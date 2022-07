Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 1000 mts. CLASICO GUILLERMO PAATS (L) 13:00 hs.

Productos nacidos desde el 1º de Julio de 2019. Peso: 56 kilos los potrillos y 54 kilos las potrancas.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 100-POZO MAX-$ 8. 400.000 - POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

1S 8S 6S 2S 1 MUST BE YOU M.Valle 3 54 Hurricane Cat - In You G.J.Frenkel S. - - 2S 1S 2 FUEGO VALYRIO O.Alderete 3 56 Santillano - Shy Filly E.R.Bortule 3P 1P 5S 4P 3 MARSHALLICO F.Arreguy (h) 3 56 Master Of Hounds - Shamanica F.Arreguy 1P 3P 3P 0S 4 FREE SECURITY W.Pereyra 3 56 Security Risk - Free Vikinga F.Retrivo 6P 1P 5P 1P 5 SEÑOR ARTISTA R.Bascuñan 3 56 Señor Candy - Art Emotive R.O.Perez 5S 6P 5P 1P 6 LOUISIANA LADY L.Balmaceda 3 54 Manipulator - Southern Glory O.F.Labanca

SEÑOR ARTISTA (5) MARSHALLICO (3) FREE SECURITY (4)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PERDIZON KEY 13:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 CON POZO MAX-1º PASE-$ 100-POZO MAX-$ 1. 800.000 - INC. $ 500.000

- 0S 2e 8S 1 MORE THAN MAGIC A.Cabrera 4 57 Mr. Magic - Beautiful Becky J.C.Conti - - 3S 6P 2 BREL W.Pereyra 4 57 Hurricane Cat - La Piaff J.F.Saldivia 7P 6P 8P 9P 3 FULL NOSTALGICO R.Frias-2 4 57 Full Mast - Nostalgiosa Key A.C.Glades - - - 1e 4 BRAVE MAX D.Aparicio-4 4 57 Pure Brave - So Near J.C.Cima - - - - 5 UN POTRILLAZO J.Rivarola 4 57 Safety Check - Redemption V.H.Jimenez - 5P 4S 8P 6 CITY TATTOO M.La Palma 4 57 Aristocity - Henna Tattoo J.R.Benitez 0P 0P 8S 0P 7 MOMENTO ETERNO O.Alderete 4 57 Master Of Hounds - Sinamayera R.O.Perez - 0P 0P 6P 8 CAVATELLI S.Barrionuevo 4 57 South Kissing - Zia Marianna A.M.Lopez 7P 9P 9S 0S 9 MAS POR MENOS F.Coria 4 57 Global Hunter - Shy Benefica I.Jaimes 4S 4P 8P 4e 10 SAN COSMO E.Martinez-2 4 57 Sixties Icon - Siambretta R.Gaitan Picart

BREL (2) CITY TATTOO (6) BRAVE MAX (4) CAVATELLI (8)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SOLO PARA TI (CA) 14:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. ESTE PREMIO CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL LUNES 27. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

4T 3S 1S 9S 1 ARZUA C.Velazquez 6 57 Star Dabbler - Ride On Baby V.M.Saunders 9P 5P 3P 4P 2 SUCCESS ALWAYS P.Carrizo 6 57 Galicado - Success Girl J.D.Aguero 2P 3P 0S 1P 3 EQUAL COMIC J.Espinoza-4 6 57 Equal Manners - Comic Strip C.A.Mourazos 0P 2P 1P 7P 4 ANEESA C.Cuellar 7 55 Asiatic Boy - Sabhah F.Villa 1P 2P 7P 3L 5 ROMANTICA JAZZ A.Paez 6 57 Roman Ruler - Jazz Catch A.A.Corso 0S 0P 8S 5S 6 CASUAL MOROCHA G.Villalba 6 57 Casual Meeting - Free Morena H.F.Armendariz 8S 1P 0S 5S 7 ILUSION LIGHT X.X. 6 57 Mr. Light - Best Baby A.E.Rudolf 5S 8P 8P 6S 8 BARZELLETTA R.Bascuñan-2 6 57 Hurricane Cat - Best Vendimia C.D.Ussich 3S 1S 5S 8S 9 SCRUB ROYALE G.Bellocq 6 57 Maipo Royale - Scrub Island L.A.Pierro

