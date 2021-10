Programa de las carreras del sábado 30 de octubre

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAND VITESSE (2004) (CA) (OPCIONAL) 12:45 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2020). En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - 5S 7P 1 GIANT MIKE W.Soto-4 3 56 Giant Killing - Sor Micaela P.A.Colman - - 8S 3P 2 PORTAL BLACK C.Velazquez 3 56 Portal Del Alto - Black Or White M.A.J.Velazco - - - 2S 3 TURBO MAN P.Carrizo 3 56 Manipulator - Summer Cat M.A.J.Velazco 0S 9S 9S 2S 4 SOY NOQUEADOR E.Ruarte 3 56 Knockout - Soy Integra M.A.Santiago - - - - 5 EL ASTURIANTE O.Alderete 3 56 Il Campione - La Asturianita J.C.Borda 8S 5S 3S 9P 6 SOY DARK S.Arias-4 3 56 Soy Diferente - Intima Dark N.E.Silva 0S 0P 8S 7L 7 LOCO TRAVIESO M.A.Sosa-3 3 56 Anjiz Lake - Ligu Mak A.F.Franco 6S 5P 4S 4L 8 OWEN HUNT G.Hahn 3 56 Manipulator - Iulia M.A.Cotignola - - - - 9 QUATTROCENTO A.Paez 3 56 Heliostatic - Quatro Folhas M.I.Rizza - - - - 10 TOP TOP CHUCK R.Bascuñan-4 3 56 Chuck Berry - Top Life R.A.Cardon - - - 0P 11 MANIPULADOR CANDY F.Coria 3 56 Manipulator - Candy Siempre M.F.Alvarez - - - 7S 12 CHOCOLATE ROYAL O.F.Conti 3 56 Calidoscopio - Jangala G.S.Conti - - - 9S 13 ABUELO ORLANDO J.Villagra 3 56 Best Guest - La Inmensa L.M.Robol - - 9P 9S 14 SLOAM W.Moreyra 3 56 Cosmic Trigger - Queen Sale J.A.M. Neer - - 2S 8S 15 NARANJIN G.J.Garcia 3 56 Lizard Island - Mandarin Flight N.A.Bortule

TURBO MAN (3) PORTAL BLACK (2) SOY NOQUEADOR (4)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: FRAGOTERO (2013) 13:15 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos. , 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 4. 400.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

4L 2L 1P 6S 1 FORTY PATON W.Pereyra 5 57 Forty Lazaro - Laguna Patagonica G.Veron A. 5P 3P 1S 7S 2 LUNA ESPECIAL P.Carrizo 5 55 Most Improved - Luna Sam J.H.Barisone 7S 4S 4S 4S 3 PERFECT MARTINI L.Balmaceda 5 57 Perfectperformance - Mimi Star J.D.Ruvelli 2P 1S 0S 0S 4 ORPEN VADOR L.Vai 5 57 Orpen - Miss Vador P.A.Colman 8S 8P 0e 0S 5 ABENAKI R.Villegas-4 5 57 Angiolo - Brannyika J.C.Bianchimano 0P 1e 2P 1P 6 NORINCO P.Diestra (h) 5 57 Pure Prize - Norina S.M.Molina 1S 0S 9S 0S 7 GAME BEACH R.R.Barrueco 5 57 Treasure Beach - Girl Spirit S.Quiroga 2S 7U 3S 3S 8 IVAN MAGRI J.Villagra 6 55 Freud - Injunction M.A.Dominici

NORINCO (6) PERFECT MARTINI (3) IVAN MAGRI (8)

3a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: FRAGOTERO (2013) (2º TURNO) 13:45 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 650.000

