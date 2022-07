Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: AMIGUITO CIRO 13:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE-POZO GARANTIZADO-$ 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 5.000.000

5S 1P 4S 3P 1 BABY KISS E.Ortega P. 4 57 E Dubai - Beautify Melody E.Martin Ferro - - 1S 4S 2 FRAISIER SEATTLE J.Villagra 4 57 Seattle Fitz - Talqueza M.A.Cafere - - 2P 1S 3 PATA SKY M.Valle 4 57 Falling Sky - Patissier P.D.Falero Moris 4P 2S 5S 3P 4 CONSEJISTA A.Cabrera 4 57 Cosmic Trigger - Charlotte Chantal S.O.Tornatori 4S 0S 1S 2S 5 MANICURA RUSA P.Carrizo 4 57 Zensational - Manipulada H.S.Rodriguez 5S 9S 4S 2S 6 SKYLANDIA J.Flores-4 4 57 Falling Sky - Hispana M.A.B.Medina - - 3P 1P 7 MISION POSIBLE F.L.Goncalves 4 57 Galicado - My Mission E.C.Tadei

MISION POSIBLE (7) SKYLANDIA (6) PATA SKY (3)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: PHELPS 13:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de dos o tres carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 100-INC. $ 1.000.000

3P 1P 1L 4L 1 FANTASEARTE F.L.Goncalves 5 57 Flesh For Fantasy - Art Emotive E.C.Tadei 5P 5P 1P 0P 2 INDIO PAMPA HUE F.Coria 5 54 South Kissing - Luz India F.A.Garces 1L 1L 4L 6L 3 SHAHEEN J.Villagra 5 57 Asiatic Boy - Sabha M.A.Cafere 1P 2P 8P 2P 4 HISTORICO G.Tempesti V.-4 5 54 Hurricane Cat - La Rabalera N.Martin Ferro 6S 6S 4P 7P 5 NEVER PONY G.Bellocq 5 57 Most Improved - Pulposa Inc R.Buonocore 6P 1P 2S 2P 6 STAR CAUSE O.Alderete 5 57 True Cause - Star Quality M.A.Degregorio 3L 5S 3L 6S 7 SELL SIDE A.Cabrera 5 57 Sebi Halo - First Face L.C.Bazan 5P 4S 8S 8S 8 LINTON C.Velazquez 5 57 Violence - La Imprudente H.M.Perez 8P 2S 9L 0S 9 MONTECELSO B.Enrique 6 55 Easing Along - Madison Song A.F.Gaitan D.

STAR CAUSE (6) SELL SIDE (7) HISTORICO (4)

3a. Carrera - 1600 mts. CLASICO MIGUEL CANE (G. II) 14:00 hs.

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2019. Peso 56 kilos. Bonus Estrellas Plus: $ 125.000. al inscripto en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Inscriptos en Estrellas Plus. (*) NO INSCRIPTO: Es De Temer.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

- - 7P 1P 1 EL CID CAMPEADOR G.Bonasola 3 56 Il Campione - Rose Of Grace P.D.Falero Moris - - 0P 3S 2 FOREST GAM J.Villagra 3 56 Super Saver - Forest Kas H.J.Benesperi - - 1P 2S 3 STANDARTD W.Moreyra 3 56 Manipulator - Siambretta J.A.M. Neer 4P 3S 4S 2P 4 ES DE TEMER M.La Palma 3 56 Il Campione - Brandha H.F.Costantino - 1P 2P 3P 5 NIÑO GUAPO W.Pereyra 3 56 Catcher In The Rye - Burg Aniñada J.F.Saldivia 3P 1P 1P 1P 6 SUBSANADOR E.Ortega P. 3 56 Fortify - Save The Date N.Martin Ferro

SUBSANADOR (6) NIÑO GUAPO (5) ES DE TEMER (4)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: CIUDAD DE LA FURIA 14:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 A $ 700.000

