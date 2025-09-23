Impresionante choque múltiple en General Paz: mirá el video

El siniestro, que involucró autos particulares y un micro sin pasajeros, sucedió en la mañana de este martes en avenida General Paz, sentido al Río de la Plata, a la altura de la avenida Del Libertador.

Una cámara de seguridad ubicada sobre la avenida General Paz registró el momento del brutal choque múltiple entre ocho autos y un micro sin pasajeros.

En el video se observa que el colectivo no frenó, por circunstancias que se analizan, lo que generó la cadena de choques.

Fuentes policiales confirmaron que, en las primeras evaluaciones, no hay lesionados de gravedad.

En el lugar trabaja personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad, que cortó el tránsito para facilitar el trabajo de médicos y paramédicos del SAME.