6S 1S 7S 0P 1 EL ADECUADO R.R.Barrueco 5 57 Freud - Fairish S.Quiroga 2L 2L 4L 1S 2 MORRITOS FREUDE W.Pereyra 5 57 Freud - Taboga R.L.Longo 5S 3S 6S 7P 3 WARNER F.L.Goncalves 5 57 Perfectperformance - Wachovia M.V.Bucci 1S 6S 0S 9S 4 VARDON JOY E.Ortega P. 5 57 Fortify - South Vagabunda M.R.Linares 0S 7S 4S 0L 5 EL ACOSADOR R.Bascuñan-4 5 57 Global Hunter - Glad Tears Key R.D.Sabadell 7P 5P 5P 5P 6 POSTILLA Jorge Peralta 5 55 Sidney`s Candy - Positive Dream C.M.Peralta 8P 0S 1S 6P 7 EL MORENO BAILA G.Bonasola 6 55 Manipulator - Ealing Grove H.A.Malarino 2S 0S 5S 2S 8 LAST LARGADOR E.G.Ortega T.-3 6 55 Lasting Approval - La Ruizera C.A.Fali 9P 7P 0P 0P 9 PICO BLANCO RASH M.Valle 5 57 Temedero - Señora Del Brote J.C.Nievas

LAST LARGADOR (8) POSTILLA (6) MORRITOS FREUDE (2)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: STERLING ENSING (2003) (CA) (OPCIONAL) 14:15 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 850.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - - 1 FULL MOON PARTY B.Enrique 3 56 Global Hunter - Happening J.M.Etchechoury - - 1e 2S 2 PINK COLOUR F.L.Goncalves 3 56 Remote - Pure Colour C.O.Rodriguez - - - 4S 3 WONDERWALL G.J.Garcia 3 56 Grand Reward - Wild Star M.F.Alvarez - - - 9S 4 STAR MANDIRA L.Brigas-4 3 56 Star Runner - Mandira G.E.Scarpello 2S 9S 9S 6S 5 CORROCHOSA M.Valle 3 56 Sabayon - Universal Star H.M.Mujica - - 0P 7P 6 SOLICITADA MAST E.Candia G.-4 3 56 Full Mast - Solicit L.J.Racco - - - - 7 LA DORI F.Correa-2 3 56 Montelu - Tolitas Reward E.G.Sala - - 9S 6S 8 PEAKY GIRL R.Bascuñan-4 3 56 Greenspring - Piggy Pink R.A.Cardon - - - - 9 SEPAS NUNCA S.Barrionuevo 3 56 Safety Check - Sintiendo A.M.Calcagno - - 7P 8S 10 SWEET CHOICE O.Alderete 3 56 Hurricane Cat - Sweet Shine E.R.Bortule - - - - 11 LIBERTY LAKE A.Paez 3 56 Anjiz Lake - Ilusionada Reward J.S.Maldotti

PINK COLOUR (2) WONDERWALL (3) PEAKY GIRL (8)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: FUEGO E HIERRO (2010) 14:45 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres y más carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 52 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (*) Wave Seattle y Lizard Moon. (**) Constantino. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 1.000.000

5P 4P 1P 1S 1 BORCEGO E.G.Ortega T.-3 7 58 Roman Ruler - Beatriche G.E.Romero 5S 7S 0S 0P 2 INCA CHIRUSA X.X. 6 50 Incasico - Cangas F.D.Tajes 2S 2S 2P 6P 3 WAVE SEATTLE O.Alderete 6 54 Seattle Fitz - Royal Wave P.E.Molina 8P 3S 7S 5S 4 SERENO G.Bonasola 8 56 Catcher In The Rye - Cedar Grove H.A.Malarino 1P 2S 7S 4S 5 ALEX SCAPE F.J.Lavigna-4 6 52 Cityscape - Alejandra Mia J.H.Barisone 8S 4S 6S 3S 6 MILAGROSO RICHARD M.Valle 6 52 Emperor Richard - Thunder Dance C.A.Zuco 9S 5S 1S 6S 7 CONSTANTINO J.Rivarola 6 52 Consistent - Dra Parole C.D.Ussich 0S 0S 9S 8S 8 GRAND WILLING E.Suarez-4 7 52 Wood Be Willing - Grand Curiosa O.R.Minervino 3S 0P 2S 1S 9 LIZARD MOON W.Pereyra 6 52 Lizard Island - Luna Llena C.C.Cabrera

