Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

True Cause - Isra

Dont Worry - Thank Claude

THANK DONT WORRY

Firpo - Song Of Versailles

SONG OF YVELINES

Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una ó dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras. Para jockeys, jockeys aprendices y alumnos con licencia o permiso del Hipódromo de La Plata, que no hayan ganado más de 7carreras en este Hipódromo, Hipódromo Argentino de Palermo e Hipódromo de San Isidro desde el 1/1/2023 y hasta el 14/8/2023. (A los jockeys se les computan las carreras ganadas como jockey aprendiz). Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

Flesh For Fantasy - Exploration

Pure Brave - One Queeny

Lizard Island - Tibetana Inc

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PAS THE NOMB 14:00 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

Señor Candy - Madonna Is Back

True Cause - Caloria Roy

IN HONOR

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

Hi Happy - Debouche

Equal Stripes - Win The Award

True Cause - Epika

EPIKA CAUSE

ORIENTAL FREE (1) LAGRIMAS Y SONRISAS (9) EPIKA CAUSE (3)

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 50 - IMPERFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100

Security Risk - Must Be Easy

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

Sebi Halo - Express Plus

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - IMPERFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

Life Of Victory - Roma Rega

Catcher In The Rye - Miss Landriscina

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 50 - IMPERFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100.

Master Of Hounds - Shakedown

MAN IN THE MOON

BLOOD FOR CHULLO

Seek Again - One Oak

ON THE MOVE

LAW OF NATURE

MASTER ONE

OFICIAL MAHARAJA (5) MASTER ONE (4) CIMANOV (10) MAN IN THE MOON (15)