SUCCESS ALWAYS (2) SCRUB ROYALE (9) EQUAL COMIC (3)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: RAMBLERA 14:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 800.000

- - - 5P 1 SEBI TORRES J.Noriega 3 56 Orpen - Sebi Fizz C.Caceres - - 8S 8S 2 EDIFICATION K.Banegas 3 56 Il Campione - Forty Moons J.A.Aveldaño - - - 3P 3 FOUR BY FOUR W.Pereyra 3 56 Fortify - Fortune In Faith J.F.Saldivia - 4P 3P 5S 4 BARBIERI E.Ortega P. 3 56 Easing Along - Bella Italia A.F.Gaitan D. - - - - 5 SUPER SEMBLANTE A.O.Lopez 3 56 Super Saver - Nistel Seiter J.M.Andrada - - - 9P 6 EL SANTO REMEDIO O.Alderete 3 56 Il Campione - Interfolia R.M.Vivas - - 3e 6L 7 HOLZEM C.Velazquez 3 56 Winning Prize - Honey Gulch A.O.Martinez - - - - 8 EL NOVIECITO X.X. 3 56 Sebi Halo - Reinvent M.C.Muñoz - 6S 4S 4P 9 HATZIK B.Enrique 3 56 Lizard Island - Humorista J.I.Etchechoury - - 3P 8P 10 SECRETO BOY F.L.Goncalves 3 56 Suggestive Boy - Isla Secreta G.O.Feliciani - - 0P 4S 11 SEÑOR CHAPA R.Bascuñan-2 3 56 Señor Candy - Guanay D.J.Fumero R. - - - - 12 BABUDIUS W.Moreyra 3 56 John F Kennedy - Balas De Amor J.A.M. Neer

FOUR BY FOUR (3) SEBI TORRES (1) HATZIK (9) BARBIERI (4)

5a. Carrera - 2200 mts. PREMIO: CHE EVASOR 15:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 100-POZO MAX-$ 300.000 - POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

1S 8P 9S 9S 1 TENNESSEE RYE A.Allois-4 6 52 Catcher In The Rye - Stormy Tesis M.P.Dussol 5P 4S 7S 3S 2 CARDIATICA J.Espinoza-4 5 54 Treasure Beach - Music Stripes H.M.Perez 3S 5P 6S 6S 3 MISS AGAIN F.L.Goncalves 5 54 Seek Again - Miss Ojea L.R.Cerutti - - 0P 1S 4 BRISHAWA M.Alfaro-4 6 52 Incurable Optimist - Ishawa H.J.Benesperi 3S 6S 5L 0S 5 WATER WIZZ E.Candia G.-3 5 57 Seek Again - Water Wings L.R.Cerutti 3S 3P 3S 4S 6 MASTER SONG R.Bascuñan-2 5 54 Mastercraftsman - Blissful Song A.F.Gaitan D. 6S 2P 7P 8S 7 SUSPIRA LIMEÑA W.Pereyra 5 54 City Banker - Lima De Veras C.D.Etchechoury 4P 4P 6S 5S 8 JUSTO MILAGRO G.Tempesti V.-4 5 54 John F Kennedy - Carissima Juani S.L.Soria

MASTER SONG (6) JUSTO MILAGRO (8) BRISHAWA (4)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: STORM DYNAMICO 15:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 800.000

