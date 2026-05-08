Impactante hallazgo en las Cataratas del Iguazú: encontraron casi 400 kilos de monedas en el río

Un “tesoro” contaminante

Según explicaron desde la concesionaria brasileña encargada del mantenimiento, la enorme cantidad de monedas acumuladas responde a la costumbre de muchos visitantes de lanzar dinero al río como ritual de buena suerte, pese a que la práctica está prohibida.

Además de las monedas, los operarios retiraron botellas, tapas, plásticos, pilas y aparatos electrónicos, residuos que generan un fuerte impacto sobre el ecosistema de la reserva natural.

“Las personas vienen aquí y, en vez de disfrutar del paisaje, arrojan monedas pensando que así se cumplirán sus deseos. Pero esto provoca un daño ambiental grave”, explicó uno de los trabajadores que participó del operativo.

El daño ambiental que preocupa

Especialistas advirtieron que los metales presentes en las monedas pueden oxidarse y liberar sustancias contaminantes en el agua. Además, algunos animales acuáticos podrían ingerir esos objetos al confundirlos con alimento.

Desde la empresa responsable de la limpieza remarcaron que este tipo de operativos deben realizarse periódicamente por el comportamiento reiterado de algunos turistas.

Las monedas recuperadas serán ahora clasificadas. Aquellas que aún puedan reutilizarse serán destinadas a proyectos de educación ambiental y plantación de árboles, en conjunto con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.

Las Cataratas del Iguazú forman parte de un área protegida reconocida como Patrimonio Natural Mundial, por lo que arrojar residuos al agua está expresamente prohibido por las normativas ambientales vigentes.

Tras el impactante hallazgo, las autoridades insistieron en reforzar la conciencia ambiental para evitar prácticas que dañen uno de los paisajes naturales más importantes de Sudamérica.