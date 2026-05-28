¡Batacazo argentino!: Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner del Roland Garros

El tenista argentino le ganó en cinco sets al número 1 del mundo en la segunda ronda del segundo Grand Slam del año,
El Roland Garros arrancó con todo y ya tuvo un batacazo inesperado: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner en segunda ronda. Después de cinco sets sorprendentes, el argentino selló el mejor partido de su carrera hasta ahora. Corrió del camino al número 1 del Ranking ATP en el inicio del torneo y está listo para enfrentar lo que venga.
El italiano sorprendió ingratamente. Venía de una temporada espectacular, consagrándose campeón del Masters de Indian Wells, del Masters de Miami, del Masters de Montecarlo, del Masters de Madrid y del Masters de Roma. Llegó como favorito pero su camino se cortó antes de lo esperado. Lo traicionó el calor de París, que a partir del tercer set empezó a repercutir en su rendimiento.
El argentino arrancó con el pie izquierdo, con un Sinner envalentonado por su tremendo año. Perdió los primeros dos sets por 3-6 y 2-6 en poco tiempo. Pero no se rindió y empezó a tejer su remontada histórica. En el octavo game del tercer set, el italiano acusó cansancio físico producto de las altas temperaturas y las piernas empezaron a traicionarlo. Estaba a punto de ganar, pero pidió tiempo médico de inmediato por una "deshidratación".
Ese fue el puntapié para Cerúndolo. Máxima concentración y a darlo vuelta. Se hizo fuerte en el ladrillo y ganó por 7-5. Su ritmo se impuso por encima del ya golpeado rival, con un rendimiento notablemente limitado. Siguió, fácil, con el cuarto set e igualó las cosas con un contundente 6-1. En el quinto definitivo, el N°56 del ranking no perdonó y golpeó con otro 6-1 a Sinner, consternado por la inesperada eliminación, y firmó la mejor performance de su carrera. Promete muchas más.