BORCEGO (1) WAVE SEATTLE (3) CONSTANTINO (7)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: STERLING ENSING (2003) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:15 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

- - - - 1 CHEATING GIRL W.Moreyra 3 56 Violence - Chiambella J.A.M. Neer - - 7S 0S 2 JOY GUILLERMINA E.Ortega P. 3 56 Fortify - Stormy Mira R.A.Cardon - - 8S 8S 3 VERY ELECTRIC L.Vai 3 56 Most Improved - Electric Sky J.M.Etchechoury - 3L 7S 9S 4 SALICE E.G.Ortega T.-3 3 56 Seek Again - Salzurita L.R.Cerutti - - 5P 7P 5 BLUFI I.Monasterolo 3 56 South Kissing - Dal Briole G.E.Scarpello - - - - 6 OPEN YOUR HEART L.Balmaceda 3 56 Ecologo - Madonna Is Back P.Chioccarelli - - - - 7 EMIRATES FLIGHT G.Sediari 3 56 Valid Stripes - Emirates I.Francisco - - - - 8 GITANILLA W.Pereyra 3 56 Idalino - La Puntillosa D.J.Perez Chiama - 7S 8S 2S 9 NIKKI BELL R.Bascuñan-4 3 56 Holy Boss - New Hit O.F.Labanca - 6S 0S 8S 10 SOFIA SEATTLE A.Duarte 3 56 Seattle Fitz - Stormy Prize A.R.Duarte - - - 6S 11 FUSIONADA F.L.Goncalves 3 56 Heliostatic - Fuzzy Logic M.I.Rizza

NIKKI BELL (9) FUSIONADA (11) SALICE (4)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: STERLING ENSING (2003) (CA) (OPCIONAL) (3º TURNO) 15:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000

- - - - 1 DEAR SALLY L.Balmaceda 3 56 Treasure Beach - Dear Liz O.F.Labanca 2P 0L 6L 4S 2 LATENT J.Villagra 3 56 Endorsement - Lathibona M.A.Cafere - 9S 8S 0S 3 TIARA REAL R.Frias-2 3 56 Global Hunter - Tiara Meeting J.M.Etchechoury 3P 7S 9P 2S 4 STAR SHOW O.Alderete 3 56 Endorsement - Star Bloom E.R.Bortule - - 5S 8S 5 ASTROLOGIST E.Ortega P. 3 56 Angiolo - Highway To Glory N.A.Gaitan - - - 8S 6 ROSS SPRING E.G.Ortega T.-3 3 56 Greenspring - Roman Dress R.A.Cardon - - 4S 8S 7 ENCUESTADA SLAM G.Calvente 3 56 Cosmic Trigger - Encuesta Real F.Retrivo 4S 8S 9S 7S 8 FULL HALO A.Castro 3 56 Full Mast - Sadler S Halo P.A.Colman - - - - 9 QUIET PHILLY R.R.Barrueco 3 56 John F Kennedy - Quiet Romance Jorge Martinez - - - - 10 SWEET PEACE A.Allois-4 3 56 Ever Peace - Andariega Tu R.A.Cardon - - - - 11 FAMOSA GIRL R.Bascuñan-4 3 56 Greenspring - Flor De Dama M.F.Alvarez

STAR SHOW (4) LATENT (2) ASTROLOGIST (5)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MATADOR MARSHAL (2005) 16:15 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 254. 642

7S 2P 4S 5S 1 JOY RODHESIA J.Villagra 4 57 Fortify - Stormy Rousing J.A.M. Neer 0S 6P 0S 4S 2 OSCURA B.Enrique 4 57 Luck Money - Negracha E.I.Traba 4S 8S 2S 4S 3 TRAMA URBANA F.L.Goncalves 4 57 Orpen - Tramoia L.R.Cerutti - 9S 0S 8S 4 TAN HECHIZADA R.Bascuñan-4 4 57 Storm Embrujado - Dra. Tamy J.Meyrelles Torres 4S 2S 3S 5S 5 AGLED E.Candia G.-4 4 57 Equal Talent - Angie Sam J.F.Saldivia - 6P 0P 0S 6 SASSY DUBAI A.Giannetti 4 57 E Dubai - Saragosse J.A.Lofiego 7S 4S 2S 2S 7 MICHELICA I.Monasterolo 4 57 Hurricane Cat - Doña Suspiros J.E.Teppaz 5S 6S 2P 3S 8 NOTRE ETOILE L.Vai 4 57 Cityscape - Nortak P.Nickel Filho