- - - - 1 POLACA GIRL E.Ortega P. 3 56 Greenspring - Properly Done J.L.Marquez - - 5P 4P 2 BUKET BOMB W.Pereyra 3 56 Hit It A Bomb - Bouquet Nistel A.F.Gaitan D. - 3S 3S 5P 3 JOY ANTUMALAL L.Balmaceda 3 56 Il Campione - Stormy Night E.Martin Ferro - - - - 4 BEAUTY BABY L.Vai 3 56 Hurricane Cat - Babby Crush E.R.Bortule 5e 1e 4P 3S 5 TINA BOMB C.Velazquez 3 56 Hit It A Bomb - Tina Glory A.O.Martinez - - 4P 2S 6 EX ALUMNA K.Banegas 3 56 Il Campione - Interclass M.F.Alvarez - - - 5P 7 MY SONG E.Siniani 3 56 Galicado - My Mission E.C.Tadei - - - - 8 COQUETEANDOME F.L.Goncalves 3 56 In The Dark - Cute Style G.J.Frenkel S. - - - - 9 MME ALMA R.Alzamendi 3 56 Southern Cat - Mme. Irlandesa G.N.Gomez - - - - 10 RABAT B.Enrique 3 56 Bodemeister - Rahy`s Darlin J.I.Etchechoury - - - - 11 SUPER CHROME A.Cabrera 3 56 Super Saver - Royal Allie M.I.Grigueli

EX ALUMNA (6) BUKET BOMB (2) JOY ANTUMALAL (3) MY SONG (7)

7a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MANDOLINA CZECH 16:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

8S 3S 1S 0P 1 SUNRISE NOTE C.Velazquez 5 57 Footnotes - Stadia J.J.Villamarin 5S 8L 7P 0S 2 ESTRELLA BEST J.R.Benitez V.-3 5 57 Best Bob - La Eire C.Sediari 6S 2P 1P 2P 3 HEART OF FIRE F.Gimenez-4 5 57 Lizard Island - Heart Of Magic J.I.Etchechoury 2P 6P 1S 0S 4 EMI RULER F.Coria 5 57 El Orfebre - Emi Educada A.F.Tournour 4P 4P 4L 3L 5 TABULERA E.Candia G.-3 5 57 John F Kennedy - Tahitian L.H.Dominguez 1L 8P 8L 6L 6 HALLOW AGAIN K.Banegas 5 57 Seek Again - Hola Que Tal S.M.Pivano 2S 7S 0S 6P 7 QUALITY DUBAI U.Chaves-4 5 57 E Dubai - Queque P.G.Castellani 2f 1P 9P 9P 8 FLOR DE NOTICIA P.Carrizo 7 55 Storm Mural - Mawaris C.D.Sarandon 8S 5P 0P 9S 9 MAIPO`S DANCER R.Bascuñan-2 5 57 Maipo Royale - Dancing Fashion D.M.Gervasoni

HEART OF FIRE (3) TABULERA (5) EMI RULER (4)

8a. Carrera - 1400 mts. CLASICO OLD MAN (G. III) 16:30 hs.

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2019. Peso 56 kilos. Bonus Estrellas Plus: $ 100.000. al inscripto en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) The Best Hit, Fiolo Boss y Super Win.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000

- - 3P 1P 1 THE BEST HIT M.Valle 3 56 Hit It A Bomb - The Best Glory C.D.Etchechoury - - - 1P 2 FIOLO BOSS W.Pereyra 3 56 Holy Boss - Fisher Pond J.F.Saldivia - 6P 2P 1P 3 SIN EXCUSAS R.R.Barrueco 3 56 Sabayon - Con Firmeza D.S.Guaragna 1S 4P 3S 4S 4 ES DE TEMER M.La Palma 3 56 Il Campione - Brandha H.F.Costantino - - - 1S 5 TWITCH HURRICANE M.Fernandez 3 56 Hurricane Cat - Twitch Lady N.A.Gaitan - - 8S 1P 6 SEA WOLF W.Moreyra 3 56 Fortify - Seducing J.A.M. Neer 4P 3P 2P 1P 7 SUPER WIN F.L.Goncalves 3 56 Super Saver - Miss Twins N.Martin Ferro 1S 8S 3L 5S 8 JOVIS B.Enrique 3 56 Global Hunter - Jourdain C.D.Etchechoury

FIOLO BOSS (2) THE BEST HIT (1) ES DE TEMER (4)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: NIGUA 17:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. ESTE PREMIO CORRESPONDEAL PROGRAMA DEL LUNES 27. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 800.000

