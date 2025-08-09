Tini y De Paul: tendrían fecha y lugar para su casamiento

La relación se oficializó a finales del mes pasado, cuando ambos se mostraron juntos en la presentación del jugador en el Inter Miami. En ese evento, Tini compartió escenario con Coldplay, mientras De Paul la acompañaba desde el público.

Pero el verdadero disparador de los rumores llegó días después. En su cuenta de Instagram “Gossipeame”, la influencer “Pochi” aseguró que la pareja ya estaría comprometida y que el casamiento se realizaría en territorio argentino.

Durante su última aparición pública, Tini interactuó con los hijos de De Paul antes de subir al escenario y se reencontró con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, con quien compartió una charla cargada de complicidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el brillante anillo de diamantes que la artista lucía en el dedo anular izquierdo.

Según versiones cercanas, la joya sería un regalo de De Paul, entregado durante un viaje romántico a Marruecos, en el momento exacto en que le habría propuesto matrimonio.

Con los preparativos en marcha, la expectativa crece entre sus seguidores, que esperan ver a Tini y Rodrigo dar el “sí” en lo que promete ser uno de los eventos del año.