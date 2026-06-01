Caso Agostina Vega: la autopsia reveló que fue asfixiada y habría sido abusada

Los primeros resultados forenses ubican la muerte de la adolescente de 14 años pocas horas después de su desaparición. Continúan las pericias para determinar cómo ocurrió el crimen en la capital de Córdoba.
La investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, sumó nuevos elementos este lunes con la difusión de los resultados preliminares de la autopsia. Según informaron fuentes judiciales, la menor murió por asfixia mediante ahorcamiento y existen indicios de que habría sido víctima de abuso sexual.
Por el hecho continúa detenido e imputado Claudio Barrelier, señalado por la Fiscalía como el principal sospechoso del femicidio. Los análisis forenses también establecieron que la muerte se habría producido entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo, poco después de la desaparición de la adolescente.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, aún restan estudios complementarios que podrían aportar nuevos datos sobre las circunstancias del crimen. Entre ellos, figuran los análisis toxicológicos, que buscan determinar si la víctima fue drogada antes de morir.
Respecto de la hipótesis de abuso sexual, fuentes de la causa aclararon que, por el momento, se trata de una presunción basada en distintos indicios recolectados durante la investigación. Las condiciones en las que fueron encontrados los restos impidieron realizar algunas pericias que podrían haber permitido una confirmación concluyente.
Según la reconstrucción realizada hasta el momento, el acusado habría trasladado el cuerpo desde una vivienda del barrio Cofico hasta un descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra, donde posteriormente fue hallado.
Los investigadores también analizan la posible participación o el eventual conocimiento de otras personas que se encontraban en la vivienda la noche en que Agostina llegó al lugar. Todos los ocupantes ya declararon ante la Justicia, mientras la fiscalía intenta establecer si alguno pudo haber advertido lo sucedido.
Otro de los puntos bajo análisis es el estado de la casa donde habría ocurrido el crimen. De acuerdo con las pericias, el inmueble habría sido limpiado en más de una oportunidad después del hecho. Durante un segundo allanamiento, los especialistas detectaron rastros de sangre mediante pruebas con luminol y secuestraron elementos vinculados a tareas de limpieza.
La investigación continúa en curso y los resultados de los estudios pendientes serán determinantes para reconstruir con mayor precisión qué ocurrió durante las horas previas al asesinato de la adolescente.
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