8P 6P 9P 8P 1 ABROJO D.Ledesma-4 3 56 Valid Stripes - Abrillanta R.L.Leguiza 7P 5P 2S 6S 2 ETOO M.La Palma 3 56 Interaction - Helisangela A.F.Gaitan D. - - - 0S 3 OLIMPIK HIT W.Moreyra 3 56 Hit It A Bomb - Olimpica Catch J.D.Oural - - - 6S 4 DON TALENT J.Noriega 3 56 Equal Talent - Dancer Triomphe J.F.Saldivia - - - - 5 MANILIO R.Frias-2 3 56 Lizard Island - Mani Bo J.R.Mellano - - - 6P 6 TOUCH THE STARS F.L.Goncalves 3 56 Fortify - Tancreda P.D.Falero Moris - - - 4P 7 NUMBERED M.Valle 3 56 Fortify - Nummi C.D.Etchechoury - - - 0S 7a SUPER MITO A.Castro 3 56 Super Saver - Indomita C.D.Etchechoury - - 3P 2P 8 FOUR BY FOUR I.Monasterolo 3 56 Fortify - Fortune In Faith J.F.Saldivia 2P 2P 0P 6P 9 LAND OF GOLD F.Coria 3 56 Galicado - Lady Euro J.L.Rivollier - - - 2P 10 RICHARD KIMBHAL G.Calvente 3 56 Emperor Richard - Teodorica H.G.Calvente - - - 1e 11 UNICOLORE L.Vai 3 56 Fortify - Unitas P.Nickel Filho - - 6P 2P 12 HULSMAN E.Ortega P. 3 56 Portal Del Alto - Huetzca N.Martin Ferro - - - 6P 13 CHARRUA SAVER C.Velazquez 3 56 Super Saver - Locasa Nistel H.M.Perez 4S 4S 2P 3P 14 FULL AMOROSO B.Enrique 3 56 Full Mast - Tortola Key A.F.Gaitan D.

HULSMAN (12) FOUR BY FOUR (8) RICHARD KIMBHAL (10) NUMBERED (7)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: AMIGUITO CALIFICADO 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-POZO ASEGURADO-$ 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000

0P 1P 5S 8P 1 CURIOUS AGAIN M.Valle 4 57 Seek Again - Curious Day P.D.Falero Moris 1P 4P 4S 6S 2 DON MAGICO E.Ortega P. 4 57 Fortify - Mansa Inc N.Martin Ferro 3S 3S 6S 3P 3 LINCE IBERICO R.Blanco 4 57 Manipulator - Linkwoman E.D.Juarez 7S 6S 1S 6P 4 DESTABILIZER C.Velazquez 4 57 Portal Del Alto - Soy Picarona M.G.Melgar 4S 1S 3S 9S 5 LAGARTO BOY W.Moreyra 4 57 Suggestive Boy - Vieja Iguana J.A.M. Neer 1P 3P 1P 5P 6 SAFETY HONOUR B.Enrique 4 57 Safety Check - Causa De Honor G.E.Scarpello

LINCE IBERICO (3) SAFETY HONOUR (6) DESTABILIZER (4)

6a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: JOY NIDERA 15:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 A $ 700.000

- - - 8S 1 AMABILISIMO R.R.Barrueco 4 57 Hurricane Cat - Kind Fitz C.A.Meza B. 8L 4L 8L 4S 2 GRACIAS GAUCHITO M.Fernandez 4 57 Santillano - Gracia De Roma M.A.Bernard - - - - 3 PURO CUBANO M.Valle 4 57 Top Leader - Pure Land L.M.Robol - - 0P 6P 4 GENTLEMAN JACK M.Monte-4 4 57 Zensational - Gata Porteña N.G.Monte 4P 9S 2P 2P 5 PENTANGELLI G.Bellocq 4 57 Emmanuel - Stormy Veleta L.P.Pighin - 2P 2P 3P 6 SAN DOMENICO F.Coria 4 57 Lizard Island - Saratogian M.F.Alvarez - - - - 7 PRINCIPE TOUCH J.Techera 4 57 Touchdown - Fernetera C.G.Cabrera 7S 5P 3P 2P 8 LARGO J.Flores-4 4 57 Le Blues - Doña Strech H.R.Pasino 8S 0S 4P 4P 9 NICOLAI L.Cabrera 4 57 Panegirico - Pretty Sirenita J.F.Larroque - - - 3P 10 QATARI W.Pereyra 4 57 Lizard Island - Queen Pasion M.A.B.Medina 0P 7P 2P 0P 11 SOY ALUNADO C.Montoya 4 57 Master Of Hounds - Dos Lunas A.F.Urruti - - - - 12 MR. EDDIE J.R.Benitez V.-3 4 57 Cityscape - Estella C.L.Ferrero - 9P 2L 2L 13 CURIOSO LINDO C.Velazquez 4 57 Curioso Johan - Censurada J.A.Bajo - - - - 14 MARSHALL PATROL B.Enrique 4 57 Violence - Mary`s Gold J.I.Etchechoury - - - - 15 BRUJO EVO S.Piliero 4 57 Evocado - Liguresse J.A.Campelli

