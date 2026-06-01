Caso Agostina Vega: la autopsia reveló que fue asfixiada y habría sido abusada

O0aarei1w_1256x620__1 Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el asesinato de Agostina Vega.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, el acusado habría trasladado el cuerpo desde una vivienda del barrio Cofico hasta un descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra, donde posteriormente fue hallado.

Los investigadores también analizan la posible participación o el eventual conocimiento de otras personas que se encontraban en la vivienda la noche en que Agostina llegó al lugar. Todos los ocupantes ya declararon ante la Justicia, mientras la fiscalía intenta establecer si alguno pudo haber advertido lo sucedido.

Otro de los puntos bajo análisis es el estado de la casa donde habría ocurrido el crimen. De acuerdo con las pericias, el inmueble habría sido limpiado en más de una oportunidad después del hecho. Durante un segundo allanamiento, los especialistas detectaron rastros de sangre mediante pruebas con luminol y secuestraron elementos vinculados a tareas de limpieza.

La investigación continúa en curso y los resultados de los estudios pendientes serán determinantes para reconstruir con mayor precisión qué ocurrió durante las horas previas al asesinato de la adolescente.