MICHELICA (7) TRAMA URBANA (3) NOTRE ETOILE (8)

9a. Carrera - 2400 mts. GRAN PREMIO COPA DE ORO (G. I) - COPA ALFREDO LALOR 16:45 hs.

Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA CLASICA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

5P 1S 2S 1S 1 COOL DAY E.Ortega P. 4 58.5 John F Kennedy - Cool Site A.F.Gaitan D. - 4S 1S 2S 2 MASTER KAS R.Blanco 4 58.5 Mastercraftsman - Kascha A.F.Gaitan D. 4S 1P 2P 3P 3 WINTER GUEST J.Villagra 5 60 City Banker - Stormy Timida O.F.Labanca 2P 3P 3P 5P 4 PERVERSO DUBAI G.Calvente 5 60 E Dubai - Perversa J.J.Etchechoury 7S 2S 4S 2S 5 COOL CITY B.Enrique 4 58.5 Cityscape - Buena Onda Key J.M.Etchechoury 1S 2S 2S 6S 6 NIMIA RYE M.Valle 5 58 Catcher In The Rye - Giant Niggard G.J.Frenkel S. 4S 3S 2S 9S 7 DEL MUÑECO C.Velazquez 4 58.5 Galicado - Doll Dress R.O.Soto 8S 7L 3S 3S 8 HEROES A.Paez 4 58.5 Seek Again - Heda M.Alvarez 4S 1S 4P 1S 9 MR GLOBALIZADO A.Giannetti 4 58.5 Global Hunter - Miss Kelly J.M.Etchechoury 7S 6P 5S 1S 10 SEULEMENT CATCHER W.Pereyra 6 60 Catcher In The Rye - Lista Unica G.Scagnetti

COOL DAY (1) MR GLOBALIZADO (9) WINTER GUEST (3)

10a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: ES DESPUES (2015) 17:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Embassy New y Grand Island.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS; GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

3S 2S 1S 1S 1 EMBASSY NEW No Correra 4 54 Treasure Beach - Embassy Beach R.O.Lazzaro 5S 3S 1S 1S 2 LA MOME E.Talaverano 4 57 Hurricane Cat - La Piaff J.F.Saldivia 6P 2P 1S 0P 3 SINGER KEY R.Blanco 4 57 Key Deputy - Miss Best Sing N.A.Gaitan 1L 7L 1S 5L 4 PALOMA DE LAGOS A.O.Lopez 4 57 Elness - Montana O.V.Addati 1L 2L 1L 4P 5 BUENA ZENSACION W.Aguirre 4 54 Zensational - Buena Alegria A.Barreto 1P 7P 7P 0S 6 NASHIN BLUE B.Enrique 4 54 Le Blues - Nashville Moon M.L.Roberti 2S 1S 2S 1S 7 GRAND ISLAND W.Pereyra 4 54 Lizard Island - Vera One G.Decunto 4P 5P 8S 4P 8 JOY REA J.Villagra 4 54 Fortify - Burg Rein N.G.Ricchi

LA MOME (2) EMBASSY NEW (1) GRAND ISLAND (7)

11a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: EYEOFTHETIGER (2008) 17:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 50-INC. $ 1. 665. 997

