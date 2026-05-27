Histórico: Solana Sierra se cargó a la 13º del mundo en Roland Garros

La tenista marplatense venció por 3-6, 6-4 y 6-3 a la italiana Jasmine Paolini y se metió entre las mejores 32 del cuadro femenino del Grand Slam de París.
La argentina Solana Sierra consiguió este miércoles el triunfo más importante de su carrera al eliminar a la italiana Jasmine Paolini en la segunda ronda de Roland Garros. La marplatense, ubicada en el puesto 68 del ranking WTA, se impuso por 3-6, 6-4 y 6-3 y avanzó por primera vez a la tercera ronda del torneo parisino. La victoria cobra aún más relevancia por la jerarquía de su rival, Paolini es la 13º del mundo y fue finalista de este Grand Slam en 2024.
Sierra mostró carácter para revertir un partido que parecía complicado después de perder el primer set y quedar 4-2 abajo en el segundo. A partir de ese momento cambió el desarrollo del encuentro, recuperó agresividad desde el fondo de la cancha y comenzó a dominar los intercambios, logrando ganar el set.
En el tercer parcial logró una rápida ventaja de 3-0 y sostuvo el control contra la italiana, que en un momento tuvo problemas físicos, por los que incluso debió recibir atención médica en la cancha. “Me mantuve positiva a pesar de estar set y break abajo. Seguí disfrutando de la atmósfera y así lo pude ganar”, explicó la argentina tras sellar la victoria.
El triunfo también tendrá impacto en el ranking y en el aspecto económico para la joven de 21 años. Con esta actuación, Sierra aparece provisoriamente en el puesto 53 del ranking en vivo, lo que representaría la mejor ubicación de su carrera.
Además, ya aseguró un premio de 187 mil euros por alcanzar la tercera ronda, una cifra significativa para su estructura profesional. En la próxima instancia enfrentará a la rumana Sorana Cirstea, que viene de alcanzar las semifinales del WTA 1000 de Roma y atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria.
La marplatense ratificó el crecimiento que había comenzado a mostrar en las grandes citas del circuito. El año pasado alcanzó los octavos de final de Wimbledon y en esta edición de Roland Garros ya había sorprendido en el debut al eliminar a la británica Emma Raducanu, campeona del US Open 2021. La victoria significó también su primer triunfo ante una jugadora del Top 20 y confirma su consolidación como la mejor tenista argentina del momento.
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