PENTANGELLI (5) SAN DOMENICO (6) LARGO (8) QATARI (10)

7a. Carrera - 1600 mts. CLASICO GRAL. LUIS MARIA CAMPOS (G. II) 16:00 hs.

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2019. Peso 56 kilos. Bonus Estrellas Plus: $ 125.000. al inscripta en Estrellas Plus mejor ubicada en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Inscriptas en Estrellas Plus. (*) Dona Morebi, Kiev Princess y Punta Turquesa.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

- 1S 6S 4P 1 DONA MOREBI W.Moreyra 3 56 Catcher In The Rye - Dona Bibi J.A.M. Neer 4S 4P 4S 3P 2 OBIA STAR M.Aserito 3 56 Star Runner - Obia L.F.Antognozzi - - 2P 1P 3 SUPER SHINE K.Banegas 3 56 Super Saver - Sunshine Allie M.C.Muñoz - 3S 1S 2P 4 KIEV PRINCESS F.L.Goncalves 3 56 Daniel Boone - Kiss Me Liz C.D.Etchechoury - - - 1S 5 PUNTA TURQUESA M.Valle 3 56 Fortify - Pleasant Pacific J.B.Udaondo

KIEV PRINCESS (4) DONA MOREBI (1) OBIA STAR (2)

8a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: COOPTADO 16:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 50-INC. $ 500.000

7P 4P 8P 0P 1 ANEESA E.Torres 7 55 Asiatic Boy - Sabhah F.Villa 1S 5S 9S 3P 2 DOÑA COPA J.Espinoza-4 5 57 Seek Again - Doña Cobra G.H.Verde 7P 4P 7P 3P 3 NUEVA SPRINTER K.Banegas 5 57 Lenovo - Maylen M.A.Kot 1P 5P 5P 7S 4 CALIDAD EN VIVO A.Castro 5 57 Valid Stripes - Felicidad For Sale M.R.Escudero 2S 6P 1S 2S 5 LOCASA CRAF R.Bascuñan 5 57 Mastercraftsman - Locasa Nistel G.E.Scarpello 3P 1S 4S 8S 6 SPRING BELLA F.L.Goncalves 5 57 Greenspring - Devanea A.Gonzalez 2P 3S 1P 4P 7 MASTER TWINS R.Blanco 5 57 Mastercraftsman - Miss Twins A.F.Gaitan D. 4P 6S 5S 4P 8 JUSTO MILAGRO C.Velazquez 5 57 John F Kennedy - Carissima Juani S.L.Soria 3e 3P 2P 1P 9 KILBURN E.Candia G.-3 5 57 Treasure Beach - Kiburg J.A.Urtiaga 2S 1P 4P 3S 10 SAINT LOCKET D.Aparicio-4 6 55 Treasure Beach - Stormy Flo J.C.Cima

LOCASA CRAF (5) KILBURN (9) MASTER TWINS (7) SAINT LOCKET (10)

9a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: IRWIN 17:00 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

