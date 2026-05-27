Histórico: Solana Sierra se cargó a la 13º del mundo en Roland Garros

Además, ya aseguró un premio de 187 mil euros por alcanzar la tercera ronda, una cifra significativa para su estructura profesional. En la próxima instancia enfrentará a la rumana Sorana Cirstea, que viene de alcanzar las semifinales del WTA 1000 de Roma y atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria.

La marplatense ratificó el crecimiento que había comenzado a mostrar en las grandes citas del circuito. El año pasado alcanzó los octavos de final de Wimbledon y en esta edición de Roland Garros ya había sorprendido en el debut al eliminar a la británica Emma Raducanu, campeona del US Open 2021. La victoria significó también su primer triunfo ante una jugadora del Top 20 y confirma su consolidación como la mejor tenista argentina del momento.

Lo mejor del triunfo de Solana Sierra en Roland Garros