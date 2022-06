Sigue la disputa mediática entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

En el marco de una entrevista para el programa de Luis Ventura, Defederico aseguró que intentó varias veces mejorar el diálogo con la madre de sus hijas pero que no lo consiguió, y además remarcó: "No tengo miedo a nada", cuando se le consultó sobre el conflicto judicial que atraviesa.

"Mi error fue estar acostumbrado a estar callado y no demostrar mi verdad, porque yo la tengo. Ustedes escucharon la semana pasada un montón de cosas fuertes y hay muchísimas más abajo de la alfombra", aseguró el exdelantero.

Además agregó: "Amo a mis hijas con todo mi corazón. No sé si soy un buen padre. Eso lo van a determinar ellas con el tiempo. Ellas tres me van a decir el día de mañana si soy un buen padre o no".

Con lágrimas en los ojos, explicó la técnica que usa para manejar su angustia: "Son noches difíciles. Les escribo cartas a mis hijas para sentirlas conmigo y al otro día las tiro porque no quiero que me vean sufrir. Son cosas que me van pasando por las noches".

Durante la entrevista Matías Defederico reveló que se casó con Cinthia Fernández, a mediados de 2015, para que su familia pudiera obtener la visa y así poder jugar en Turquía, ya que anteriormente, habían tenido problemas anteriormente cuando jugó en Arabia Saudita.

"Mi casamiento fue por algo puntual. Teníamos que vivir en otro país, yo me iba a Turquía (para jugar en el club Eskisehirspor). Me casé por la visa para mi familia", agregó el exjugador de Huracán.

La respuesta de Cinthia Fernández

Como era de esperar, la respuesta Cinthia no se hicieron esperar; a través de su cuenta de Instagram, la panelista de Momento D (El Trece) posteó una seguidilla de historias en las que refutó cada una de las expresiones de su ex, y mostró capturas de pantalla de los chats que mantuvo con él y su poca predisposición de participar para la crianza de sus tres hijas.

"Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en los programas de televisión, con su infinidad de amantes, incluso yo estando embarazada", fue una de las expresiones que utilizó y en donde volvió a aclarar que su problema con Defederico radica en que no paga la cuota alimentaria de las menores.

Con respecto al tema del casamiento por la visa para jugar en Turquía, Cinthia Fernández apuntó contra su ex y se dirigió directamente a él: "Citaste a toda la familia, abriste una botella de champagne, y me ofreciste casamiento adelante de todos. Fue mucho antes de que te tuvieras que ir a jugar".

La bailarina agregó que "a parir fui sola, eso está en el registro del hospital. Están los mensajes con sus amigos.. Todo eso está, lamentablemente. También están los mensajes con las amantes. Ha dicho ‘a esta hdp se le ocurre parir ahora’ el peor hombre del mundo".

Con tono calmo y contundente, la ahora panelista siguió con las explicaciones: "Yo sí soy la loca, soy la que no lo deje ver a sus hijas... con ese cuentito me tienen harta porque tengo para mostrar todos los papeles..."

"No hay ningún impedimento para que él pueda ver a las nenas. Puede verlas hace dos meses, pero hace un circo mediático con eso, con que no las puede ver. Jamás se las prohibí", añadió mientras mostró los mensajes que intercambiaron por el del Día del Padre.