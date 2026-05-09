Mayo empezó con inflación cero en alimentos y hay expectativa por un desaceleración

Inflación: qué pasó con los alimentos en la primera semana de mayo

De acuerdo con el informe de la consultora LCG, los rubros que mostraron aumentos por encima del promedio semanal fueron Productos de panificación, cereales y pastas (1,1%), Aceites (1%), Productos lácteos y huevos (0,5%) y Comidas listas para llevar (0,2%). En contraste, carnes y frutas no registraron variaciones, mientras que otros sectores mostraron retrocesos: Bebidas e infusiones para consumir en el hogar cayó 0,3%; Condimentos y otros productos alimenticios, 0,7%; Azúcar, miel, dulces y cacao, 1,2%; y Verduras, 2,3%.

La baja de los productos estacionales volvió a contribuir a moderar la inflación, en línea con el mejor desempeño que ya había mostrado el precio de la carne en abril.

Por otro lado, el aumento en la cotización del trigo impactó parcialmente en la suba de los panificados, que aportaron 0,16 punto porcentual a la inflación semanal.

La últimas cuatro semanas

El promedio móvil mensual -equivalente al acumulado de las últimas cuatro semanas- registró un incremento del 2,5%. Sin embargo, este dato no implica necesariamente que la inflación de mayo cierre en ese nivel, ya que incluye períodos que dejarán de computarse hacia fines de mes. En ese sentido, las últimas tres semanas de abril habían mostrado subas de 0,5%, 1,4% y 1,3%, respectivamente, en fuerte contraste con la leve caída observada en el inicio de mayo.

Dentro de los distintos rubros, Productos lácteos y huevos lideró ampliamente las subas, con un incremento acumulado del 8,2%, más de tres veces superior al promedio mensual y con una incidencia de 1,11 punto porcentual sobre el nivel general. Le siguieron Aceites (4%) y Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (2,6%), únicos sectores que también se ubicaron por encima del promedio mensual.

La carne fue otro de los factores que presionó sobre la inflación. En todas las regiones la suba fue mayor al 5%. Los precios de la carne no registraron variaciones en el comienzo del quinto mes del año.

Por debajo quedaron Verduras (2,2%), Productos de panificación, cereales y pastas (2,1%), Condimentos y otros productos alimenticios (1,7%), Carnes (1,5%), Comidas listas para llevar (0,2%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (0,1%). Frutas fue el único rubro con deflación, al registrar una caída del 1,1%. Y aunque la carne ocupó el séptimo lugar en cuanto a aumentos porcentuales, volvió a destacarse por su fuerte incidencia en el gasto total, aportando 0,48 punto porcentual al nivel general de inflación.

La inflación de abril se conocerá el jueves 14 de mayo. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el Banco Central, los analistas estimaron que el IPC se ubicará en el 2,6% y proyectaron que el dato mensual recién bajaría del 2% en agosto.