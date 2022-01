Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bono Verano: $ 112500. al 1º, 39375. al 2º, 22500. al 3º, 11250. al 4º, 7875. al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. PICK 4 CON POZO VERANO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000.

J Be K - Summer Romance

J BE ANGELINA

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Verano: $ 72500. al 1º, 25375. al 2º, 14500. al 3º, 7250. al 4º, 5075. al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 9º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 100-INC. $ 500.000.

Violence - Cry To Me

A MEDAL FOR HER

Key Deputy - Mirror Plus

CONSOLAME PAMPA (4) A MEDAL FOR HER (6) LUCI TRIOMPHE (2)

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso: 56 kilos. Bono Verano: $ 225000. al 1º, 78750. al 2º, 45000. al 3º, 22500. al 4º, 15750. al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

Galicado - Some Kinda Angel

Seek Again - Curious Day

CURIOUS AGAIN

CURIOUS AGAIN (1) UN COTORRO (7) CHAZKI (10)

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Verano: $ 107500. al 1º, 37625. al 2º, 21500. al 3º, 10750. al 4º, 7525. al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 600.000.

In The Dark - Ane Alaia

Curioso Slam - Under Your Spell

Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. Bono Verano: $ 160000. al 1º, 56000. al 2º, 32000. al 3º, 16000. al 4º, 11200. al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 7º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 100-INC. $ 400.000.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Bono Verano: $ 112500. al 1º, 39375. al 2º, 22500. al 3º, 11250. al 4º, 7875. al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 600.000.

Catcher In The Rye - Stripestar

Pecoso Way - Rosa Plateada

ELECTRO WAY

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Verano: $ 82500. al 1º, 28875. al 2º, 16500. al 3º, 8250. al 4º, 5775. al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

Violence - My Burg

Seek Again - Noche Oscura

True Cause - Venerancia

VELAY NO SE

Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Verano: $ 72500. al 1º, 25375. al 2º, 14500. al 3º, 7250. al 4º, 5075. al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 600.000.

J Be K - Miss On Time

J BE WALKER

GATINHO DO EMMA

BLESSED MAN (3) ANT MAN (6) GATINHO DO EMMA (5)

Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por edad. Bono Verano: $ 280000. al 1º, 98000. al 2º, 56000. al 3º, 28000. al 4º, 19600. al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 9º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000.

John F Kennedy - Still Awesome

Cosmic Trigger - Even Rosario

Roman Ruler - Catch The Mad

ROMAN THE MAD

HOLE IN ONE

HOLE IN ONE (1) ROMAN THE MAD (2) QUITO KEY (9)