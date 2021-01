Programa de las carreras del sábado 30 de enero en el Hipódromo de San Isidro

Yeguas 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus a la 1ª: $ 48450 Bonus a la 2ª: $ 16958COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

Seek Again - Miss Ojea

MISS AGAIN

Catcher In The Rye - Soviet Lady

Catcher In The Rye - La Pedrera

Yeguas 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus a la 1ª: $ 21750 Bonus a la 2ª: $ 7613FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-INC. $ 1. 610. 304 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

Well Met - Westly

Most Improved - Miss Felicidades

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 48450 Bonus al 2°: $ 16958FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

Hurricane Cat - Sola Per Te

Catcher In The Rye - Potra Pura

Cityscape - Oriunda Inc

True Cause - Terralba

Seek Again - Estrepitosa

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 48450 Bonus al 2°: $ 16958FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 750.000

SAY IT LOUD

Most Improved - Doña Pega

Treasure Beach - Right Fula

RIGHT ON

MASTER ONE

Catcher In The Rye - Sunday`s Edition

MASTER ONE (4) COOL CITY (6) JOE HAPPY (2)

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 34500 Bonus al 2°: $ 12075FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

King Of Sale - Watta Lindt

Flesh For Fantasy - La Jordana

THE JORDAN

IMPRESS ME

Ever Peace - Merca Llin

ENOUGH MONEY

ENOUGH MONEY (1) CHICKASAW (2) IMPRESS ME (5)

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 34500 Bonus al 2°: $ 12075FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE) 1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 750.000

Lenovo - Music Mind Ex Neveh

King Of Sale - Pick Quadro

Boario - Plebeya And Verse

Sebi Halo - The Sharon

Master Of Hounds - Inter Maggie

Le Blues - Gotta Get Away

Key Deputy - Going

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 21750 Bonus al 2°: $ 7613FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 5-INC. $ 2.055. 414 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

Sardinero - Surprise Me

BE READY

BE READY (9) DELLPO (6) TAHINI NIGHT (11)

Yeguas de 3 años y más edad. Peso por Edad. Recargo de 4 kilos a la ganadora de Clásico G1, de 2 kilos a la ganadora de Clásico G2, de 1 kilo a la ganadora de Clásico G3 y descargo de 2 kilos a la que no haya ganado Clásico alguno.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

Sidney`s Candy - Hail To Humor

IN THE SKY (BRZ)

Sixties Icon - Ride For Liberty

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LITTLE GEM (2019) 17:45 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Bonus a la 1ª: $ 42000 y a la 2ª: $ 14700.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

Falling Sky - Rule Of Thumb

JUSTIFY MY LOVE (BRZ)

Seek Again - Soviet Filly

SOVIET AGAIN

John F Kennedy - Love This Stripe

LOVE IT

THE TALISMAN

J Be K - Stormy Recaller

J BE JEEP

Master Of Hounds - Sea Fog

MASTER OF THE SEA

SONNY BILL (5) THE TALISMAN (7) MASTER OF THE SEA (4)