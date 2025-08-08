¿Benjamín Vicuña lleva a Tribunales a la China Suárez?

Los periodistas Marina Calabró y Guido Zaffora aseguraron que el actor chileno no le perdona a su expareja haber realizado un posteo tan agresivo contra él.
El delicado vínculo que existía entre la China Suárez y Benjamín Vicuña quedó destruido después del polémico posteo de Instagram que la actriz realizó a comienzos de julio, en el que expuso a su ex pareja chilena, en donde lo calificó de “mal padre” por haberle revocado el permiso libre para poder viajar a Turquía con Magnolia y Amancio, sus dos hijos en común.
Si bien el actor chileno mantuvo la calma y brindó muy pocas declaraciones a la prensa, una fuente cercana a él aseguró que planea iniciar acciones legales una vez que las “aguas se calmen” y el tema deje de ser noticia.
La periodista Marina Calabró lo explicó en su ciclo radial "Calabró 107,9" en FM El Observador “Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones. Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir".
Por su parte, el periodista Guido Záffora, aseguró tener la misma información que su compañera y sumó más detalles “Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar".
Para completar la información sobre la situación de Benjamín Vicuña, Marina Calabró recalcó que el posteo de la China Suárez afectó directamente la vida laboral del actor chileno “Se le cayeron laburos y marcas”.