5P 3L 5L 3L 1 A LA GLORIA W.Pereyra 3 56 Angiolo - Imprinted A.O.Vigil - 2P 1S 6S 2 FULL GATA B.Enrique 3 56 Full Mast - Gatita Rye A.F.Gaitan D. 2P 1S 5S 2L 3 TARDE LIBRE C.Velazquez 3 56 Fortify - Timberline D.Peña 2P 0P 0P 1P 4 ARRABALERA PASS F.Coria 3 56 Distinctiv Passion - La Cumparsita Key M.F.Alvarez - - - 1P 5 LA FELIZ O.Alderete 3 56 Lenovo - Equal Felicidad M.A.Degregorio 7S 3S 0P 1P 6 VANISHA F.L.Goncalves 3 56 Bodemeister - Vecinita J.J.Etchechoury 5e 8L 3L 1L 7 LLUVIA DE ENERO A.Marinhas 3 56 Le Blues - Pretty Powerful F.R.Villarreta

VANISHA (6) LA FELIZ (5) ARRABALERA PASS (4)

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MACRO ACCESS 17:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-POZO GARANTIZADO-$ 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 A $ 700.000

7P 8P 4P 5P 1 BIO MODESTO A.Coronel E. 5 57 Biondi - La Merecida M.A.Degregorio 2S 1S 8S 7P 2 EDILITO E.Torres 5 57 Todo Un Amiguito - Ellie G.H.Peralta 1P 3P 8P 0P 3 KEY TOP J.Villagra 5 57 Key Deputy - Bell Top G.E.Romero 7P 2P 3P 1P 4 DANCER CANDY L.Noriega 5 57 Señor Candy - Dakota Dancer F.J.Pacheco 3P 2S 2S 1P 5 INDIO EXPRESSIVE B.Enrique 5 57 Expressive Halo - Wiki Glee M.P.Albe 6S 8P 6P 9P 6 TRUE ANN J.Flores-4 7 53 True Cause - Goodbye Ann D.A.Urriza - - 1P 8P 7 KEY SEITER F.Coria 5 57 Key Deputy - Seiter Nistel A.O.Alvarez 5P 6P 1S 3S 8 GUAPO CHUCK R.Bascuñan 5 57 Chuck Berry - Guapa Mia S.I.Fernandez 4P 1P 3P 0P 9 IBITALENT J.M.Sanchez 5 57 Equal Talent - Ibaraki H.F.Silva F. 0L 8P 7L 0L 10 ROYAL COMPASSION E.Candia G.-3 7 55 Compasivo Cat - Extra Royal E.A.Herrera

DANCER CANDY (4) INDIO EXPRESSIVE (5) KEY SEITER (7) GUAPO CHUCK (8)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: EVINCING 18:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 5.000.000

- - - - 1 ELISENDA L.Balmaceda 3 56 Il Campione - Elkhorn Gal E.Martin Ferro - - 3P 2P 2 NOS DIJIMOS TODO G.Calvente 3 56 Cosmic Trigger - Formalizadita J.F.Saldivia - - - - 3 TRAICIONERA MIA B.Enrique 3 56 Daniel Boone - Tattoum A.B.Romea - - - - 4 LA ÑAROCITA G.Bellocq 3 56 True Cause - Kuña Ñaro J.O.Garcia - - - - 5 REINA CASADA R.Bascuñan 3 56 Long Island Sound - Reinaras Siempre E.Martin Ferro - - 4P 3S 6 TRILOGIA ROMANA J.Villagra 3 56 Fortify - Tarsilia G.J.Frenkel S. - 5P 7P 3P 7 SUPER BIYU J.Espinoza-4 3 56 Super Saver - Bijou Emper C.D.Etchechoury

NOS DIJIMOS TODO (2) TRILOGIA ROMANA (6) SUPER BIYU (7)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: LE KEN 18:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000

1P 2P 2P 2P 1 ANGUILA DE CORAL F.Arreguy (h) 4 57 Santillano - Anisetta L.R.Rodriguez - - - 1P 2 BABY TRIGGER F.Coria 4 54 Cosmic Trigger - Baby Don`t Stop M.F.Alvarez 7S 5P 2P 8S 3 SUPER TERMS J.Flores-4 4 54 Super Saver - Terms Parade A.F.Gaitan D. 3P 2P 6L 1S 4 ARKINDA D.Lencinas-4 4 57 Angiolo - Indigirka F.Arreguy 4P 2S 3S 4P 5 DECAPOLIS O.Alderete 4 57 Portal Del Alto - Dizziness E.R.Bortule - 2P 1P 1P 6 VENTIZCA B.Enrique 4 57 Zensational - Stormy Venturada J.I.Etchechoury 0L 7P 9L 2e 7 MINISTRA CHUCK C.Velazquez 4 57 Chuck Berry - Party Member F.M.R.Bolonti

