Triple crimen en Florencio Varela: quién es el "Pequeño J", el joven peruano acusado de planear los asesinatos

Según confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el sospechoso ya tiene un pedido de captura internacional. Se cree que fue él quien ordenó la macabra escena como represalia y para “disciplinar” a las víctimas, transmitiendo parte de los asesinatos en un vivo de Instagram que habrían visto más de 40 personas.

La búsqueda de las tres chicas finalizó con la confirmación del hallazgo de sus cuerpos en una vivienda de Florencio Varela. La búsqueda de las tres chicas finalizó con la confirmación del hallazgo de sus cuerpos en una vivienda de Florencio Varela.

Hasta el momento hay cuatro detenidos vinculados a la banda, acusados de haber ejecutado el plan. Los investigadores sospechan que las chicas fueron engañadas con la promesa de un trabajo que nunca existió. Una vez en la vivienda, fueron asesinadas con una violencia extrema: golpes, heridas de arma blanca y un intento de incinerar los cuerpos.

Un dato clave fue la camioneta blanca adulterada en la que las trasladaron. Cámaras de seguridad registraron su recorrido desde La Matanza hasta Florencio Varela. El vehículo luego fue incendiado para borrar pruebas, lo que confirma la premeditación.

Según confirmó Javier Alonso, el propio líder narco se jactó en esa transmisión en vivo por la plataforma Tiktok: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”. La frase apunta a una supuesta venganza, ya que Lara habría sustraído entre 2 y 3 kilos de cocaína a un miembro de la organización en la Villa 1-11-14.

El caso generó conmoción social y marchas de vecinos que exigen justicia. Mientras tanto, la Policía continúa con allanamientos en distintos puntos, entre ellos la Villa Zavaleta, considerada base logística de la organización.

La principal hipótesis es que el crimen estuvo vinculado a un ajuste de cuentas narco por un supuesto robo de droga. Para Alonso, hacerlo público es clave: “Dar luz a estos hechos es quitarle poder a las bandas”.

El “Pequeño J” sigue prófugo y se convirtió en uno de los delincuentes más buscados del país.