¿Benjamín Vicuña lleva a Tribunales a la China Suárez?

Si bien el actor chileno mantuvo la calma y brindó muy pocas declaraciones a la prensa, una fuente cercana a él aseguró que planea iniciar acciones legales una vez que las “aguas se calmen” y el tema deje de ser noticia.

La periodista Marina Calabró lo explicó en su ciclo radial "Calabró 107,9" en FM El Observador “Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones. Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir".

Por su parte, el periodista Guido Záffora, aseguró tener la misma información que su compañera y sumó más detalles “Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar".

Para completar la información sobre la situación de Benjamín Vicuña, Marina Calabró recalcó que el posteo de la China Suárez afectó directamente la vida laboral del actor chileno “Se le cayeron laburos y marcas”.