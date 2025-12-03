Realizaron 3 mil operativos de seguridad durante noviembre en San Isidro

Durante noviembre, se desplegaron aproximadamente 3 mil operativos de seguridad, y se realizaron 37.348 identificaciones, a un total de 25.731 personas y 11.617 vehículos. En estas acciones preventivas hubo 52 detenidos por tener algún impedimento legal o pedido de captura, y otros casos fueron notificados por incumplimiento de la cuota alimentaria o por violencia de género.

Se trata de operativos dinámicos y estáticos que se realizan en coordinación con la Policía Bonaerense y su Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Los mismos se realizan en importantes avenidas y calles como Perito Moreno, Thames, Fondo de la Legua, Blanco Encalada, Unidad Nacional, Santa Fe, Roque Sáenz Peña, General Pueyrredón, Paraná, Tomkinson, y Uruguay, en calles paralelas, entre otras zonas. También con los distritos de San Martín y Vicente López en las arterias límites.

En todos los casos se coordinan objetivos de búsqueda de acuerdo a las descripciones de sospechosos que cometieron algún ilícito. Asimismo, continúan los operativos anti-picadas para prevenir las carreras ilegales de vehículos en todo el distrito.

Todas estas acciones forman parte del trabajo que realiza la Patrulla Municipal de San Isidro. Desde inicios de la gestión de Ramón Lanús, la misma fue reforzada con más agentes, móviles y tecnología.

Actualmente, el Municipio está instalando 2.100 nuevas cámaras de videovigilancia de última generación con resolución 4K, lo que duplicará el sistema actual. También avanza la adquisición de 170 cámaras con lectora de patente conectadas a la base de datos de vehículos con pedido de secuestro (SIFCOP), que permitirá cerrar el anillo digital.