- - - 4S 1 CINQUETTI A.Giannetti 3 56 Catcher In The Rye - South Publica J.M.Etchechoury 6S 6P 9S 3S 2 POTRA DECIMAL G.Bonasola 3 56 Aerosol - Binary J.M.Giussi 4S 3P 2S 3P 3 VENUCA O.Alderete 3 56 Treasure Beach - Reny Blue E.D.Juarez 5S 8S 8S 0S 4 ULKA L.Brigas-4 3 56 Cafrune - Buenisima Idea J.M.Giussi 4S 4S 5S 3S 5 BABY BOOMER L.Vai 3 56 Cityscape - Ora Ora J.M.Etchechoury - 7S 6S 2S 6 SALSA VERDE E.Ortega P. 3 56 Treasure Beach - Sally Mash E.Martin Ferro 5S 0S 8S 7P 7 ESMERALDA MIA M.Valle 3 56 Catcher In The Rye - Esmeralda Nobleza G.J.Frenkel S. - 9S 4S 6S 7a NITRATA J.Villagra 3 56 Fortify - Stormy Nirvana G.J.Frenkel S.

CINQUETTI (1) SALSA VERDE (6) BABY BOOMER (5)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: PINBALL WIZARD (2020) 18:15 hs.

Productos de 3 años ganador de una o dos carreras. Las potrancas descargarán 2 kilos. Peso: 53 kilos. Recargo de 2 kilos por cada Clásico G1, G2, G3 y Listado ganado. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Los jockeys aprendices sin descargo. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Compa Key y Tsunami Key.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-INC. $ 2. 258. 128 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

2S 2f 4S 2S 1 ELVEDA X.X. 3 51 Manipulator - Irish Dream G.A.Siele - 1P 1P 4P 2 MIRACLE RUNNER B.Enrique 3 56 Star Runner - Mili Pasion E.R.Bortule 3S 5P 2S 1S 3 YACAERAN R.Bascuñan 3 53 Santillano - Aquit P.D.Falero Moris - 9P 2P 1P 4 THE WILD TALENT D.Ramella 3 53 Equal Talent - Wild Dabbler R.J.Ayub 4S 1S 7P 4L 5 COMPA KEY F.Coria 3 56 Key Deputy - Comadre Cat A.E.Rudolf - 1L 1L 2L 6 TAITAO J.Noriega 3 58 Violence - Tamra R.J.Ayub 4P 1P 7P 6L 7 HE`S COOL C.Velazquez 3 58 Endorsement - She`s Amazing D.Zapico 4P 8S 3L 4L 8 LEON AMERICANO E.Torres 3 58 Zensational - Leandrinha E.O.Martucci 3S 3S 1S 2S 9 SMOCK TRIUNFAL F.L.Goncalves 3 53 Viejo Smocking - Figura Triunfal R.A.Cardon 2S 1S 5S 6P 10 TSUNAMI KEY L.Franco 3 56 Key Deputy - Gota A Gota E.G.Accosano - 4S 1S 2S 11 HIT TIME M.Valle 3 51 Hit It A Bomb - Times Of Glory P.D.Falero Moris 4P 5L 1P 2P 12 ARAGONE W.Pereyra 3 56 Angiolo - I-moon A.R.Godoy

ARAGONE (12) HIT TIME (11) SMOCK TRIUNFAL (9)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SOY CARAMBOLO (2014) 18:45 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Macho De Verdad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

1L 9S 6L 1L 1 COLT FAST L.Paredes-3 5 57 Ghegho - Condy Slew J.C.Dalto 7P 5S 7S 6S 2 MADDISON C.Perez G.-2 5 57 Master Of Hounds - Stormy Vac J.C.Aguirre 0S 6S 7S 1S 3 PERFECT SMILE R.Alzamendi 5 57 Sigfrid - Perfect Sunrise J.Della Giovanna 1P 7P 1P 7P 4 ONE IN TEN O.Alderete 5 57 Endorsement - Lucky Ten G.J.Frenkel S. 2P 3P 4S 1P 5 CHE VAMPIRESA B.Enrique 5 55 Greenspring - Glory Alone E.R.Bortule 7S 2S 0S 0S 6 MAGICIAN RAY L.Chaparro-4 7 52 Russian Ray - Lucky Maga M.A.Gomez 3S 1S 6P 4P 7 INSIDE TRADER E.G.Ortega T.-3 5 57 Interaction - Sahitas H.F.Costantino 1S 3P 2S 2S 8 MACHO DE VERDAD M.Valle 5 57 Endorsement - De Verdade C.C.Cabrera

