

"Contame, ¿están haciendo una miniserie tuya?", precisó Ventura. "Sí -respondió Lanata-, pero no la estoy haciendo yo, la está produciendo Star+. En principio son dos temporadas, en la primera son 6 capítulos. La está produciendo Pablo Bossi con Star+".

Y agregó: "Los guiones los va a leer Elba -Marcovecchio -su esposa-, yo no".

"La idea de la miniserie es de Diego Lerner, el dueño de Disney Latam", explicó Jorge Lanata, quien siguió dando algunos detalles más: "Hace un año que estamos laburando con esta historia. La serie es cero política. Yo tuve una vida rarísima... es una historia de vida, llega hasta que yo llego a la televisión".

jorge-lanata y marina-calabro.jpg Marina Calabró y Jorge Lanata

Para terminar, el periodista conto otros detalles de la miniserie: "Es ficción, pero va a haber tres Lanata. Todavía no está hecho el casting porque están terminando de escribir los guiones. No lo estoy produciendo yo, acá yo cedí el control de esto. Yo tengo la posibilidad legal de objetar los guiones, pero no de proponerlos. Empezarían a grabar en enero y Star+ piensa estrenarlo a finales de 2023".