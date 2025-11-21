Tragedia: murió tras recibir implantes dentales y detuvieron a dos médicos

La víctima, que trabajaba como conductor de una aplicación de viajes, no recuperó la conciencia al finalizar el procedimiento. El cirujano maxilofacial y el cirujano plástico responsables de la práctica señalaron que intentaron maniobras de reanimación sin éxito.

Ante la falta de respuesta, los médicos llamaron al SAME, que llegó cerca de las 16.40 y constató la muerte. No se registraron signos de violencia ni desorden en la sala, informaron fuentes policiales que se presentaron de inmediato en la clínica.

La familia fue notificada a través de la hermana de Berlini, quien explicó que el hombre “no tenía enfermedades de base conocidas”.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, a cargo de Laura Belloqui, ordenó la detención de los dos profesionales involucrados y el secuestro de sus credenciales, además de la historia clínica del paciente.

El cuerpo fue trasladado para la autopsia, que definirá los pasos siguientes. La clínica quedó clausurada y el consultorio fue peritado por la Unidad Criminalística. La causa quedó caratulada como homicidio culposo mientras continúa la investigación.