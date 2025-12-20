Hay un nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Fuentes policiales identificaron al nuevo sospechoso como Jesús Mallón, apodado “El Tío”, quien fue apresado tras un allanamiento realizado en la localidad de Berazategui por personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Matanza. Mallón está acusado de formar parte de la organización que asesinó a Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Según los investigadores, Mallón ocupaba un rol jerárquico dentro de la estructura criminal. Las tareas de inteligencia, apoyadas en el análisis de cámaras de seguridad de distintos comercios, permitieron establecer que el sospechoso se había reunido en una parrilla de Avellaneda con otros imputados que ya se encuentran detenidos desde el 18 de septiembre de 2025.

El detenido fue un nexo clave

Aunque el encuentro fue presentado formalmente como una reunión comercial, los pesquisas determinaron que en realidad encubría vínculos relacionados con la comercialización de estupefacientes. En ese entramado, “El Tío” habría funcionado como un nexo clave y como una figura de peso en la toma de decisiones.

La sospecha central es que Mallón participó activamente en los movimientos previos al crimen, aportando a la logística y a la planificación que derivó en que las víctimas fueran llevadas hasta la vivienda donde luego fueron asesinadas. Para los investigadores, su detención refuerza la hipótesis de que el ataque no fue improvisado, sino cuidadosamente planificado y ejecutado por varias personas con funciones diferenciadas.

triple

Las tres jóvenes habían desaparecido tras salir de sus casas y durante días no hubo rastros de ellas. El caso dio un giro dramático cuando la Policía encontró sus cuerpos enterrados en un pozo dentro de una casa de Florencio Varela. Desde el inicio, la investigación apuntó a un hecho de extrema violencia vinculado a una banda criminal, con posibles conexiones con el narcotráfico, lo que llevó a descartar rápidamente la hipótesis de un ataque al azar.

Ahora, el foco de la causa está puesto en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y en la reconstrucción de la trama previa al crimen. La Justicia busca determinar con precisión quiénes planearon el ataque, quiénes lo ejecutaron y cuál fue el verdadero móvil del triple homicidio. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Los 12 imputados por el triple crimen

Por el crimen de Lara, Morena y Brenda, con la detención de Bernabé Jesús Mallón (42), ya son 12 los imputados en la causa. A mallón se suman Víctor Sotacuro Lázaro (41), Matías Agustín Ozorio (28), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Jeremías Giménez (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Tony Janzen “Pequeño J” Valverde Victoriano (20), Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31) y Mónica Débora Mujica (37).

Aún continúa la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani, alias “El Loco” Davidmm y Manuel Valverde Rodríguez. Todos los prófugos cuentan con circulares rojas de Interpol.