9L 7P 9S 6P 1 DOROTEIA E.Candia G.-3 7 55 Don Valiente - Isabelle M.M.Buiatti 3P 2P 7P 2P 2 SUSY WAY X.X. 6 57 Skagway - Florida Finder G.A.Alvarez 7P 6P 2P 6P 3 LINDA PIPA J.Espinoza-4 6 57 Sixties Icon - Comba Luck C.A.Mourazos 9P 2P 3P 5P 4 CENTENARIA R.Alzamendi 6 57 Sidney`s Candy - Centuriana J.I.Mingoni 3L 3L 4L 4L 5 SISTER MOONSHINE R.Villegas-3 6 57 Interaction - Time To Talk E.A.Corsiglia 9S 7P 6P 0P 6 GLORIA DIVINA P.Carrizo 6 57 Strategic Prince - Queen`s Glory J.D.Aguero 0L 0P 8P 9P 7 OTRA REINA M.Alfaro-4 7 55 Dado Vuelta - Mimosa Princess A.A.Roble - 8S 4P 7S 8 GIROTINA O.Arias 6 57 Petit Poucet - Giroscopica G.Parma - - - - 9 SUPER FACHITA J.Noriega 6 57 E Dubai - Chasting O.E.Fontan - 0A 0T 5A 10 OTRAS VIDAS R.Bascuñan-2 6 57 Sigfrid - Buena Pregunta G.D.Cambronera

SUSY WAY (2) CENTENARIA (4) LINDA PIPA (3) SISTER MOONSHINE (5)

10a. Carrera - 1400 mts. CLASICO MANUEL J. GÜIRALDES (G. III) 17:30 hs.

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2019. Peso 56 kilos. Bonus Estrellas Plus: $ 100.000. al inscripta en Estrellas Plus mejor ubicada en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Kiev Princess, Broceliande, Sing Sing Sing y Green Gasa.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 3.000.000

2P 4S 4P 4S 1 OBIA STAR M.Aserito 3 56 Star Runner - Obia L.F.Antognozzi 1S 2S 0S 1S 2 FULL STREET B.Enrique 3 56 Full Mast - Callejera Cat J.L.Correa Aranha - - 3S 1S 3 KIEV PRINCESS F.L.Goncalves 3 56 Daniel Boone - Kiss Me Liz C.D.Etchechoury - 2P 2P 1P 4 BROCELIANDE F.Barroso 3 56 Fortify - Stormy Teologa R.M.Bullrich - 5S 1S 1S 5 SING SING SING M.Valle 3 56 Remote - Sing In Holiday C.D.Etchechoury - - 1P 1Q 6 GREEN GASA A.I.Romay 3 56 Manipulator - Green Stripes S.E.Cismondi

SING SING SING (5) OBIA STAR (1) KIEV PRINCESS (3)

11a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: DZIK 18:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

1L 4L 8P 5P 1 NEWNIVERSE E.Candia G.-3 4 54 Galicado - Nextweek L.H.Dominguez 5S 1S 2P 8P 2 DON RAPTOR W.Pereyra 4 54 War Command - Doña Aura C.D.Etchechoury 2P 8P 2S 7P 3 JENOFONTE STARK B.Enrique 4 54 Fortify - Stormy Creepada G.E.Scarpello 4S 7S 6S 1S 4 DESTABILIZER C.Velazquez 4 57 Portal Del Alto - Soy Picarona M.G.Melgar 2S 1S 7S 0P 5 VENERACTION E.Ortega P. 4 54 Interaction - Venerancia A.F.Gaitan D. 3L 6L 4L 1L 6 INDIAN GOLD D.Lencinas-4 4 57 Indian Maharaja - Find Me Gold L.C.Bazan - - 0P 1S 7 NATIONAL CHECK R.Bascuñan-2 4 54 Safety Check - Grilla Nacional F.Scarpello 5S 2P 6S 1P 8 FIX FELIX G.Bellocq 4 57 Curlinello - Fire Breeze O.Peppe Cancela 4P 3P 1P 1P 9 LEBLON O.Alderete 4 57 Portal Del Alto - Slew Cote E.R.Bortule 7P 3S 1S 6S 10 SUPER MAIPO F.L.Goncalves 4 54 Super Saver - Vedette`s Parade E.Martin Ferro

LEBLON (9) FIX FELIX (8) JENOFONTE STARK (3)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: NIGUA (2º TURNO) 18:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. ESTE PREMIO CORRESPONDE ALPROGRAMA DEL LUNES 27. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20.