CHE VAMPIRESA (5) MACHO DE VERDAD (8) ONE IN TEN (4)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: STORM MAYOR (2006) 19:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

- - - 9S 1 DOMINGO RYE A.Giannetti 4 57 Catcher In The Rye - Stormy Dove J.M.Etchechoury - - 0P 3S 2 JUAN BIGOTES C.Velazquez 4 57 Remote - Navajo Slippers M.Milanese 6S 4S 4S 3S 3 SALON EMBRUJADO M.Valle 4 57 Storm Embrujado - Solicit J.Meyrelles Torres 0S 0S 0S 5S 4 NIGHT DANCER F.Calvente 4 57 Treasure Beach - Dancer And Glory E.I.Traba - - 9S 5S 5 DAME UN LIKE L.Tello E. 4 57 Treasure Beach - Darling Dior N.D.Ortiz - 2L 7S 2S 6 MISTER CAUSE J.Villagra 4 57 True Cause - Miss Tawers M.Domingo 4S 5S 2S 7S 7 HURRY HARRY F.L.Goncalves 4 57 Hurricane Cat - Lady Prank G.E.Romero 7S 7S 7S 3S 8 JOLLY NIGHT O.Alderete 4 57 Cityscape - Jolie Chris E.R.Bortule 6e 6S 4S 5S 9 LE PRAGOL W.Pereyra 4 57 Manipulator - Jojoba N.G.Ricchi - 0P 2S 6P 10 PURO HALO J.Leonardo 4 57 Sebi Halo - Pura Pura M.E.Bringas 4P 0S 0S 6S 11 JIGGS L.Balmaceda 4 57 Cityscape - Jiu Jitsu O.F.Labanca

MISTER CAUSE (6) HURRY HARRY (7) LE PRAGOL (9)

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LIFE OF VICTORY (2007-2009) 19:45 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - 6S 1 CHAZKI J.Villagra 3 56 Cityscape - Sally Viking M.A.Cafere 4S 7S 3S 5S 2 EQUAL TRIOMPHE P.Carrizo 3 56 Cima De Triomphe - Lady Peasant H.R.Gervasoni - - - 2S 3 TOORU O.Alderete 3 56 Lizard Island - Of Roof P.P.Sahagian - 7P 8S 7S 4 MOABITE D.Ramella 3 56 Master Of Hounds - Iwalera F.R.Cacciabue 5S 2S 7S 6P 5 CELEBRE JOHAN J.Espinoza-4 3 56 Curioso Johan - Raquel Forner F.R.Cacciabue 4S 2S 2S 3S 6 MARCUS J.Noriega 3 56 Aerosol - Dulce Lady F.Benitez 0S 2S 6S 7S 7 CRAVINGS FOR BEER F.L.Goncalves 3 56 Lenovo - Cravings G.E.Romero 6P 4S 8P 4S 8 EL JORDI R.Frias-2 3 56 Lizard Island - Jamaiquina A.C.Glades - - - 5S 9 FULL PUPPET B.Enrique 3 56 Full Mast - Marioneta Key J.M.Etchechoury - - - - 10 SUPER RACING E.Ortega P. 3 56 Super Saver - Embracing Love E.Martin Ferro 4S 7S 0P 0S 11 DON CENTELLO I.Monasterolo 3 56 Treasure Beach - Doña Lancera E.D.Juarez 4S 7S 3S 3S 12 CALIFORNIA RUNNER A.Duarte 3 56 Star Runner - Palm Springs A.R.Duarte - - - - 13 ARISTOSAND A.Allois-4 3 56 Aristocity - Sweetly Sand R.A.Cardon - - 5S 5S 14 LITTLE THINGS M.Valle 3 56 Safety Check - Cosecha Fina J.C.Blanco - - - 6S 15 DON VICENZO F.Coria 3 56 Safety Check - Thirteen Moons G.A.Siele

TOORU (3) MARCUS (6) EQUAL TRIOMPHE (2) CHAZKI (1)