BABY TRIGGER (2) VENTIZCA (6) ANGUILA DE CORAL (1)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ACCIONADOR 19:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 A $ 700.000

3P 0P 2S 1S 1 CASTORINO J.Villagra 4 57 Violence - Call Me Chaotic R.A.Quiroga 2P 3P 1P 3P 2 GALILEI O.Alderete 4 57 Endorsement - Ganda E.R.Bortule 5P 4P 6S 5P 3 SUEÑO HUE F.Coria 4 57 Grand Reward - Liveadream F.A.Garces - 0P 1P 2P 4 ESTENOPEICO B.Enrique 4 57 Remote - Leocandia G.O.Maldonado 2P 9S 0P 1P 5 LIVORNO LUNA R.Bascuñan 4 57 Lucky Island - Juana Picara R.Vega 9P 0P 7S 1S 6 ZAMACUCO R.R.Barrueco 4 57 Sabayon - Con Firmeza D.S.Guaragna 8P 4S 3S 3S 7 SPECIAL RESERVE C.Benitez 4 57 Full Mast - Spanish Guitar H.R.A.Fioruccio - - 1P 9P 8 HIT SPLEND W.Moreyra 4 57 Hit It A Bomb - Splend Zensational A.O.Alvarez - 5S 1P 0S 9 JOY MALEVO F.L.Goncalves 4 57 Fortify - Stormy Ninfa G.O.Feliciani 7S 2L 4L 6P 10 SUPER ALLIE D.E.Arias 4 57 Super Saver - Sunshine Allie R.A.Ramallo

SPECIAL RESERVE (7) HIT SPLEND (8) GALILEI (2) ESTENOPEICO (4)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EQUAL ROSE 19:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO GARANTIZADO DE LA IMPERFECTA-$ 1.000.000 - POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

- - - 0P 1 ALFOMBRA ROJA E.G.Ortega T. 4 57 Lenovo - Shy Susana F.R.Bartolome - - - - 2 COOLPIX E.Torres 4 57 Hurricane Cat - Giants` Cool Cat L.R.Godetti - 9P 8P 4P 3 QUE IMPORTA W.Pereyra 4 57 Sabayon - Poorlittlebridgett C.A.Meza B. - - 9P 0S 4 CHE PAPUSA P.Carrizo 4 57 Seek Again - A La Deriva J.C.Nievas 4L 3L 5L 7S 5 MASTER DONOSA O.Alderete 4 57 Master Of Hounds - Conagra D.M.Campos - - 2P 6S 6 SWEET LOT G.Sediari 4 57 Sir Winsalot - Sweet Beauty S.E.Ortiz - - - 4P 7 POLVORINA J.Flores-4 4 57 Lucky Island - Pupilita F.A.Garces 9P 7P 6P 2P 8 DOLCE CARAMELA M.Alfaro-4 4 57 South Kissing - Candy Key A.M.Lopez - - 0P 2P 9 LA MEJOR COSECHA A.Fuentes 4 57 Lizard Island - Love That Melody J.I.Etchechoury 4P 2P 7P 3P 10 SIMONA BAMB F.Coria 4 57 Valid Stripes - Bamb Nistel M.F.Alvarez 4P 8P 4P 2S 11 TEQUILA BUM BUM M.Fernandez 4 57 Equal Stripes - Toda Una Bailarina J.A.Lofiego 0S 7P 9S 6S 12 GRACE STRIPES A.I.Romay 4 57 Enzo Stripes - Amazing Grace L.A.Chaparro 6S 3S 4S 8P 13 CHAJARINA S.Piliero 4 57 Daniel Boone - Candy Raysa B.S.Mazzulla - - - - 14 DON`T JUDGE J.Noriega 4 57 Dont Worry - Gloriosa Money N.Palacios

LA MEJOR COSECHA (9) DOLCE CARAMELA (8) TEQUILA BUM BUM (11) POLVORINA (7)