2P 8P 2P 5P 1 SHAD DERBY P.Carrizo 6 55 Cima De Triomphe - Shad Berry J.C.Nievas 5P 5L 4P 6P 2 CUCA LIM R.Muñoz-4 7 55 Life Of Victory - Arenas Blancas A.D.V.Jerez 2P 2S 0P 3P 3 MIDRIASIS A.I.Romay 6 57 Fragotero - Raspy M.H.Genzano 6L 8L 2L 3L 4 BARCELONA RUMMY P.Sotelo 6 57 Gin Rummy King - Bolasera A.Barreto 6S 7S 6P 2P 5 TRIP TO VENEZA R.R.Barrionuevo 6 57 Heliostatic - Triumph Of Love J.Diaz Gimenez 5P 7P 6P 5P 6 KATY KEY R.Bascuñan-2 7 55 Key Deputy - Bandurria Cat J.I.Mingoni 7L 5P 8P 6P 7 REE MILAGROS J.Espinoza-4 7 57 Reelants - Maniqui Nicolas E. Bustos 4S 8P 3S 2S 8 ESTRATEGIA POLITICA E.Candia G.-3 6 57 Strategic Prince - Stormy Polemica D.D.Nieva 9S 9S 0S 0L 9 MISA INDIA K.Banegas 6 57 Knockout - Incierta Dan F.M.Caporale 2P 3S 5S 3P 10 TIERNA MELODIA F.Gimenez-4 6 57 Soy Juguete - Coal Melodiosa A.M.Calcagno

SHAD DERBY (1) MIDRIASIS (3) ESTRATEGIA POLITICA (8) TIERNA MELODIA (10)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EMBRUJO (CA) 19:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. ESTE PREMIO CORRESPONDEAL PROGRAMA DEL LUNES 27. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO GARANTIZADO DE LA IMPERFECTA-$ 800.000 - POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

4L 2L 6S 0S 1 ARMONIOSO CATCHER E.G.Ortega T.-2 7 55 Oystercatcher - Armonioja V.H.Jimenez - - - 5P 2 SR. DICKENS F.Correa-2 6 57 Señor Candy - Defendida M.N.Barcena 0P 4P 6P 6P 3 CAZCABEL S.Piliero 7 55 Angiolo - Sommite J.L.Corvalan 2P 8P 7S 8P 4 AGUS SLAM A.Allois-4 7 55 Curioso Slam - Special Agus C.Ifran - - - 3P 5 EQUAL LUDE F.Coria 6 57 Equal Manners - Vasca Lude A.A.Del Sol 0L 3L 4L 8L 6 BEST PRINCE R.Muñoz-4 7 55 Strategic Prince - Empty Heart A.D.V.Jerez 7A 7T 4A 5A 7 DON MACIEL R.Alzamendi 7 55 Don Incauto - Azul Senda J.J.Bariain 4L 2P 5P 7P 8 ATRACUORE A.Coronel E. 6 57 Latency - Atracona O.R.Ayude 7S 5S 3S 7S 9 FLOR DE AVARO G.Bonasola 6 57 Pub De Llers - Flor Toss S.Lezcano 2P 6P 3P 5P 10 DON TIO R.Tarragona 6 57 Cityscape - Doña Timba C.M.Raneri 4P 3P 9P 4P 11 A LA CUMBRE E.Siniani 6 57 Valid Stripes - Twinland R.A.Siniani 7S 4S 3S 4S 12 POTOTEO J.M.Sanchez 7 55 E Dubai - Mina Sola E.D.Gomez 5P 7P 2P 2P 13 TOM SAWYER G.Villalba 6 57 Most Improved - Strike Reward S.F.Rainoldi

TOM SAWYER (13) EQUAL LUDE (5) SR. DICKENS (2) DON TIO (10)